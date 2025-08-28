சென்னை: ஜூன் 15ஆம் தேதி நடைபெற்ற குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு முடிவுகளை 51 நாட்களில் டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசு பணியாளர் தேர்வாணையம் (டி.என்.பி.எஸ்.சி) சார்பில் வருவாய் கோட்டாட்சியர், டிஎஸ்பி, கூட்டுறவு சங்கங்களின் துணை பதிவாளர், ஊரக வளர்ச்சி உதவி இயக்குநர், வணிகவரி உதவி ஆணையர், பதிவுத்துறை மாவட்ட பதிவாளர், மாவட்ட வேலைவாய்ப்பு அலுவலர், மாவட்ட தீயணைப்பு மற்றும் மீட்புப்பணிகள் அலுவலர் ஆகிய 8 விதமான உயர் பதவிகளை நேரடியாக நிரப்புவதற்காக டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப்-1 தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.
இந்த நிலையில், குரூப்-1 பிரிவில் 78 காலி பணியிடங்களுக்கும், குரூப்-1ஏ பிரிவில் 2 இடங்களுக்கும் மாநிலம் முழுவதும் ஜூன் 15ஆம் தேதி குரூப்-1 குரூப்-1ஏ தேர்வு நடைபெற்றது. தமிழகத்தில் 38 மாவட்டங்கள் மற்றும் கூடுதலாக 6 தாலுகாக்கள் என 44 இடங்களில் தேர்வு நடத்தப்பட்டன. இந்த தேர்வை 2.49 லட்சம் பேர் எழுதினர். சென்னையில் மட்டும் 170 இடங்களில் நடைபெற்ற இந்த தேர்வை 41,094 தேர்வர்கள் எழுதினர்.
இந்த தேர்வு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளுடன் நடத்தப்பட்டிருந்தது. இந்த நிலையில் முதல்நிலைத் தேர்வு முடிவுகளை தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் இன்று வெளியிட்டுள்ளது. குருப் 1 முதல் நிலை தேர்வில் 78 பதவிகளுக்கு 1843 பேர் தகுதி பெற்றுள்ளனர். அதேபோல் குருப் 1 ஏ முதல்நிலை தேர்வில் 2 இடங்களுக்கு 22 பேரும் முதன்மைத் தேர்விற்கு தகுதி பெற்றுள்ளனர். அவர்களுக்கு சென்னையில் டிசம்பர் 1 முதல் 4ஆம் தேதி வரை முதன்மை தேர்வு நடத்தப்படும். மேலும், தேர்வர்கள் தங்களின் சான்றிதழ்களை ஸ்கேன் செய்து செப்டம்பர் 3 முதல் 12 ஆம் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
இதனிடையே, முதன்மைத் தேர்விற்கு ஒரு பணியிடத்திற்கு 20 நபர்கள் வீதம் அழைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், முதல் நிலைத் தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு 51 நாட்களில் தேர்வு முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளதாகவும் தேர்வாணையம் தெரிவித்துள்ளது.
குருப் 1 பதவிகளுக்கு 1843 பேரும், குருப் 1 ஏ பதவிகளுக்கு 22 பேரும் முதன்மைத் தேர்வினை எழுத அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் என தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் தலைவர் எஸ்.கே.பிரபாகர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், https://www.tnpsc.gov.in/ என்ற இணையதள முகவரியில் குரூப் 1 தேர்வு முடிவுகளை அறிந்து கொள்ளலாம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.