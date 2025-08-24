சென்னை: தமிழ்நாட்டில் உள்ள பி.இ., பி.டெக் பொறியியல் படிப்பிற்கான கலந்தாய்வு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், கடந்த ஆண்டைவிட 30 ஆயிரம் மாணவர்கள் அதிகமாக சேர்ந்துள்ளதாகவும், 37 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள் காலியாக உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர் சேர்க்கை பிரிவு அதிகாரி ஒருவர் கூறுகையில், “பி.இ., பி.டெக் பொறியியல் கலந்தாய்வு முடிவடைந்துள்ள நிலையில், நடப்பாண்டில் அனுமதிக்கப்பட்ட 1,90,624 இடங்களில், 1,53,445 இடங்கள் ஒற்றை சாளர முறை கலந்தாய்வின் மூலம் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. பொறியியல் கலந்தாய்வு நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், 37,179 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. 2024-25ஆம் கல்வியாண்டை விட இந்த ஆண்டு 30 ஆயிரம் மாணவர்கள் அதிகமாக சேர்ந்துள்ளனர்.
நடப்பாண்டில் அண்ணா பாெறியியல் கல்லூரியில் 15 சதவீதம் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டன. மேலும், தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் கட்டமைப்பு வசதிகள் அதிகம் உள்ள கல்லூரிகளில், மாணவர் சேர்க்கை இடங்கள் உயர்த்தி அளிக்கப்பட்டன. பொறியியல் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில், பாடத்திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்களும் மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்க வழிவகுத்துள்ளது,” என தெரிவித்தார்.
2025-26 ஆம் கல்வியாண்டில், 421 கல்லூரிகளில் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக்குழுவின் மூலம் ஒற்றை சாளர முறையில் 1,90,624 மாணவர்கள் சேர்க்கை நடத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அனுமதி அளித்தது. அதனைத் தொடர்ந்து, தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் பி.இ (B.E) மற்றும் பி.டெக் (B.Tech) படிப்புகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் மே 7ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை பெறப்பட்டன.
அதனடிப்படையில் ஜூன் 27ஆம் தேதி தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியானது. தமிழ்நாடு பொறியியல் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க 3,02,374 மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். அவர்களில் 2,41,641 பேருக்கு தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது. மேலும், அரசுப்பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% இட ஒதுக்கீட்டின் கீழ், 47,372 மாணவர்களுக்கும் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டது.
இதற்கிடையே, சிறப்பு பிரிவு கலந்தாய்வு மற்றும் பொது கலந்தாய்வின் 3 சுற்றுகளும் முடிவடைந்த நிலையில், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5% சிறப்பு ஒதுக்கீட்டில் 14,143 மாணவர்களும், பொதுப்பிரிவில் 1,31,338 மாணவர்களும் என 1,45,481 மாணவர்களுக்கு கல்லூரிகளில் இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது.
தற்போது, பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வும் முடிந்த நிலையில் 45,143 இடங்கள் காலியாக இருந்தன. இதனைத் தாெடர்ந்து 12 ஆம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கும், ஏற்கெனவே பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பம் செய்யாமல் இருந்து விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கும் துணைக்கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 21, 22ஆம் தேதிகளில் நடத்தப்பட்டது. அவர்கள் விரும்பும் கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவை பதிவு செய்தனர்.
சிறப்புப் பிரிவு கலந்தாய்வில் பங்கேற்க பொதுப்பிரிவு கல்வியியல் திட்டத்தில் 15,104 மாணவர்களும், தொழிற்கல்வி பயின்ற 299 மாணவர்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டின் கீழ் கல்வியியல் திட்டத்தில் 5,163 மாணவர்களும், தொழிற்கல்வியில் 96 மாணவர்களுக்கும் விண்ணப்பித்திருந்தனர்.
இவர்களுக்கு பொதுப்பிரிவு கல்வியியல் திட்டத்தில் 42,512 இடங்களும், தொழிற்கல்வி பிரிவில் 2,478 இடங்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டின் கல்வியியல் திட்டத்தில் 25 இடங்களும், தொழிற்கல்வி திட்டத்தில் 128 இடங்களும் என 45,143 இடங்கள் துணைக் கலந்தாய்வில் இருந்தது. அதில் அவர்கள் விரும்பிய கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவினை பதிவு செய்த மாணவர்களுக்கு இறுதி ஒதுக்கீடு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதன்படி, பொதுப்பிரிவில் கல்வியியல் திட்டத்தில் 7,767 இடங்களும், தொழிற்கல்வியில் 165 இடங்களும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இட ஒதுக்கீட்டின் கல்வியியல் திட்டத்தில் 7 இடங்களும், தொழிற்கல்வி திட்டத்தில் 25 இடங்களும் என மொத்தமாக 7,964 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளன.
மேலும், ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியருக்கான நிரப்பப்படாத இடங்களை, ஆதிதிராவிடர் பிரிவினருக்கு மாற்றி அளிப்பதற்கான கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறும் என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.
2024-25ஆம் கல்வியாண்டில் பி.இ., பி.டெக் படிப்புகளில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம், அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், அரசு மற்றும் அரசு உதவிப்பெறும், சுயநிதிப் பொறியியல் கல்லூரிகள் என 434 கல்லூரிகளில், 2,40,091 இடங்களில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கு அனுமதிக்கப்பட்டனர். அவற்றில் 1,93,434 இடங்கள் தமிழ்நாடு பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கை குழுவின் மூலம் சேர்ப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டு, அவர்களில் 1,23,031 மாணவர்கள் சேர்ந்தனர்.