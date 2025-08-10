Essay Contest 2025

பொறியியல் கலந்தாய்வு: 3-ஆவது சுற்றில் 64,629 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீடு! - TAMIL NADU BE BTECH COUNSELLING

கல்வியியல் பிரிவில் 62 ஆயிரத்து 533 மாணவர்களுக்கும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 2 ஆயிரத்து 96 இடங்களும் என 64 ஆயிரத்து 629 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம்
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் - கோப்புப் படம் (Anna university)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 10, 2025 at 5:43 PM IST

சென்னை: பொறியியல் படிப்பில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கான 3-ஆவது சுற்று கலந்தாய்வில், 64 ஆயிரத்து 629 மாணவர்களுக்கு கல்லூரிகளில் தற்காலிகமாக இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது எனவும், அவர்கள் ஆகஸ்ட் 11-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் அதனை உறுதிச் செய்ய வேண்டும் என்றும் பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவித்துள்ளது.

மூன்றாவது சுற்று கலந்தாய்வில் கல்வியியல் பிரிவில் 92 ஆயிரத்து 605 இடங்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 2,101 இடங்களும் உள்ளன. இதில் கல்வியியல் பிரிவில் 62 ஆயிரத்து 533 மாணவர்களுக்கும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 2 ஆயிரத்து 96 இடங்களும் என 64 ஆயிரத்து 629 இடங்கள் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. ஒற்றை சாளர முறைக்கு அனுமதிக்கப்பட்ட இடங்களில் 30 ஆயிரத்து 77 இடங்கள் காலியாக உள்ளன.

இரண்டாம் சுற்று கலந்தாய்வின் இறுதி ஒதுக்கீடு முடிவுகள் ஜூலை 31-ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டன. அதில், கல்வியியல் பிரிவில் 52 ஆயிரத்து 694 மாணவர்களும், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 9,633 மாணவர்களும் என 62 ஆயிரத்து 327 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன.

பொறியியல் படிப்பிற்கான பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வின் இறுதிச்சுற்று ஆகஸ்ட் 7-ஆம் தேதி முதல் 20-ஆம் தேதி வரையில் நடைபெறுகிறது. இதில் கட்ஆப் மதிப்பெண் 143 முதல் 77.50 வரையில் பெற்று, தரவரிசைப் பட்டியலில் 1,37,711 முதல் 2,39,299 வரையில் இருக்கும் மாணவர்களும், கட்ஆப் மதிப்பெண் 143 முதல் 77.500 வரையில் பெற்று, தரவரிசைப் பட்டியலில் 18,922 முதல் 46,848 இடங்களில் உள்ள அரசுப் பள்ளி மாணவர்களும் பங்கு பெறுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

இவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவுகளை ஆகஸ்ட் 7 முதல் 9-ஆம் தேதிக்கு முன் பதிவு செய்தனர். அதன் அடிப்படையில் மாணவர்களுக்கான தற்காலிக ஒதுக்கீடு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழு செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள தகவலில், "மூன்றாம் சுற்றுக் கலந்தாய்வில், கல்வியியல் பிரிவில் ஒரு லட்சத்து ஆயிரத்து 589 மாணவர்களுக்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், மூன்றாவது சுற்றுக்காக 64 ஆயிரத்து 629 இடங்கள் தற்காலிகமாக ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன. இதற்கு 11-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் ஒப்புதல் அளிக்க வேண்டும்" என்று கூறப்பட்டுள்ளன.

இதனைத் தாெடர்ந்து 12-ஆம் வகுப்புத் துணைத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கும், ஏற்கெனவே பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பம் செய்யாமல் இருந்து விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கு துணைக்கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 21 முதல் 23-ஆம் தேதி வரையில் நடத்தப்படுகிறது.

ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியருக்கான நிரப்பப்படாத இடங்களில், ஆதிதிராவிடர் பிரிவினரை சேர்ப்பதற்கான கலந்தாய்வு, ஆகஸ்ட் 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

