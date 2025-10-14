ETV Bharat / education-and-career

RTE மாணவர்கள் சேர்க்கை; 80 ஆயிரம் இடங்களுக்கு 82 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பம்!

RTE தகுதியுடைய மாணவர்களிடமிருந்து கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டிருந்தால், அதனை 7 நாட்களுக்குள் திருப்பி செலுத்த வேண்டுமென பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறித்தியுள்ளது.

பள்ளிக்கல்வித்துறை
பள்ளிக்கல்வித்துறை (கோப்புப்படம்) (Etv Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 14, 2025 at 4:42 PM IST

சென்னை: இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், தனியார் பள்ளிகளில் உள்ள 80 ஆயிரம் இடங்களுக்கு 82 ஆயிரம் பேர் விண்ணப்பித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

மும்மொழிக் கொள்கையை ஏற்க மறுத்த காரணத்தால், தமிழ்நாட்டில் உள்ள குழந்தைகளுக்கான இலவச மற்றும் கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009-ன் (RTE Act) கீழ் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கான கல்வி நிதியை விடுவிக்க மத்திய அரசு மறுத்து வந்தது. ஆதலால், நிதியை விடுவிக்கக் கோரி சென்னை உயர்நீதிமன்றம் மற்றும் உச்சநீதிமன்றத்தில் தமிழ்நாடு அரசு தரப்பில் வழக்கு தொடரப்பட்டது.

இந்நிலையில், நீதிமன்ற தீர்ப்புகளின் அடிப்படையில் மத்திய அரசால் மாநிலத்திற்கு வழங்க வேண்டிய இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்திற்கான நிதியை மத்திய அரசு விடுவித்துள்ளது. இதன் தொடர்ச்சியாக 2025–26 கல்வியாண்டிற்கான இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், மாணவர் சேர்க்கை நடைமுறைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.

அனைத்து சிறுபான்மை அல்லாத தனியார் பள்ளிகளின் நுழைவு வகுப்புகளில் (LKG அல்லது 1st Std) 25 சதவீதம் இடங்கள், இலவச கட்டாய கல்வி உரிமைச் சட்டம் 2009 மற்றும் தமிழ்நாடு இலவச கட்டாய கல்வி உரிமை விதிகள், 2011 அடிப்படையில் நடைபெறும் இந்த மாணவர்கள் சேர்க்கை rteadmission@tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில் ஆன்லைன் மூலம் நடைபெற்று வருகிறது.

மேலும், ‘மாணவர்கள் சேர்க்கை ஒதுக்கீடு விதிமுறைகளின்படி, முன்னுரிமை அடிப்படையில் தேர்வு செய்யப்படவுள்ளனர். அந்த வகையில், பெற்றோர்களின் ஆண்டு வருமானம் 2 லட்சத்துக்கு கீழ் இருக்க வேண்டும். இலவச கட்டாய கல்விக்கு உரிமைச் சட்டத்தில் மாணவர்கள் சேர்ந்தால் வசூலித்த கட்டணத்தை திருப்பிச் செலுத்த வேண்டும். RTE தகுதியுடைய மாணவர்களிடமிருந்து எந்த கட்டணமும் வசூலிக்கக் கூடாது. ஏற்கனவே கட்டணம் வசூலிக்கப்பட்டிருந்தால், 7 நாட்களுக்குள் திருப்பி செலுத்த வேண்டும்’ என பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.

2025-26 கல்வியாண்டிற்கான RTE மாணவர்கள் சேர்க்கை குறித்த அறிவிப்பு rteadmission@tnschools.gov.in என்ற இணையதளத்தில், அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி வெளியிடப்பட்டது. 30.9.2025 நிலவரப்படி நுழைவு வகுப்பில் நிரப்பப்பட்ட மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை பள்ளிகள் மூலம் அக்டோபர் 7 ஆம் தேதி பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டது. அதில், 7,717 தனியார் பள்ளிகளில் 3 லட்சத்து 16 ஆயிரத்து 994 மாணவர்கள் சேர்ந்துள்ளனர்.

அதன்படி, RTE மூலம் 80,387 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்தப்பட வேண்டும். ஆனால், 82 ஆயிரத்து 13 மாணவர்கள் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர். ஆகையால், 14 ஆம் தேதி தகுதி பெற்ற மாணவர்களின் இறுதி பட்டியல் வெளியிடப்படும். 15 ஆம் தேதி தகுதியுடைய மாணவர்களை EMIS Portal-ல் உள்ளீடு செய்யப்படும்.

விண்ணப்பங்கள் 25 சதவீதத்தை மீறினால் சிறப்பு முன்னுரிமைப் பிரிவுகளுக்குப் பின், குலுக்கல் முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர்களின் பெயர் அறிவிக்கப்படும். தேர்வு செய்யப்பட்ட மாணவர்கள் விவரம் அக்டோபர் 17 ஆம் தேதி EMIS Portal-ல் பதிவேற்றம் செய்யப்பட உள்ளது.

