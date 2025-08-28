சென்னை: அரசுப் பள்ளிகளில் படித்த மாணவர்களில், 28 பேர் சென்னை ஐஐடியில் சேர்ந்துள்ளது மகிழ்ச்சியளிப்பதாக என பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஸ் பொய்யாமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
இது குறித்து அவரது எக்ஸ் தள பக்கத்தில், “தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் செயல்படுத்தும் திட்டங்களின் துணையோடு அரசுப் பள்ளி மாணவச் செல்வங்கள் கல்வியில் உயரங்களை எட்டிப் பிடித்து, சாதனை படைக்கிறார்கள். அவ்வகையில் ‘அனைவருக்கும் ஐ.ஐ.டி திட்டத்தின்’ கீழ், நமது அரசுப் பள்ளி மாணவர்கள் 28 பேர் சென்னை ஐஐடியில் இணைந்துள்ளார்கள் என்பதை மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அந்த மாணவச் செல்வங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துகள்” என பதிவிட்டுள்ளார்.
அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டு நடத்தப்பட்ட ஜெஇஇ (JEE) முதன்மைத் தேர்வில் தகுதி பெற்ற பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்கள் 5 பேரும், சென்னையில் அரசுப் பள்ளி மாணவர் ஒருவரும், கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்தில் 8 பேரும், கள்ளக்குறிச்சி, சிவகங்கை மற்றும் வேலூர் மாவட்டங்களில் தலா 3 பேரும், மயிலாடுதுறையில் ஒருவரும், சேலம் மாவட்டத்தில் 2 பேரும், விழுப்புரம் மாவட்டத்தில் 2 பேரும் என 28 மாணவர்கள் இடம் பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் 25 பேர் Data Science பாடப் பிரிவிலும், 3 பேர் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் (ELectronic systems) பாடப் பிரிவில் சேர்ந்துள்ளனர்.
சென்னை ஐஐடியில் கடந்த 2021 ஆம் ஆண்டு முதல் ‘அனைவருக்கும் ஐஐடி’ என்ற திட்டம் தொடங்கி, நடத்தப்பட்டு வருகிறது. இத்திட்டத்தின் கீழ் BS 4 ஆண்டு பட்டப்படிப்பை வழங்குகிறது. மேலும் மாணவர்களுக்கு சான்றிதழ், டிப்ளமோ அல்லது பட்டம் பெறலாம். மாணவர்கள் ஒரே நேரத்தில் மற்றொரு பட்டப்படிப்பும் படிக்கலாம்.
அதேபோல, சென்னை ஐஐடியில் பி.எஸ் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் பாடப்பிரிவில், மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் மூலமும் கல்வி அளிக்கப்படுகிறது. இதற்காக, குறைந்த கட்டணமே நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதில் அனைத்துத் தரப்பினரையும் உள்ளடக்கி இருப்பதை உறுதி செய்யும் வகையில், SC & ST பிரிவினர், மாற்றுத் திறனாளிகள், ஆண்டுக்கு ரூ.5 லட்சத்துக்கும் குறைவான குடும்ப வருமானம் உடையவர்கள் ஆகியோருக்கு கல்வி உதவித்தொகையும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த பாடத் திட்டத்தில் பட்டம் பெறும் மாணவர்கள் மோட்டார் வாகனங்கள், செமிகண்டக்டர், பாதுகாப்புத் துறை உள்ளிட்ட பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில், பல்வேறு பதவிகளுக்கும் செல்ல முடியும்.
சென்னை ஐஐடி - தமிழ்நாடு அரசின் பள்ளிக் கல்வித் துறையுடன் இணைந்து 9 முதல் 12 வகுப்புகளைச் சேர்ந்த அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கு, எலெக்ட்ரானிக் சிஸ்டம்ஸ் கல்வியின் முக்கியத்துவம் குறித்து சிறப்பு வகுப்புகள் வழங்குவதற்கு அரசுப் பள்ளி ஆசிரியர்களை தேர்ந்தெடுத்து பயிற்சி அளித்துள்ளது. அந்த வகையில், பி.எஸ் பட்டம் பெற்றவர்கள், GATE தேர்வை எழுதி இந்தியாவில் M.Tech படிக்கலாம் அல்லது வெளிநாட்டுப் பல்கலைக்கழகங்கள் வழங்கும் முதுகலை பட்டப்படிப்புகளுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.