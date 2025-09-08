ETV Bharat / education-and-career
ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிப்பு!
டெட் (TNTET) தேர்வு எழுதுவதற்கு இதுவரை 3 லட்சத்திற்கு மேற்பட்ட தேர்வர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளதாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Published : September 8, 2025 at 8:59 PM IST
சென்னை: ஆசிரியர் தகுதி தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க கால அவகாசம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது. அந்த வகையில், தேர்வர்கள் செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி மாலை வரை விண்ணப்பித்துக் கொள்ளலாம் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
அனைவருக்கும் இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமை சட்டத்தின்படி, இந்தியா முழுவதும் உள்ள பள்ளியில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு கல்வி கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள் டெட் எனப்படும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டியது கட்டாயமாகும்.
மேலும், இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கும், பதவி உயர்வு பெறுவதற்கும் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது கட்டாயம் என்று சமீபத்தில் உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்துள்ளது. ஆனால், பதிவு உயர்வுக்கு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு கட்டாயம் என்பதிலிருந்து விலக்கு பெறுவதற்கு மேல்முறையீடு செய்வது தொடர்பாக ஆசிரியர் சங்கங்களும், தமிழ்நாடு அரசும் ஆலோசனை செய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், தமிழ்நாடு அரசு நடத்தும் TNTET தகுதி தேர்வு வரும் நவம்பர் மாதம் நடைபெறவுள்ளது. அதற்கு விண்ணப்பிப்பதற்கான கடைசி தேதி செப்.8 என்று அறிவிக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், இதுவரை 3 லட்சத்து 50 ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள் விண்ணப்பித்துள்ளனர்.
இன்றுடன் காலக்கெடு நிறைவடைந்த நிலையில், கடைசி நேரத்தில் அதிக அளவில் ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பித்ததால் இணையதளம் முடங்கியது. இதனால் பலரும் விண்ணப்பிக்க முடியாமல் தவித்தனர். இந்த நிலையில் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு எழுதுவதற்கு செப்டம்பர் 10ஆம் தேதி வரை விண்ணப்பிக்கலாம் என கால அவகாசம் நீட்டிப்பு வழங்கி ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவிப்பில், 'தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு தாள் ஒன்று மற்றும் தாள் இரண்டு எழுதுவதற்கு ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை https://www.trb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என ஏற்kzனவே அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. இந்நிலையில், தேர்வுக்கு விண்ணப்பிக்க செப்டம்பர் 10 ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை என 2 நாட்கள் கால அவகாசம் நீட்டிப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், டெட் தாள் ஒன்றுக்கான தகுதித் தேர்வு நவம்பர் 15 ஆம் தேதியும், தாள் இரண்டுக்கான தகுதித் தேர்வு நவம்பர் 16 ஆம் தேதியும் நடைபெறவுள்ளது. ஆசிரியர்களுக்கான தேர்வுகள் ஓஎம்ஆர் முறையில் 150 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும்.
தேர்வு நேரத்தில் முறைகேட்டில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், தேர்வுக்கான விதிமுறைகளை பின்பற்றி தேர்வு எழுத வேண்டும் என்றும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.