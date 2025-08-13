சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளிகளைவிட அரசு பள்ளிகளில் ஒரு லட்சத்து 75 ஆயிரத்து 660 மாணவர்கள் அதிகம் படிப்பதாக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரகம் தெரிவித்திருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டில் தனியார் பள்ளிகளைக் காட்டிலும் அரசுப் பள்ளிகளில் கூடுதல் மாணவர்கள் பயின்று வருவதாக தொடக்கக் கல்வி இயக்குநரம் அறிக்கை வெளியிட்டிருக்கிறது. அதில் இந்த கல்வி கல்வியாண்டில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளின் மாணவர்கள் எண்ணிக்கை மற்றும் விவரங்கள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அந்த அறிக்கையில், 'மாநிலம் முழுவதும் அரசு மற்றும் அரசு நிதியுதவி பெறும் பள்ளிகளில் 61,49,337 மாணவர்களும், தனியார் சுயநிதிப் பள்ளிகளில் 59,73,677 மாணவர்களும் பயின்று வருகின்றனர். இதன்படி, தனியார் பள்ளிகளைக் காட்டிலும் அரசு பள்ளிகளில் 1,75,660 மாணவர்கள் அதிகம் படிக்கின்றனர்.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் மாநிலத்திலுள்ள 37,595 அரசுப் பள்ளிகளில், 42,54,451 மாணவர்களும், 2,20,455 ஆசிரியர்களும், அரசு நிதி உதவி பெறும் 7,289 பள்ளிகளில் 13,51,972 மாணவர்களும், 53,719 ஆசிரியர்களும், அரசின் பகுதி நிதியுதவி பெறும் 1,046 பள்ளிகளில் 5,42,914 மாணவர்களும், 18,909 ஆசிரியர்களும் பணியாற்றுகின்றனர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள 12,929 தனியார் பள்ளிகளில் 59,13,233 மாணவர்களுக்கு 2,40,518 ஆசிரியர்கள் கற்பிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர். ஒன்றிய அரசின் 65 பள்ளிகளில் 60,244 மாணவர்கள் படிக்கும் நிலையில் 1,198 ஆசிரியர்கள் பணியாற்றி வருகின்றனர்.
மேற்கூறிய விவரங்களைபடி, தமிழ்நாட்டில் உள்ள மொத்தம் 58,924 பள்ளிகளில் 1,21,22,814 மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு கற்பிக்கும் பணியில் 5,34,799 ஆசிரியர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் என கல்வி தகவல் மேலாண்மை இணையதளத்திலும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது,' என்று அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாணவர் சேர்க்கை இல்லாத பள்ளிகள்
மேலும் அதில், 'அதிக மாணவர்கள் படிக்கும் பள்ளிகளுக்கு மத்தியில் மாணவர் சேர்க்கையே இல்லாத பள்ளிகளும் இருக்கின்றன. (தொடக்க, நடுநிலை) 208 அரசுப் பள்ளிகள், நிதியுதவி பெறும் 114 பள்ளிகள், பகுதி நிதியுதவி பெறும் 11 பள்ளிகள், 869 தனியார் பள்ளிகள் மற்றும் ஒன்றிய அரசின் 2 பள்ளிகள் என மொத்தம் 1,204 பள்ளிகளில் மாணவர் சேர்க்கை இல்லை.
இதற்கு தமிழ்நாட்டில் பிறப்பு விகிதம் குறைந்து வருவதும், கிராமப்புறங்களில் உள்ள பலர் வேலைவாய்ப்புக்காக நகரங்களுக்கு குடிபெயர்ந்துவிட்டதும், கிராமப்புறங்களில் இருந்து பள்ளிகள் தொலைதூரத்தில் இருப்பதும் காரணங்களாக கூறப்படுகிறது.
மேலும் தனிநபர் பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரித்திருப்பதால், பிள்ளைகளை தனியார் பள்ளிகளில் ஆங்கில வழி கல்வியில் பெற்றோர் சேர்ப்பதும் இதற்கு முக்கிய காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
குறிப்பாக, மாணவர் சேர்க்கை நிகழாத பள்ளிகளில் சுமார் 72 சதவீதம் பள்ளிகள் சுயநிதிப் பள்ளிகளாகும். நடப்புக் கல்வியாண்டில் தொடக்க மற்றும் நடுநிலைப் பள்ளிகளில், தற்போது வரை 4,07,379 மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர். மேலும் அரசின் சிறப்பு முயற்சிகளால் கூடுதலான மாணவர்கள் அரசுப் பள்ளிகளை நோக்கி ஈர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
வரும் கல்வியாண்டில் அரசுப் பள்ளிகளில் புதிய மாணவர் சேர்க்கையிலும், சேர்க்கையான மாணவர்களை தக்க வைப்பதிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தப்படும்' என்றும் தொடக்க கல்வி இயக்குநரகம் தெரிவித்துள்ளது.
