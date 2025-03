ETV Bharat / education-and-career

ஒலிம்பியாட் போட்டித் தேர்வுகளில் சிறந்து விளங்குவோருக்கு சென்னை ஐஐடியில் இடம்! - IIT MADRAS ADMIT OLYMPIAD STUDENTS

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

இயற்பியல் (Physics), வேதியியல் (Chemistry), கணிதம் (Mathematics), தகவலியல் (Informatics), உயிரியல் (Biology) ஆகிய ஐந்து ஒலிம்பியாட்களில், விண்ணப்பதாரர்களின் செயல்திறன், சாதனைகளின் அடிப்படையில், அறிவியல் ஒலிம்பியாட் (National Science Olympiad - NSO) சிறப்புத் திட்ட இடஒதுக்கீடுக்கான தரவரிசைப் பட்டியல் (SRL) இருக்கும்.

விண்ணப்பிக்க:

அறிவியல் ஒலிம்பியாட் சிறப்பு தரவரிசைப் பட்டியலைத் தயாரிப்பது குறித்த விதிமுறைகள் இணையதளத்தில் வெளியிடப்படும். மேலும் மாணவர் சேர்க்கை நடைமுறைகள், கூட்டு இருக்கை ஒதுக்கீடு ஆணையத்தின்

(JoSSA) போர்ட்டல் (Portal) மூலம் நடைபெறாது. மாறாக, சென்னை ஐஐடி பராமரிக்கும் தனி போர்ட்டலின் மூலம் https://jeeadv.iitm.ac.in/scope மாணவர் சேர்க்கை நடைபெறும்.

IITM-SCOPE போர்ட்டல் (Portal), SCOPE சேர்க்கையின்கீழ் சென்னை ஐஐடி-யின் பல்வேறு கல்விப் படிப்புகளில் சேருவதற்கு மட்டுமே பிரத்யேகமாகப் பயன்படுத்தப்படுவதாகும்.

தகுதிகள்:

விண்ணப்பதாரர் இந்தியக் குடிமகனாக இருக்க வேண்டும் அல்லது மார்ச் 4, 2021 ஆம் ஆண்டிற்கு முன்பாகவே இந்திய குடியுரிமையை (Indian Citizenship) பெற்றவராக இருக்க வேண்டும்.மேலும், கடந்த 4 ஆண்டுகளில், விண்ணப்பதாரர் பின்வருவனவற்றில் குறைந்தபட்சம் ஒன்றில் பங்கேற்றிருக்க வேண்டும்.

கணிதம்: ஹோமி பாபா அறிவியல் கல்வி மையம் (HBCSE- Homi Bhabha Science Education Center) ஏற்பாடு செய்த சர்வதேச கணித ஒலிம்பியாட் பயிற்சி முகாம்கள் (IMOTC - International Mathematical Olympiad Training Camps)

இயற்பியல், வேதியியல், உயிரியல்: ஹோமி பாபா அறிவியல் கல்வி மையம் (HBCSE -Homi Bhabha Centre For Science Education) ஏற்பாடு செய்த அறிவியல் பாடங்களுக்கான அறிமுகப் பயிற்சி மற்றும் தேர்வு முகாம்கள் (OCSCs-Orange County School of Computer Science).

தகவலியல்: இந்திய கணினி அறிவியல் ஆராய்ச்சி சங்கம் (IARCS - Indian Association for Research in Computing Science) ஏற்பாடு செய்த சர்வதேச தகவலியல் ஒலிம்பியாட் பயிற்சி முகாம் (IOITC - International Olympiad in Informatics Training Camp). " என்று காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.