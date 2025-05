ETV Bharat / education-and-career

வேறு எங்கும் இல்லாத புதிய படிப்புகள்.. அசத்தும் தமிழக அரசு - தஞ்சை மாணவர்கள் உற்சாகம்! - TN GOVT ARTS AND SCIENCE COLLEGE

கல்லூரியில் சேர்க்கைக்கு விண்ணப்பித்துள்ள மாணவி பேட்டி ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 26, 2025 at 7:58 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 8:36 PM IST 2 Min Read

தஞ்சாவூர்: வேறு எங்கும் இல்லாத புதிய படிப்புகள் எங்கள் ஊருக்கு அருகிலேயே உள்ளதால், திருவிடைமருதூர் புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரியில் சேர ஆர்வமாக உள்ளோம் என மாணவ, மாணவியர்கள் உற்சாகமாக தெரிவித்துள்ளனர். தமிழ்நாட்டில் உயர்கல்வியை மேம்படுத்தும் நோக்கில் அரசு பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. அதாவது உதவித்தொகை, முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகளுக்கு சலுகைகள், கல்லூரிகளின் உட்கட்டமைப்பு வசதிகளை மேம்படுத்துதல் போன்ற பல்வேறு திட்டங்கள் மூலம், நாட்டிலேயே உயர்கல்வி சேர்க்கையில் தமிழ்நாடு முதலிடம் வகித்து வருகிறது. திருவிடைமருதூர் புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடக்க விழா (ETV Bharat Tamil Nadu) இந்த நிலையில், ஏழை எளிய கிராமப்புற மாணவர்களின் உயர்கல்வித் தேவையை நிறைவு செய்யும் வகையில், 2025-26ஆம் ஆண்டிற்கான உயர்கல்வித் துறை மானியக் கோரிக்கையில் நீலகிரி, திண்டுக்கல், சென்னை, விழுப்புரம் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் 10 புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரிகள் தொடங்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது. மேலும், கடலூரில் நடந்த அரசு விழாவில் பண்ருட்டியில் புதிய அரசு கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி தொடங்கப்படும் என்று முதலமைச்சர் அறிவித்தார்.

