’அனைவருக்கும் ஐஐடி’ திட்டத்தில் புதிதாக 3 பாடப்பிரிவுகள்! ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி பிரத்யேக பேட்டி!

தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் தரவரிசையில் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளாக பொறியியல் பிரிவிலும், 7 ஆண்டாக ஒட்டுமொத்த பிரிவிலும் சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பெற்றுள்ளது
Published : September 5, 2025 at 8:01 PM IST
சென்னை: அனைவருக்கும் ஐஐடி திட்டத்தின் கீழ் வரும் ஆண்டில் கூடுதலாக 3 பாடத் திட்டங்கள் அறிமுகப்படுத்தப்படும் என சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்தார்.
தேசிய கல்வி நிறுவனத்தின் தரவரிசையில் தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகளாக பொறியியல் பிரிவிலும், 7 ஆண்டுகளாக ஒட்டுமொத்த பிரிவிலும் சென்னை ஐஐடி முதலிடம் பெற்றுள்ளது. மேலும் ஆராய்ச்சியில் 2-ஆம் இடமும், நிலைத்தன்மை, கண்டுபிடிப்புகள் ஆகிய பிரிவுகளில் முதல் இடத்தையும் பிடித்துள்ளது.
இந்த நிலையில் சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமக்கோடி இன்று செய்தியாளர்களைச் சந்தித்தார். அப்போது அவர், “தொடர்ந்து 10 ஆண்டுகள் சென்னை ஐஐடி பொறியியல் பிரிவில் முதலிடத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்தியாவிலுள்ள 50,000 மேற்பட்ட கல்வி நிறுவனங்கள் கலந்து கொண்டதில் சென்னை ஐஐடி முதல் இடம் பெற்றுள்ளது. வெளிப்படைத்தன்மையுடன் ஐஐடி சென்னை தேர்வு செய்யப்பட்டு முதலிடத்தில் வந்து இருப்பது மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. தரவரிசைப் பட்டியில் வெளியிடப்பட்டுள்ள தரவுகளை ஆய்வு செய்து தான் அளித்துள்ளனர். அதனை யார் வேண்டுமானாலும் பார்த்துக் கொள்ளலாம்.
சர்வதேச அளவில் கல்வி நிறுவனங்கள் தரவரிசை பட்டியல் பிசினஸ் ஆக மாறிவிட்டது. அரசே இது போன்ற தரவரிசை பட்டியல் வெளியிடுவது இந்தியாவில் மட்டும் தான். வரும் காலங்களில் காப்புரிமை, புதிய கண்டுபிடிப்பு, ஸ்டார்ட் அப், உள்ளிட்டவைகளில் சென்னை ஐஐடி அதிக கவனம் செலுத்த உள்ளது.
60 மதிப்பெண்களில் இருந்து 75 மதிப்பெண் பெறுவது எளிதானது. ஆனால் 90 மதிப்பெண்ணில் இருந்து 92 மதிப்பெண் பெறுவது கடினமாக இருக்கும். ஆராய்ச்சியிலும் முதலிடம் பெறுவதற்கு முயற்சிப்போம். அதே போல நிலையான வளர்ச்சி, குறிப்பாக தொழில்நுட்பம் சார்ந்த பாடம் மற்றும் உயர்கல்வி சேர்க்கை எண்ணிக்கை இவற்றில் அதிக கவனம் செலுத்த உள்ளோம்.
அனைவருக்கும் ஐஐடி திட்டத்தின் கீழ் கற்பிக்கப்படும் பி.எஸ் பாடத் திட்டம் சிறப்பான முறையில் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கப்பட்டு வருகிறது. சென்னை ஐஐடி நடத்தும் பி.எஸ் பாடம் தரத்தில் இம்மியளவும் குறையாமல் சர்வதேச அளவில் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. சென்னை ஐஐடியில் மட்டும் 49,000 மாணவர்கள் ஆன்லைன் மூலம் படித்து வருகின்றனர். இந்த ஆண்டு ஏரோநாட்டிக்கல் மற்றும் பொருளாதாரம், கணிதம் குறித்த பி.எஸ் பாடத்திட்டம் தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.
தற்போது சென்னை ஐஐடியில் 12,500 ஆயிரம் மாணவர்கள் படித்து வருகின்றனர். மேலும் நேரடியாக படிக்கும் மாணவர்களுக்கான எண்ணிக்கையை இந்த வளாகத்தில் விரிவாக்கம் செய்ய முடியாது. பி.எஸ் படிப்பில் சேர்வது எளிதாக இருந்தாலும் அதிலிருந்து வெளியே வரும் போது மிகவும் கடினம் தான். ஐஐடி தரத்தில் எந்த குறைவும் இல்லாமல் கற்றுக் கொடுக்கப்படுகிறது. சமீபத்தில் நடைபெற்ற கேட் தேர்வில் பி.எஸ் டேட்டா சயின்ஸ் மாணவர்கள் முதல் 10 இடங்களில் மூன்று பேர் வெற்றி பெற்றுள்ளனர்.
அரசு பள்ளி மாணவர்கள் சிறப்பாக செயல்படுகின்றனர். ஐஐடி அட்வான்ஸ் தேர்வுக்கு வருவது மிகவும் மகிழ்ச்சி அளிக்கிறது. பள்ளிக் கல்வித் துறை சிறப்பாக செயல்படுகிறது. மாநில பாடத் திட்டத்தை இன்னும் மேம்படுத்த வேண்டும்.
தேசிய அளவில் உயர்கல்வி பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 28 சதவீதமாக உள்ளது. ஆனால் தமிழ்நாட்டில் 50 சதவீதத்திற்கும் மேல் உள்ளது. இந்தியா முழுவதும் உயர்கல்வி படிப்போர் எண்ணிக்கையை 50 சதவீதமாக உயர்த்தும் வகையில் ஆன்லைன் மூலம் பாடத்திட்டங்கள் நடத்தப்படும்” என தெரிவித்தார்.