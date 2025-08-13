சென்னை: தமிழக அரசு வெளியிட்டுள்ள மாநில கல்விக் கொள்கையில் புதிதாக எந்த திட்டமும் இல்லை. ஆழமான, ஆக்கப்பூர்வமான தீர்வுகளோ இல்லாத இந்த கல்விக் கொள்கையை அரசு வாபஸ் பெற வேண்டுமென முன்னாள் துணைவேந்தரும், கல்வியாளருமான ஜவகர்நேசன் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.
மத்திய அரசின் புதிய கல்விக் கொள்கையை ஏற்க மறுத்த தமிழ்நாடு அரசு, பள்ளி மாணவர்களுக்கான மாநில கல்விக் கொள்கையை வெளியிட்டது. இதனை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் ஆகஸ்ட் 8 ஆம் தேதி வெளியிட்டார்.
இது குறித்து ஈடிவி பாரத் தமிழ் ஊடகத்திடம் பேசிய கல்வியாளர் ஜவகர்நேசன், “தமிழ்நாட்டில் இரு மொழிக் கொள்கை, ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை தேர்ச்சி, இல்லம் தேடிக் கல்வி, கலைத் திருவிழா போன்ற அனைத்துமே ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் இருக்கும் திட்டங்கள் தான். இதில் புதிதாக எதுவும் இல்லை. இது தவிர நவீன அறிவியல் வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப புதிய பாடத் திட்டங்களை கொண்டு வருவதற்கான எந்தவிதமான ஆக்கப்பூர்வ அறிவிப்புகளும் இதில் இல்லை.
11 ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு ரத்து என்பது புதியதல்ல. ஏற்கனவே, 10 மற்றும் 12 ஆம் வகுப்புக்கு மட்டுமே பொதுத்தேர்வு இருந்தது. தென் மாவட்டங்களில் மாணவர்கள் மத்தியில் மேலோங்கி உள்ள சாதிய வன்முறையில் ஈடுபடும் மனநிலையை மாற்றுவதற்கான தீர்வு இதில் குறிப்பிடப்படவே இல்லை. ஆசிரியர்களுக்கு தேவையான பயிற்சிகளை கொடுப்பதற்கான திட்டங்கள் பற்றியும், இந்த கல்விக் கொள்கையில் குறிப்பிடப்படவில்லை.
தேசிய கல்விக் கொள்கை எப்படி புறந்தள்ள வேண்டிய ஒன்றோ அதே போலத் தான் இந்த மாநில கல்விக் கொள்கையிலும் எடுத்துக் கொள்ள புதிய விஷயங்கள் எதுவும் இல்லை. மேலும், பொதுமக்கள் தளத்தில் வெளியிட்டு விவாதங்கள், கருத்துக்களைக் கேட்டு இந்த கல்விக் கொள்கையை கொண்டு வகுத்திருக்கலாம்.. ஆனால் அவ்வாறு செய்யவில்லை.
தேசிய கல்விக் கொள்கையை எதிர்ப்பதற்காகத்தான் மாநில கல்விக் கொள்கையை உருவாக்கப்பட்டது. ஆனால், தேசிய கல்விக் கொள்கையின் பாதிப்புகள் அதிகம் இருப்பதே உயர் கல்வித் துறையில் தான். அந்த உயர் கல்வித் துறைக்கான கல்விக் கொள்கையை தமிழக அரசு வெளியிடாமல், வெறும் பள்ளிக்கான மாநில கல்விக் கொள்கையை பெயரளவுக்கு வெளியிட்டுள்ளது.
அதிலும் அந்த 14 பேர் கொண்ட குழுவினர் கொடுத்த பல நல்ல அம்சங்களை நீக்கி விட்டு, யாரை திருப்தி படுத்துவதற்காக இந்த வெற்று பக்கங்களை வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள்? ஆகையால், தமிழக அரசு இதனை ரத்து செய்து விட்டு, புதிய குழு அமைத்து அடுத்த பல ஆண்டுகளுக்கு அறிவான தலைமுறையை உருவாக்கும் வகையிலான தொழில்நுட்ப ரீதியிலான, நவீன வளர்ச்சிக்கு ஏற்ப புதிய பாடத்திட்டங்கள் உருவாக்க வேண்டும்.
மாநில கல்விக் கொள்கையில் ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரை பயிலும் மாணவர்களுக்கு திறன் அறிவு தேர்வு என்ற முறையில் பொதுத் தேர்வுக்கு பதிலாக எம்மிஸ் (EMIS) மூலம் தேர்வினை வைத்துள்ளது தேவையற்றது. 11-ம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது என்பது, மீண்டும் கோழிப் பண்ணைகள் போன்று மாணவர்களை தயார் செய்வதற்கு வழிவகுக்கும். மாநில கல்விக் கொள்கையில் தேசிய கல்விக் கொள்கையில் உள்ள பல்வேறு அம்சங்கள் இடம் பெற்றுள்ளன. எனவே, தமிழகத்திற்கான தனித்துவம் வாய்ந்த கல்விக் கொள்கை உருவாக்க வேண்டும்“ எனத் தெரிவித்தார்.
