ஆசிரியர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு.. பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு ஜூலை 2 முதல் தொடக்கம் - PRIMARY SCHOOL TEACHERS TRANSFER

Published : June 27, 2025 at 7:37 AM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தொடக்கப் பள்ளி ஆசிரியர்களுக்கான பொது பணியிட மாறுதல் கலந்தாய்வு வரும் ஜூலை 2-ம் தேதி தொடங்கவுள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.

தொடக்கக் கல்வித்துறையில் பணியிட மாறுதலுக்காக சுமார் 30 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர். இவர்களுக்கான பொது மாறுதல் கலந்தாய்வு (கவுன்சிலிங்) ஜூலை 2 முதல் 30ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளதாக தொடக்கக் கல்வித் துறை அறிவித்துள்ளது.

அதேபோல, ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட 2,436 இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கு ஜூலை 14 முதல் 18ஆம் தேதி வரை பணி நியமன கலந்தாய்வு நடைபெறும் என தொடக்க கல்வித்துறை இயக்குனர் நரேஷ் அறிவித்துள்ளார். ஆனால், போக்சோ வழக்கில் பணியிட மாறுதல் செய்யப்பட்ட ஆசிரியர்களுக்கு, மீண்டும் அதே மாவட்டத்தில் பணி வழங்கக் கூடாது எனவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பொதுவான அறிவுரைகள்: உள்மாவட்டத்திற்கு மாறுதல் கோரி விண்ணப்பித்த ஆசிரியர்கள் தங்களுக்குரிய சுழற்சி (Turn) வரும்போது, அம்மாவட்டத்தில் தங்களுக்கு மாறுதல் பெற்றுக்கொள்ள விருப்பமுள்ள காலிப்பணியிடம் ஏதும் இல்லையெனில், Not Willing என தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். பின்னர், உள்மாவட்டத்திற்கான கலந்தாய்வு முழுமையாக முடிவு பெற்ற பிறகு, Not Willing என தேர்வு செய்தவர்களுக்கு மீண்டும் உள்மாவட்டத்திற்குள் மாறுதல் பெற வாய்ப்பு அளிக்கப்படும்.