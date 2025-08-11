சென்னை: அரசுக் கல்வியியல் கல்லூரியில் எம்.எட் படிப்பதற்கு இன்று முதல் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என உயர்கல்வித் துறை அமைச்சர் கோவி. செழியன் தெரிவித்துள்ளார்.
2025-26ஆம் கல்வியாண்டிற்கான அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் எம்.எட் மாணவர் சேர்க்கைகான இணையதள விண்ணப்பப் பதிவு இன்று (ஆக.11) முதல் ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி வரை நடைபெறவுள்ளது.
இது குறித்து உயர்கல்வித்துறை வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், “தமிழ்நாட்டில் எம்.எட் பாடப்பிரிவுகள் கொண்டுள்ள 6 அரசு கல்வியியல் கல்லூரிகளில் 300 இடங்கள் உள்ளன. இந்த இடங்களுக்கு 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் மாணவர்கள் சேர்க்கைக்கான விண்ணப்பங்கள் இன்று (ஆக.11) முதல் இணையவழியில் தொடங்கியது. மாணாக்கர்கள் www.tngasa.in என்ற இணையதளம் மூலமாக விண்ணப்பப் பதிவினை மேற்கொள்ளலாம். இணையதள முகவரியில் ஆகஸ்ட் 20ஆம் தேதி வரை பதிவு செய்ய வழிவகை செய்யப்பட்டுள்ளது.
இதற்கான தரவரிசைப் பட்டியல் ஆகஸ்ட் 25ஆம் தேதி அன்று வெளியிடப்படும். மாணாக்கர் சேர்க்கை ஆகஸ்ட் 26ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதி வரை நடைபெறும். மேலும், முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் செப்.1ஆம் தேதி முதல் துவங்கும். விண்ணப்பக் கட்டணமாக 60 ரூபாயும், எஸ்சி, எஸ்டி விண்ணப்பதாரர்கள் பதிவுக் கட்டணமாக இரண்டு ரூபாயும் செலுத்த வேண்டும். மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்கும் போது தங்களது விருப்ப வரிசைப்படி கல்லூரிகளைத் தேர்வு செய்தல் வேண்டும். இது தொடர்பான கூடுதல் விபரங்கள் மற்றும் எந்தெந்தக் கல்லூரிகளில் என்னென்ன பாடப்பிரிவுகள், சேர்க்கை எண்ணிக்கை விபரங்கள் ஆகியவற்றை https://www.tngasa.in/ என்ற இணையதளங்களில் தெரிந்து கொள்ளலாம்” என அமைச்சர் கோவி. செழியன் அறிக்கையில் தெரிவித்துள்ளார்.
விண்ணப்பங்களை ஆன்லைன் பதிவு செய்வதில் ஏதேனும் சிரமம் இருந்தால் மாணவர்கள் 044 - 24343106/ 044 - 24342911 என்ற எண்ணிற்கு காலை 10 மணி முதல் மாலை 6 மணி வரையில் தொடர்பு கொண்டு கூடுதல் விவரம் மற்றும் வழிகாட்டுதல்களைப் பெறலாம். விண்ணப்பக் கட்டணம் மற்றும் பதிவுக் கட்டணத்தை விண்ணப்பதாரர்கள் டெபிட் கார்டு, கிரெடிட் கார்டு, ஆன்லைன் முறை, UPI மூலம் இணையதள வாயிலாக செலுத்தலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
