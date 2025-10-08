ETV Bharat / education-and-career

இலவசமாக 5 நாட்கள் சென்னை ஐஐடியில் பயிற்சி! திட்டம் என்ன?

2,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு தரவு மைய செயல்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு குறித்து 35 மணி நேர ஆன்லைன் பயிற்சி அளிக்கப்படவுள்ளது.

ஐஐடி பிரவர்த்தக் அறக்கட்டளை மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனமான வெர்டிவ் இணைந்து கூட்டு ஒப்பந்தம்
ஐஐடி பிரவர்த்தக் அறக்கட்டளை மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனமான வெர்டிவ் இணைந்து கூட்டு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 8, 2025 at 4:38 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: தரவு மைய செயல்பாடுகளில் மாணவர்களின் திறனை மேம்படுத்துவதற்கு, 35 மணி நேர ஆன்லைன் பயிற்சி அளிக்கும் திட்டத்தை சென்னை ஐஐடி முன்னெடுத்துள்ளது.

எதிர்காலத் தேவைகளுக்கு ஏற்ப மாணவர்களை தயார் செய்யும் முயற்சிகளில் சென்னை ஐஐடி ஈடுபட்டுள்ளது. அதன் ஒரு பகுதியாக ஐஐடி பிரவர்த்தக் அறக்கட்டளை மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனமான வெர்டிவ் இணைந்து, மாணவர்களுக்கு ஆன்லைன் பயிற்சி வழங்க திட்டமிட்டுள்ளன.

டிஜிட்டல் திறமையாளர்களை உருவாக்குவதற்கான வெர்டிவ்-இன் இந்த முயற்சியின் ஒரு பகுதியாக, அக்டோபர் 6 அன்று, சென்னை ஐஐடி உடன் ஒப்பந்தம் கையெழுத்திடப்பட்டது. இத் திட்டத்தின் கீழ் 2,000-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்களுக்கு தரவு மைய செயல்பாடுகள் மற்றும் பராமரிப்பு குறித்து 35 மணி நேர ஆன்லைன் பயிற்சி அளிக்கப்படும். இவர்களில் இருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்படும் 160 மாணவர்கள், சென்னை ஐஐடி வளாகத்தில் 5 நாட்கள் பயிற்சியை மேற்கொள்ளும் வாய்ப்பைப் பெறுவார்கள்.

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்தின் வளர்ந்து வரும் தேவைகளுக்கு ஏற்ப, தொழில்துறை சார்ந்த திறன்களுடன் பங்கேற்பாளர்களை தயார்படுத்தும் வகையில் இதற்கான பாடத்திட்டம் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை அதிகரிக்க உதவும் வகையில் இதன் பாடங்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்தியாவின் டிஜிட்டல் உள்கட்டமைப்பு வேகமாக விரிவடைந்து வரும் இந்த சூழலில், தரவு மையத்தின் முக்கிய உள்கட்டமைப்பு சுற்றுச்சூழல் அமைப்பில் திறமையான நபர்கள் தேவைப்படும் தருணத்தில் இத்திட்டம் செயல்பாட்டுக்கு சென்னை ஐஐடி கொண்டு வந்துள்ளது.

இந்த திட்டத்தில் சேர்ந்து பயிற்சி பெறும் நபர்களுக்கு செயல்முறை விளக்கங்கள் மூலம் வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்கள், சிறந்த நடைமுறைகள் பற்றிய அனுபவம் கிடைக்கும். இந்திய அரசின் அறிவியல் தொழில்நுட்பத் துறையின் (DST) நிதியுதவியுடன் பல்துறை சார்ந்த இணையம் மற்றும் அதனைப் பயன்படுத்துவோருக்கான தேசிய இயக்கத்தின் கீழ் (National Mission on Interdisciplinary Cyber-Physical Systems (NM-ICPS) செயல்படும் நிறுவனமான சென்னை ஐஐடியின் பிரவர்த்தக் டெக்னாலஜிஸ் பவுண்டேஷனுடன் இணைந்து இத்திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது.

இதையும் படிங்க: டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 5ஏ அறிவிப்பு: யாரெல்லாம் விண்ணப்பிக்கத் தகுதியானவர்கள்?

சென்னை ஐஐடி - வெர்டிவ் கூட்டு முயற்சியின் முக்கியத்துவம் குறித்து பேராசிரியர் அஷ்வின் மகாலிங்கம் பேசுகையில், “தரவு மைய செயல்பாடுகள் போன்ற மிகச் சிறப்பு வாய்ந்த துறையில் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளிப்பதன் மூலம், இந்தியாவின் பெரிய டிஜிட்டல் உருமாற்ற பயணத்திற்கு ஐஐடி பங்களிக்கிறது.

அவர்களுக்கு அதிநவீன திறன்களை வழங்குகிறோம். வெர்டிவ் உடனான இந்த கூட்டணி, எப்போதும் இயங்கும், தொழில்நுட்பம் சார்ந்த உலகின் சவால்களை எதிர்கொள்ள பயிற்சி பெறுபவர்கள் தயாராக இருப்பதை உறுதி செய்யும் என நம்புகிறேன்,” என்றார்.

For All Latest Updates

TAGGED:

IIT MADRASசென்னை ஐஐடிDATA CENTRE COURSE IN IIT MADRASFREE IIT COURSEDATA CENTRE TRAINING IN IIT MADRAS

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ரஜினி பட பாணியில்... சிட்டுக்குருவிகளை பாதுகாக்கும் 'ரியல் பட்சி ராஜன்'!

14 ஆண்டுகளில் 379 உயிரிழப்புகள்... கண்ணீர் வரவழைக்கும் 'பட்டாசு' நகரின் கதை!

ஜப்பானிய திசு முறையில் ஆவணங்கள் எவ்வாறு மாற்றப்படுகின்றன?

ரேபிஸ் தடுப்பூசி போட்டும் நிகழ்ந்த துயரம்! சென்னை ஆட்டோ ஓட்டுநருக்கு நடந்தது என்ன?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.