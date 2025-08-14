ETV Bharat / education-and-career

ரயில் பயணச்சீட்டு முகவராக வேண்டுமா? இளைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு தரும் தெற்கு ரயில்வே! - TRAIN TICKET AGENT VACANCY

ரயில் நிலையங்களில் பயணச் சீட்டுகள் விற்பனை செய்யும் முகவர் (TICKET AGENT) பணிக்கான விண்ணப்பங்களை ஆகஸ்ட் 25 மாலை 3 மணிக்குள் இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 14, 2025 at 8:44 PM IST

Updated : August 14, 2025 at 8:51 PM IST

மதுரை: ரயில் பயணச் சீட்டுகள் விற்பனை செய்யும் முகவர் பணிக்கு விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுவதாக தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது.

மதுரை கோட்டத்தில் 25 ரயில் நிலையங்களில் பயணச் சீட்டுகள் விற்பனை செய்ய முகவர்கள் நியமிக்கப்பட இருக்கின்றனர். அதன்படி மதுரை மாவட்டத்தில் கூடல் நகர், சமயநல்லூர், வாடிப்பட்டி, திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் வடமதுரை, தாமரைப்பாடி, அய்யலூர், திருச்சி மாவட்டத்தில் குமாரமங்கலம், கல்பட்டி சத்திரம், வையம்பட்டி, கொளத்தூர், பூங்குடி ஆகிய ரயில் நிலையங்களில் பயணச்சீட்டு முகவர்கள் நியமிக்கப்பட இருக்கின்றனர்.

இதேபோன்று, புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் புதுக்கோட்டை, திருமயம், கீரனூர், வெள்ளனூர். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் சிவகங்கை, பனங்குடி, மேலக்கொன்ன குளம், செட்டிநாடு, கல்லல். ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் சூடியூர். விருதுநகர் மாவட்டத்தில் கள்ளிக்குடி, துலுக்கபட்டி. திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் கங்கை கொண்டான், தாழையூத்து ஆகிய ரயில் நிலையங்களிலும் இந்த முகவர்கள் நியமனம் செய்யப்பட இருக்கின்றனர்.

யார் விண்ணப்பிக்கலாம்?

அந்தந்த ரயில் நிலையங்களை சார்ந்தவர்கள், அவர்கள் இருக்கும் மாவட்டங்களில் விண்ணப்பிக்க முடியும். முகவராக விண்ணப்பிக்கும் நபருக்கு 18 வயது நிறைவடைந்திருக்க வேண்டும். ரூபாய் 20,000 வரையிலான பயணச்சீட்டு விற்பனைக்கு 25 சதவீத கமிஷனும், ரூபாய் ஒரு லட்சம் வரையிலான பயணச்சீட்டு விற்பனைக்கு 15 சதவீத கமிஷனும், ரூபாய் ஒரு லட்சத்திற்கு மேலான பயண சீட்டு விற்பனைக்கு 4 சதவீதம் அல்லது முகவர் குறிப்பிட்ட சதவீதம் கமிஷனாக வழங்கப்படும். விண்ணப்பங்களை ஆகஸ்ட் 25 மாலை 3 மணிக்கு முன்னதாக இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்ய வேண்டும். மேலும் விவரங்களுக்கு https://sr.indianrailways.gov.in/ என்ற இணையதளத்தை பார்க்க வேண்டும்.

கட்டணம் எவ்வளவு

இதற்கான விண்ணப்ப கட்டணமாக ரூபாய் 1,120 செலுத்த வேண்டும். இதனுடன் விண்ணப்பிக்கும் ரயில் நிலையங்களுக்கு ஏற்ப ரூபாய் 2,000 அல்லது 5,000 காப்புத்தொகையும் செலுத்த வேண்டும். அதேபோல், தேர்ந்தெடுக்கப்படும் முகவர்கள் ரயில் நிலையங்களில் முன்பதிவு இல்லாத பயண சீட்டுகள், சீசன் டிக்கெட்டுகள் ஆகியவற்றை விற்பனை செய்யலாம். மேலும் கட்டண சலுகை, பயண சீட்டுக்களை அந்தந்த ரயில் நிலைய மேலாளர் அனுமதியுடன் வழங்கலாம் என தெற்கு ரயில்வேயின் மதுரை கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.

