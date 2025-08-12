சென்னை: தமிழ்நாட்டில் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர் பணிக்கான தகுதி தேர்வை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவித்துள்ளது.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில், தமிழ்நாடு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாள் ஒன்று மற்றும் தாள் இரண்டு எழுதுவதற்கு, ஆகஸ்ட் 11ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி மாலை 5 மணி வரை https://www.trb.tn.gov.in என்ற இணையதளம் மூலம் விண்ணப்பிக்கலாம் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
அனைவருக்கும் இலவச கட்டாயக் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் கீழ், ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் தகுதி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற வேண்டும். ஒன்று முதல் ஐந்தாம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் தகுதி தேர்வு தாள் ஒன்றிலும், ஆறு முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை கற்பிக்கும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தகுதி தேர்வு தாள் இரண்டிலும் தேர்ச்சி பெற வேண்டும்.
இந்த தேர்வினை எழுதுவதற்கு ஆகஸ்ட் 16-ஆம் தேதி முதல் செப்டம்பர் 8-ஆம் தேதி வரை ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். விண்ணப்பங்களில் திருத்தங்களை செப்டம்பர் 9ஆம் தேதி முதல் 11 ஆம் தேதி வரை செய்யலாம்.
தாள் ஒன்றுக்கான தகுதித்தேர்வு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதியும், தாள் இரண்டுக்கான தகுதித்தேர்வு நவம்பர் 2 அன்றும் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இவர்களுக்கான தேர்வுகள் ஓஎம்ஆர் முறையில் 150 மதிப்பெண்களுக்கு நடைபெறும்.
தேர்வு நேரத்தில் முறைகேட்டில் ஈடுபடும் மாணவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் எனவும், தேர்வுக்கான விதிகளை பின்பற்றி தேர்வு எழுத வேண்டுமென்றும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.