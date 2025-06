ETV Bharat / education-and-career

'ஆனா இது புதுசா இருக்கு': ரூ.5,000 டெபாசிட் திட்டம் - மாணவர்களை கவர ஆசிரியர்களின் நூதன முயற்சி! - NILGIRIS GOVT SCHOOL SCHEME

பள்ளி மாணவிகள் வகுப்பறையில் படிக்கும் காட்சி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

நீலகிரி: கிழுர் அரசுப் பள்ளியில் மாணவர்களின் சேர்க்கையை அதிகரிப்பதற்காக, அப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் மற்றும் முன்னாள் மாணவர்கள் எடுத்துள்ள நூதன முயற்சிக்கு, பெற்றோர்கள் மத்தியில் நல்ல வரவேற்பு கிடைத்துள்ளது. வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பம் சமூக மற்றும் பொருளாதாரத்தில் மிகப்பெரும் மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பெரும்பாலான பெற்றோர்கள், தங்களது குழந்தைகளை தனியார் பள்ளிகளில் சேர்ப்பதையே விரும்பிகின்றனர். என்னதான், அரசுப் பள்ளியில் சேரும் மாணவர்களுக்காக தமிழ்நாடு அரசு பல்வேறு திட்டங்களை கொண்டுவந்தாலும், பெற்றோர்களின் மோகம் தனியார் பள்ளிகளை நோக்கியே உள்ளது. அதனால், அரசு பள்ளிகளுக்கு பயில வரும் குழந்தைகளின் எண்ணிக்கையும் குறைந்து கொண்டே வருகிறது. இதன் எதிரொலியாக, கிராமப்புறங்கள் மற்றும் மலைக்கிராமங்களில் உள்ள பெரும்பாலான அரசுப்பள்ளிகள் இழுத்து மூடும் நிலைக்கு தள்ளப்பட்டுள்ளது. கீழூர் கோக்கலாடா அரசு உயர்நிலைப் பள்ளி (ETV Bharat Tamil Nadu) அந்த வகையில், ஊட்டி அருகே உள்ள கிழூர் கோக்கலாடா அரசு உயர்நிலைப் பள்ளியிலும் மாணவர்களின் சேர்க்கை குறைந்ததால், கடந்த சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இப்பள்ளியும் மூடப்பட்டது. ஆனால், இங்கு பயின்ற முன்னாள் மாணவர்கள் மற்றும் ஊர் பொதுமக்களின் முயற்சியால், 3 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இப்பள்ளி மீண்டும் திறக்கப்பட்டது. தற்போது, இப்பள்ளியில் சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த 42 மாணவர்கள் பயின்று வருகின்றனர். இருந்தாலும், மாணவர்களின் சேர்க்கையை மேலும் அதிகரிக்க, அப்பள்ளி ஆசிரியர்கள் நூதன முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

