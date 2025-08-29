ஹைதராபாத்: நடப்பாண்டு ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு (JEE ADVANCED) தேர்வில் டாப் ரேங்க் பெற்ற மாணவர்கள் பலர், இந்திய தொழில்நுட்பக் கல்வி நிலையங்களில் (ஐஐடி) சேரவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதற்கு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் குறைந்த சம்பளம் போன்றவை காரணமாக இருக்கலாம் என நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்தியாவில் உள்ள ஐஐடி, என்ஐடி மற்றும் பிற மத்திய அரசு பொறியியல் கல்லூரிகளில் பி.இ, பி.டெக் படிப்பில் சேருவதற்காக தேசிய தேர்வு முகமையால் நடத்தப்படுகிற தேர்வு JEE. இந்த தேர்வானது JEE மெயின் மற்றும் JEE அட்வான்ஸ்டு என இரண்டு பிரிவுகளாக நடத்தப்படுகிறது. முதலில் மெயின் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே, அடுத்து அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் தேர்ச்சி பெற முடியும்.
இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் பெரும்பாலும் ஐஐடி கல்லூரிகளை தேர்ந்தெடுப்பார்கள். ஐஐடியில் சேர்ந்து படிக்க வேண்டும் என்பதே ஜேஇஇ தேர்வெழுதும் பெரும்பாலான மாணவர்களின் கனவும் கூட. இந்நிலையில், நடப்பாண்டு JEE அட்வான்ஸ்டு தேர்வு கவுன்சில் மற்றும் ஐஐடி சேர்க்கை குறித்த அறிக்கையை, கூட்டு செயல்பாட்டுக் குழு (JIC) சமீபத்தில் வெளியிட்டது.
ஐஐடியை தவிர்த்த மாணவர்கள்
அதன்படி, நாட்டில் உள்ள 9 ஐஐடி கல்வி நிலையங்களை, ஜேஇஇ அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் 2000 ரேங்க் வரை வாங்கிய ஒரு மாணவர் கூட தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. அதே போல், தரவரிசையில் டாப் ரேங்க் பெற்ற 5000 பேரில் 339 பேர் எந்த ஐஐடியையும் தேர்ந்தெடுக்கவில்லை. இதற்கு வேலைவாய்ப்பு, குறைந்த சம்பளம் மற்றும் வெளிநாடுகளில் வேலைவாய்ப்பின்மை போன்றவை காரணமாக இருக்கலாம் என்கின்றனர் நிபுணர்கள்.
அந்த அறிக்கையின்படி, தரவரிசையில் முதலிடங்களை பிடித்த மாணவர்களில் பெரும்பாலானோர் மும்பை, டெல்லி மற்றும் சென்னை ஐஐடிக்களை தேர்வு செய்திருக்கின்றனர். தரவரிசையில் முதல் 100 இடம் பிடித்தவர்களில் 73 பேர் ஐஐடி மும்பையிலும், 19 பேர் ஐஐடி டெல்லியிலும், 6 பேர் ஐஐடி சென்னையிலும் சேர்ந்திருக்கின்றனர்.
அதே போல் தரவரிசையில், முதல் 1000 ரேங்க்குகளில் வந்தவர்களில் 252 பேர் மும்பை, 196 பேர் டெல்லி, 152 பேர் சென்னை, 124 பேர் கான்பூர், 85 பேர் காரக்பூர் ஐஐடிக்களை தேர்வு செய்திருக்கின்றனர்.
நிபுணர் சொல்வது என்ன?
குறிப்பாக, தரவரிசைப் பட்டியலில் முதல் 5000 இடத்தை பெற்றவர்களில் யாரும், தன்பாத், ஜோத்பூர், மாண்டி, புவனேஸ்வர், ஜம்மு, கோவா, பிலாய், பாலக்காடு, தார்வாட் ஆகிய ஐஐடிக்களை தேர்ந்தெடுக்கவில்லை என கல்வி நிபுணர் தேவ் சர்மா கூறியுள்ளார். அவர் தொடர்ந்து பேசுகையில், முதல் 500 தரவரிசை பெற்றவர்கள் 16 ஐஐடிக்களை தவிர்த்து விட்டதாகவும், முதல் 1000 தரவரிசை பெற்றவர்கள் 12 ஐஐடிக்களை தவிர்த்து விட்டதாகவும் கூறினார்.
339 பேர் எந்த ஐஐடியை தேர்ந்தெடுக்காதது குறித்து தேவ் சர்மா கூறுகையில், “JEE அட்வான்ஸ்டு தேர்வில் நல்ல மதிப்பெண்களை பெற்றிருந்தாலும், சிலர் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகங்கள் அல்லது ஆராய்ச்சி நிறுவனங்களை தேர்ந்தெடுப்பதில் ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். முதல் 500 தரவரிசைகளில் சிலர் ஏற்கனவே உதவித்தொகையுடன் வெளிநாட்டு பல்கழைக்கழங்களில் சேர்ந்துவிட்டனர்.
அதே சமயம், முதல் 5000 பேரில் சிலருக்கு விருப்பமான ஐஐடி கிடைக்காததாலும், பிடித்த துறை கிடைக்காததாலும் அவர்கள் மீண்டும் முயற்சிப்பதாகக் கூறி இந்த ஆண்டு சேர்க்கையை தவிர்த்துவிட்டதாக சர்மா கூறியுள்ளார்.