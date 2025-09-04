சென்னை: மத்திய கல்வி அமைச்சகம் சார்பில் வெளியிடப்பட்ட தேசிய தரவரிசை பட்டியலில் ஒட்டுமொத்த பிரிவில் சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பெற்றுள்ளது. தமிழகத்தைச் சேர்ந்த 20க்கும் மேற்பட்ட கல்லூரிகள் மற்றும் பல்கலைக்கழங்கள் இந்தப் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளன.
மத்திய கல்வி அமைச்சகத்தால் நிர்வகிக்கப்படும் 'கல்வி நிறுவனங்களுக்கான தேசிய தரவரிசை கட்டமைப்பானது' (NIRF), 2015ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது ஆண்டுதோறும் இந்தியாவில் உள்ள உயர்கல்வி நிறுவனங்களின் தரவரிசைகளை பல்வேறு பிரிவுகளின்கீழ் ஆய்வு செய்து வெளியிட்டு வருகிறது. அதன்படி, பொறியியல், மேலாண்மை, மருத்துவம், பல் மருத்துவம், ஃபார்மசி, சட்டம், கட்டடக்கலை, ஆராய்ச்சி நிறுவனங்கள், கல்லூரிகள் ஆகியவற்றுக்கான தனித்தனி தரவரிசைகள் ஆண்டுதோறும் வெளியிடப்படுகின்றன.
அதன்படி, 2025ஆம் ஆண்டுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலை NIRF இன்று வெளியிட்டது. கற்பித்தல், ஆராய்ச்சி, மாணவர்களுக்கான சம வாய்ப்பு உள்ளிட்ட 17 பிரிவுகளின் அடிப்படையில் இந்த தரவரிசைப் பட்டியல் தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது.
அந்த வகையில், 2025ஆம் ஆண்டுக்கான தரவரிசைப் பட்டியலில் சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பெற்றுள்ளது. அதாவது, இந்தியாவில் உள்ள ஒட்டுமொத்த கல்வி நிறுவனங்களிலேயே சென்னை ஐஐடி தான் முதலிடம் பிடித்திருக்கிறது. தொடர்ந்து 7ஆவது ஆண்டாக சென்னை ஐஐடி முதலிடத்தை தக்க வைத்து சாதனை செய்துள்ளது. அதனைத் தொடர்ந்து, ஐஐஎஸ் பெங்களூரு (பெங்களூரு இந்திய அறிவியல் நிறுவனம்) இரண்டாம் இடமும், மும்பை ஐஐடி மூன்றாம் இடமும் பெற்றிருக்கின்றன.
அதேபோல, டெல்லி, கான்பூர், கரக்பூர், ரூர்க்கி ஆகிய ஐஐடிக்கள் தரவரிசையில் அடுத்தடுத்த இடங்களை வகிக்கின்றன. தரவரிசையில் முதல் 10 இடங்களில் கடைசி 3 இடங்களை, டெல்லி எய்ம்ஸ் கல்வி நிறுவனம், ஜேஎன்யு பல்கலைக்கழகம், வாரணாசியின் பனாரஸ் இந்து பல்கலைக்கழகம் ஆகியவை பெற்றிருக்கின்றன.
கல்லூரிகள் பிரிவில், டெல்லி பல்கலைக்கழகத்தின் இந்து கல்லூரி முதலிடத்தையும், மிராண்டா ஹவுஸ் இரண்டாம் இடத்தையும், கொல்கத்தாவில் உள்ள ராமகிருஷ்ணா மிஷன் விவேகானந்தா நூற்றாண்டு கல்லூரி மூன்றாவது இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
மருத்துவம் மற்றும் பல் மருத்துவம் பிரிவின்கீழ், மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சியில் இந்த ஆண்டும் டெல்லி எய்ம்ஸ் முதலிடத்தை தக்கவைத்துள்ளது. பல் மருத்துவத்தில் சவீதா மருத்துவம் மற்றும் தொழில்நுட்ப அறிவியல் நிறுவனம் முதலிடத்தையும், மணிப்பால் பல் அறிவியல் கல்லூரி இரண்டாம் இடத்தையும், மௌலானா ஆசாத் பல் அறிவியல் நிறுவனம் மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்திருக்கின்றன.
மேலாண்மை (Management) பிரிவின்கீழ்,
1 ஐஐஎம் அகமதாபாத்
2 ஐஐஎம் பெங்களூர்
3 ஐஐஎம் கோழிக்கோடு
4 ஐஐடி டெல்லி
5 ஐஐஎம் கல்கத்தா
6 ஐஐஎம் மும்பை
7 ஐஐஎம் லக்னோ
8 ஐஐஎம் இந்தூர்
9 எக்ஸ்எல்ஆர்ஐ - சேவியர் மேலாண்மைப் பள்ளி
10 ஐஐடி பம்பாய் ஆகியவை முதல் 10 இடங்களை வகிக்கின்றன.
இந்த ஆண்டு தரவரிசையில் தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த எந்தெந்த கல்லூரிகள் என்னென்ன இடங்களை வகிக்கின்றன?
ஒட்டுமொத்த தரவரிசையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் முதலிடத்தையும், பல்கலைக்கழக தரவரிசையில் கோவையை சேர்ந்த அம்ருதா விஸ்வ வித்யாபீடம் 8ஆம் இடத்தையும், பொறியியல் தரவரிசையில் ஐஐடி மெட்ராஸ் முதலிடத்தையும், நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி 9வது இடத்தையும், ஃபார்மஸி தரவரிசையில் ஊட்டி ஜே.எஸ்.எஸ் ஃபார்மஸி கல்லூரி 4ஆம் இடத்தையும், எஸ்ஆர்எம் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் & டெக்னாலஜி 10ஆம் இடத்தையும் பிடித்திருக்கின்றன.
கல்லூரிகள் தரவரிசையில் கோவை பி.எஸ்.ஜி.ஆர் கிருஷ்ணம்மாள் பெண்கள் கல்லூரி 9ஆம் இடத்தையும், பி.எஸ்.ஜி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி 10ஆம் இடத்தையும், மருத்துவ தரவரிசையில் வேலூர் கிறிஸ்டியன் மெடிக்கல் கல்லூரி 3ஆம் இடத்தையும், ஜவஹர்லால் பட்ட மேற்படிப்பு மருத்துவக்கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் 4ஆம் இடத்தையும் பிடித்துள்ளன.
பல் மருத்துவத்தில் சவீதா பல் மருத்துவக் கல்லூரி 2ஆம் இடத்தையும், ஆராய்ச்சி பிரிவில் ஐஐடி மெட்ராஸ் 2ஆம் இடத்தையும், புதுமை பிரிவில் ஐஐடி மெட்ராஸ் முதலிடத்தையும், அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 9வது இடத்தையும், மாநில பொது பல்கலைக்கழகப் பிரிவில் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் 2ஆம் இடத்தையும், கோவை பாரதியார் பல்கலைக்கழகம் 10ஆம் இடத்தையும், SDG நிறுவனங்களில் ஐஐடி மெட்ராஸ் முதலிடத்தையும் பெற்றிருக்கின்றன.
2025ஆம் ஆண்டிற்கான NIRF-இன் மதிப்பிடுதலில் நியாயத்தன்மை மற்றும் நேர்மையை கடைபிடிக்கும் விதமாக பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதில், கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் வளங்கள், ஆராய்ச்சிகள், பட்டப்படிப்பு முடிவுகள், வேலைவாய்ப்புகள் மற்றும் பிற கல்வி நிலையங்கள் பிரசுரிக்கும் ஆராய்ச்சிக் கட்டுரைகளின் (Thesis) அம்சங்களை சார்ந்து சமர்ப்பிக்கப்படும் கட்டுரைகளுக்கு நெகட்டிவ் மதிப்பெண் வழங்குதலின் அடிப்படையில் தரவரிசை செய்யப்பட்டிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.