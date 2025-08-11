ETV Bharat / education-and-career

"அக்னிபாத்" இந்திய விமானப் படைக்கு ஆட்சேர்ப்பு! விண்ணப்பித்தவர்களுக்கு தேர்வு எப்போது? - AGNIPATH AIR FORCE EXAM DATE

அக்னிபாத் திட்டத்தின் கீழ் இந்திய விமானப் படையில் சேர விண்ணப்பத்திவர்களுக்கான தேர்வு தேதிகள் வெளியானது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (x/@IAF_MCC)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 11, 2025 at 3:34 PM IST

2 Min Read

சென்னை: இந்திய ராணுவத்திற்கு 4 ஆண்டுகள் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணியாற்றும் வகையில், "அக்னிபாத்" (Agnipath Scheme) என்ற திட்டத்தை மத்திய அரசு அறிமுகப்படுத்தியது. அதன்படி ஆண்டுதோறும் 45 ஆயிரம் முதல் 50 ஆயிரம் வீரர்கள் வரை தேர்வு செய்யப்படுகின்றனர்.

இந்நிலையில், அக்னிவீரர் திட்டத்தில் இந்திய விமானப்படைக்கான ஆள் சேர்ப்பு முகாமுக்கான விண்ணப்பங்களை ஆனலைன் மூலம் சமர்ப்பித்தவர்களுக்கு தேர்வு தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக கடந்த ஜூலை 11 ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 4 வரை ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பங்கள் பெறப்பட்டன.

தேர்வு இடம்: 8 ஏர்மேன் தேர்வு மையம் (8 Airmen Selection Centre) , விமானப்படை நிலையம், தாம்பரம் கிழக்கு, சென்னை -600046.

தேர்வு தேதி: தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி, ஏனாம், அந்தமான் & நிக்கோபார் மற்றும் லட்சத் தீவுகள் உள்ளிட்ட நாடுகளைச் சேர்ந்த ஆண்களுக்கு தேர்வுகள் செப்டம்பர் 2 முதல் 3 ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். தெலங்கானா மற்றும் ஆந்திரப் பிரதேசத்தைச் சேர்ந்த ஆண்களுக்கு ஆகஸ்ட் 27 முதல் 28ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெறும்.

அதே போல், கேரளா மற்றும் கர்நாடகாவைச் சேர்ந்த ஆண்களுக்கு ஆகஸ்ட் 30 முதல் 31ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடத்தப்படும். மேற்கண்ட அனைத்து மாநிலங்களிலிருந்தும் தேர்வெழுத விண்ணப்பித்த பெண்களுக்கு செப்டம்பர் 5 முதல் 6 வரை தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன.

தேர்வுக்கு எடுத்த செல்ல வேண்டியவை

தேர்வர்கள் HB பென்சில், அழிப்பான், கூர்மைப்படுத்தி (sharpener), பசை குச்சி (glue stick) , ஸ்டேப்லர் (stapler) மற்றும் கருப்பு மற்றும் நீல நிற பால் பாயிண்ட் பேனாக்களை தேர்வு எழுத எடுத்துச் செல்ல வேண்டும். மேலும் கருப்பு ஸ்லேட்டில் பெயர் மற்றும் புகைப்பட தேதியை பெரிய எழுத்துக்களில் வெள்ளை சாக் பீஸ்ஸில் தெளிவாக (Capital letters) எழுதி அவற்றை கழுத்தளவில் ஏந்தியவாறு பாஸ்போர்ட் அளவில் 10 சமீபத்திய வண்ண புகைப்படங்கள் கொண்டு வர வேண்டும்.

மேலும் கல்வி சான்றிதழ்களின் ஒரிஜினல் மற்றும் 4 நகல்கள். அதே போல், வசிப்பட சான்றிதழின் ஒரிஜினல் மற்றும் 4 நகல்கள் கொண்டு வர வேண்டும். அதில் நகல்களில் சய சான்றாக தேர்வர்கள் தங்களது கையொப்பத்தை போட்டு இருக்க வேண்டும்.

தகுதி: ஜனவரி 1, 2005 முதல் ஜூலை 1, 2008 வரை பிறந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். மத்திய, மாநில அல்லது யூனியன் பிரதேசங்களால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பத்தாம் வகுப்பு, பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிப்புகளில் குறைந்தபட்சம் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடனும், அதில் ஆங்கிலத்தில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடனும் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

பனிரெண்டாம் வகுப்பு அல்லாது பொறியியல் (மெக்கானிக்கல், எலெக்ட்ரிக்கல், எலெக்ட்ரானிக்ஸ், ஆட்டோமொபைல், கணினி அறிவியல், இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் டெக்னாலஜி அல்லது தகவல் தொழில்நுட்பம்) பிரிவில் மூன்று ஆண்டு டிப்ளமோ படிப்பில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடன் ஆங்கிலத்தில் 50 சதவீத மதிப்பெண்களுடனும் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியுடையவர்கள். குறிப்பாக தேர்வர்கள் திருமணமாகாதவர்களாக இருக்க வேண்டும்.

ETV Bharat Logo

