ETV Bharat / education-and-career

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 5ஏ அறிவிப்பு: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்?

தலைமை செயலகம் மற்றும் நிதி பிரிவில் உள்ள உதவிப் பிரிவு அலுவலர், உதவியாளர் பதவிகளுக்கு 32 காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன.

2024ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற குரூப் 4 தேர்வு - கோப்புப் படம்
கோப்புப் படம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 7, 2025 at 4:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: குரூப் 5ஏ பதவிகளுக்கான தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (டிஎன்பிஎஸ்சி) செயலாளர் கோபால சுந்தரராஜ் இதனை வெளியிட்டுள்ளார்.

தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் பொதுத் துறை நிறுவனங்கள் மற்றும் அரசு அலுவலகங்களுக்கு ஊழியர்களை தேர்வு செய்ய டிஎன்பிஎஸ்சி தேர்வு நடத்துகிறது. இதில் தகுதிக்கேற்ப குரூப் 1, 2 என விண்ணப்ப அறிவிப்புகள் வெளியிடப்படுகின்றன. மேலும், அரசுப் பணியில் இருப்பவர்களுக்கும் பணி உயர்வு பெறும் வகையிலான தேர்வுகளும் நடத்தப்படுகின்றன.

அந்த வகையில், இந்தாண்டு தலைமை செயலகம் மற்றும் நிதி பிரிவில் உள்ள உதவிப் பிரிவு அலுவலர்கள், உதவியாளர்கள் பதவிகளுக்கு 32 காலிப் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படவுள்ளன. தமிழ்நாடு அமைச்சுப் பணி/ நீதி அமைச்சுப் பணியில் பணி புரியும் இளநிலை உதவியாளர் அல்லது உதவியாளர்கள் குரூப் 5ஏ தேர்விற்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.

குரூப் 5ஏ தேர்வு பணியிடங்கள்

எதிர்வரும் குரூப் 5ஏ தேர்வின் மூலமாக, தலைமைச் செயலகத்தில் உதவிப் பிரிவு மற்றும் உதவியாளர் பணிகளுக்காக மொத்தம் 32 இடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

பதவிதுறைகாலியிடங்கள்
உதவிப் பிரிவு அலுவலர்தலைமைச் செயலகம்
(சட்டம் மற்றும் நிதித் துறைகள் நீங்கலாக)		22
உதவிப் பிரிவு அலுவலர்நிதி3
உதவியாளர்தலைமைச் செயலகம்
(சட்டம் மற்றும் நிதித் துறைகள் நீங்கலாக)		5
உதவியாளர்நிதி2
மொத்தம்32

இந்த காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கை தோராயமானது என்றும், அரசுத் துறைகளிடமிருந்து அதிகரித்து பெறப்படும் பட்சத்தில், கலந்தாய்விற்கு முன்பாக மேலும் அதிகரிக்கப்படும் எனவும் டிஎன்பிஎஸ்சி வெளியிட்ட அறிவிப்பில் குறிப்பிட்டுள்ளது.

கல்வித்தகுதி

இளநிலை உதவியாளர் அல்லது உதவியாளர் பதவிக்கு, இளநிலை பட்டப்படிப்புடன், அந்த துறையில் 5 ஆண்டுகள் அனுபவம் பெற்றிருப்பது அவசியம். அதே போல், உதவியாளர் பதவிக்கு இளநிலை பட்டப் படிப்புடன் மூன்று ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வணிகம், பொருளாதாரம், புள்ளியியல் பாடத்தில் இளநிலை பட்டப்படிப்பு முடித்திருப்பவர்கள் நிதி பிரிவில் உள்ள பணியிடங்களுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். இவர்கள் அமைச்சுப் பணியிலோ அல்லது தமிழ்நாடு நீதித்துறை அமைச்சுப் பணியிலோ, இளநிலை உதவியாளராகவோ அல்லது உதவியாளராகவோ அல்லது 2 பதவிகளுக்கும் சேர்த்து 3 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாமல் பணி அனுபவம் பெற்றிருப்பது அவசியம்.

வயது வரம்பு

குரூப் 5ஏ தேர்வில் பங்கேற்க ஜூலை 07, 2025 தேதியின் படி, பொதுப் பிரிவு, பிசி, பிசிஎம், எம்பிசி ஆகிய பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் உதவிப் பிரிவு அலுவலர் பதவிக்கு 35 வயது வரையும், உதவியாளர் பதவிக்கு 30 வயது வரையும் இருக்க வேண்டும்.

உதவிப் பிரிவு அலுவலர் பதவிக்கு எஸ்சி, எஸ்டி பிரிவினர் 40 வயது வரையும், உதவியாளர் பதவிக்கு 35 வயது வரையும் இருக்கலாம்.

தேர்வு முறை

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 5ஏ தேர்விற்கு பொதுத் தமிழ், ஆங்கிலம் ஆகியற்றை கொண்டு எழுத்துத் தேர்வு நடைபெறும். தலா 100 மதிப்பெண்கள் என்ற வீதம் மொத்தம் 200 மதிப்பெண்களுக்கு தேர்வு நடைபெறும்.

இரண்டு தாளிலும் சேர்த்து குறைந்தபட்சம் 60 விழுக்காடு மதிப்பெண்களை தேர்வர்கள் பெற வேண்டும். தேர்வர்கள் இரண்டு தாள்களிலும் கலந்து கொள்ள வேண்டும். இதற்கான பாடத்திட்டம் என்ன என்பதை டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

தேர்வுக்கான முக்கிய தேதிகள்

இந்த தேர்வுக்காக இணையதளம் வழியாக விண்ணப்பிக்க நினைப்பவர்கள், தங்களுக்கான பயனாளர் குறியீடு மற்றும் கடவுச்சொல்லை (யூசர் ஐடி / பாஸ்வேர்டு) உருவாக்க வேண்டும்.

விவரம்தேதி
விண்ணப்பப் பதிவு தொடங்கப்படும் நாள்அக்டோபர் 5, 2025
விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்நவம்பர் 5, 2025
விண்ணப்பங்களை திருத்துவதற்கான
கால அவகாசம்		நவம்பர் 10, 2025 முதல்
நவம்பர் 12, 2025

எழுத்துத் தேர்வு வரும் டிசம்பர் 21, 2025 காலை 09.30 மணிமுதல், பிற்பகல் 12.30 வரையிலும், பிற்பகல் 02.30 மணி முதல் மாலை 05.30 மணி வரை நடைபெறும் என்று அறிவிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இதையும் படிங்க: தனியார் பள்ளிகளில் RTE மாணவர் சேர்க்கை துவக்கம்; பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு!

பொதுத் துறையில் பணியில் இருப்பவர்கள் பதவி உயர்வுக்காக இந்த தேர்வினை பயன்படுத்தி எழுதி பதவி உயர்வு பெறலாம்.

For All Latest Updates

TAGGED:

TNPSC NOTIFICATIONSடிஎன்பிஎஸ்சி வேலைவாய்ப்புTAMIL NADU GOVERNMENT JOBSTNPSC GROUP 5A EXAMTNPSC EXAM GROUP 5A EXAM DATE

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.