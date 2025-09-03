ETV Bharat / education-and-career

மின்வாரியத்தில் 1,794 கள உதவியாளர் பணியிடங்களுக்கு தேர்வு; டிஎன்பிஎஸ்சி அறிவிப்பு! - JOBS IN TNEB

தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தில் 1,794 கள உதவியாளர் காலி பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (டிஎன்பிஎஸ்சி) அறிவித்துள்ளது.

(ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : September 3, 2025 at 8:28 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகத்தில் 1,794 கள உதவியாளர் பணிக்கு இன்று முதல் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வரையில் ஆன்லைன் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் எனவும், இவர்களுக்கான எழுத்துத் தேர்வு நவம்பர் 16 ஆம் தேதி நடைபெறும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் (TNPSC) அறிவித்துள்ளது.

ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வு இரண்டின் கீழ் (தொழிற்பயிற்சி நிலை), தமிழ்நாடு மின்பகிர்மானக் கழகத்தில் 1,794 கள உதவியாளர் காலிப்பணியிடங்கள் நிரப்பப்பட உள்ளன.

விண்ணப்பிப்பது எப்படி?

இந்தப் பணிக்கு www.tnpscexams.in என்ற இணையத்தளத்தில் இன்று முதல் அக்டோபர் 2 ஆம் தேதி வரையில் விண்ணப்பிக்கலாம். விண்ணப்பத்தில் திருத்தம் இருந்தால் அக்டோபர் 6 ஆம் தேதி முதல் 8 ஆம் தேதி வரையில் விண்ணப்பதாரர்கள் திருத்தங்களை செய்துக் கொள்ளலாம்.

தகுதிகள்

இந்தப் பணிக்கு மின்பணியாளர், கம்பியாளர், சிறப்பு திட்டத்தின்கீழ் மின்னியல் தொழிற்பிரிவில் படித்து தொழிற்கல்வி மற்றும் பயிற்சிக்கான தேசிய குழுமத்தால் வழங்கப்படும் ஏதேனுமொரு தொழிற்பிரிவுக்கான தொழிற்சான்றிதழ் அல்லது தேசிய தொழிற்பழகுநர் சான்றிதழ் கட்டாயம் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

தேர்வு எப்போது?

இந்தப் பணிக்கான எழுத்துத் தேர்வு நவம்பர் மாதம் 16 ஆம் தேதி நடைபெறும். ஒருங்கிணைந்த தொழில்நுட்ப பணிகள் தேர்வானது எழுத்துத் தேர்வு தாள் 1 மற்றும் தாள் 2 என இரண்டு தேர்வுகளாக நடத்தப்படும்.

தமிழ் தகுதித் தேர்வு, பொது அறிவு, திறனறிவு மற்றும் மனக்கணக்கு நுண்ணறிவுத் தேர்வு காலை 9.30 மணி முதல் மதியம் 12.30 மணி வரையிலும், தொழிற்பிரிவு மின்பணியாளர் மற்றும் கம்பியாளர் பிரிவு தேர்வு மதியம் 2.30 மணி முதல் 5.30 மணி வரையிலும் நடைபெறும். தமிழ் தகுதித் தேர்வில் 60 மதிப்பெண்கள் பெற்றால் மட்டுமே பிற பகுதிகள் திருத்தப்படும்.

எழுத்துத் தேர்வுக்கு அடுத்தகட்டமாக உடற்தகுதித் தேர்வு நடத்தப்படும். இதில் கம்பம் ஏறுதல், குறுக்கு கை பொருத்துதல் ஆகிய அம்சங்கள் இடம்பெறும். உடற்தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறும் தேர்வர்கள் மட்டுமே அடுத்தகட்ட தெரிவு முறைக்கு கருத்தில் கொள்ளப்படுவார்கள்.

இதில், சிறந்த விளையாட்டு வீரர்கள் இடஒதுக்கீட்டிற்கான பணியிடங்கள் குறைக்கப்பட்டுள்ளன என்றும், தற்போது அளிக்கப்பட்டுள்ள காலிப்பணியிடங்களின் எண்ணிக்கையில் மாற்றம் செய்யப்படலாம் எனவும் தமிழ்நாடு அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

