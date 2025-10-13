ETV Bharat / education-and-career
ஆசிரியர்களுக்கு 3 முறை சிறப்பு தகுதி தேர்வு! பள்ளி கல்வித்துறை அனுமதி!
4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை என ஆண்டுக்கு மூன்று முறை என பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கென சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (Special TET) நடத்தப்பட உள்ளது.
Published : October 13, 2025 at 8:56 PM IST
சென்னை: அரசு மற்றும் அரசு உதவி பெறும் தொடக்க, நடுநிலை, உயர்நிலைப் பள்ளிகளில் பணியாற்றும் இடைநிலை, பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கு ஆண்டுக்கு 3 முறை சிறப்பு தகுதி தேர்வு நடத்த பள்ளிக்கல்வித்துறை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் 2025 ஆம் ஆண்டு நடத்த உள்ள தகுதித் தேர்விற்கு அதிக அளவில் பணியில் உள்ள பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் மற்றும் இடைநிலை ஆசிரியர்கள் விண்ணப்பம் செய்துள்ளனர். இந்த நிலையில் பள்ளி கல்வித்துறையின் முதன்மைச் செயலாளர் சந்தரமோகன் பணியில் உள்ள ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு நடத்துவதற்கு அனுமதி அளித்து அரசாணை வெளியிட்டுள்ளார்.
அதில், “உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் இடைநிலை மற்றும் பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தகுதி தேர்வில் அதிகளவில் தேர்ச்சி பெற வேண்டி உள்ளனர். மேலும் உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பால் தேர்ச்சி பெறாத ஆசிரியர்களின் பதவி உயர்வும் பாதிக்கப்படும். தொடக்கக் கல்வி இயக்கக கட்டுப்பாட்டின் கீழ் செயல்படும் ஊராட்சி ஒன்றிய, நகராட்சி, அரசு, மாநகராட்சி, தொடக்க, நடுநிலைப்பள்ளிகளில் பணிபுரியும் பெரும்பாலான ஆசிரியர்கள், ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் இதுநாள் வரை தகுதி பெறாதவர்கள்.
மேலும், 4 மாதங்களுக்கு ஒருமுறை வீதம் ஆண்டுக்கு மூன்று முறை சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு (Special TET) நடத்துவதன் மூலம் தற்போது பணி புரிந்து வரும் ஆசிரியர்கள் பயன் பெறுவார்கள். தேர்வு எழுத தயாராகும் வகையில் அவர்களுக்கு மாநில கல்வியியல் ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் மூலம் மாவட்டந்தோறும் அல்லது வருவாய் வட்டம் அளவில் மாநில கல்வி ஆராய்ச்சி மற்றும் பயிற்சி நிறுவனத்தின் அனுபவம் வாய்ந்த பயிற்றுநர்களைக் கொண்டு வார இறுதி நாட்களில் பணியிடைப் பயிற்சி வழங்கலாம்.
2026 ஆம் ஆண்டில் ஜனவரி, ஜூலை, மற்றும் டிசம்பர் மாதங்களில் சிறப்பு ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வுகள் நடத்தப்பட உள்ளன. இது தொடர்பாக உரிய அறிவிக்கைகளை (Notification) வெளியிட ஆசிரியர் தேர்வு வாரிய தலைவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், 2026 ஆம் ஆண்டில் நடைபெறும் ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு முடிவுகளின் ஆய்வுக்குப் பின் மீதமுள்ள தேர்ச்சி பெறவேண்டிய ஆசிரியர்களின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில் 2027ஆம் ஆண்டில் தேவைக்கேற்ப தகுதித் தேர்வை நடத்தவும் ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத் தலைவருக்கு அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது” என கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த அறிவிப்பை ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாமல் ஆசிரியர் பணிகள் உள்ள அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடன் வரவேற்று வருகின்றனர்.