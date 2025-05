ETV Bharat / education-and-career

"நாங்க தான் முதலிடம்" 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் சாதித்த சிவகங்கை மாவட்டம்! - 10TH RESULT IN SIVANGANKAI

சிவகங்கை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலமுத்து ( ETV Bharat Tamil Nadu )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : May 16, 2025 at 2:33 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 3:07 PM IST 1 Min Read

சிவகங்கை: தமிழ்நாட்டில் 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியான நிலையில், தேர்ச்சி விகிதத்தில் மாநிலத்திலேயே சிவகங்கை மாவட்டம் 98.31 சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்று முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. 2025-ஆம் ஆண்டு தமிழ்நாடு அரசின் மாநிலப் பாடத்திட்டத்தின் கீழ், 10-ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் இன்று (மே 16) வெளியாகியது. இதில், 93.80 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்களை விட மாணவிகள் 4.14 சதவீதம் கூடுதலாக தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். முதலிடம் பிடித்து சாதனை: இந்த நிலையில், பொதுத் தேர்வில் மாவட்டவாரியான தேர்ச்சி விகிதம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. அதில், சிவகங்கை மாவட்டம் 98.31 சதவீத தேர்ச்சி விகிதம் பெற்று முதலிடத்தைப் பிடித்துள்ளது. கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு சிவகங்கை மாவட்டம் 2-ஆம் இடத்தை பிடித்திருந்த நிலையில், தற்போது முதலிடம் பிடித்து சாதனை படைத்துள்ளது. சிவகங்கை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் பாலமுத்து பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)

