சென்னை: உயர்தர தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களைத் தொடங்க, உலகத் தரம் வாய்ந்த சூழலை உருவாக்கும் வகையில் புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தொழில் முனைவுக்கான பள்ளி (School of Innovation and Entrepreneurship) சென்னை ஐஐடியில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னை ஐஐடி, ஏற்கெனவே சுமார் ரூ.50,000 கோடிக்கும் (6 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்கள்) மேல் மதிப்புள்ள 475-க்கும் அதிகமான புதிய தொழில்நுட்ப நிறுவனங்களுடன் இந்தியாவின் மிகப்பெரிய புதுமையான கண்டுபிடிப்புகளுக்கான அமைப்பைக் கொண்டுள்ளது.
சென்னை ஐஐடி தொழில் ஊக்குவிப்பு மையத்தில், பல்துறையை சார்ந்த புதிய கண்டுபிடிப்புகளை ஊக்குவிக்கும் நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்த நிறுவனங்கள் ஒட்டுமொத்தமாக 11,000-க்கும் மேற்பட்ட பணிகளை உருவாக்கியிருப்பதுடன், 700க்கும் மேற்பட்ட காப்புரிமைகளைப் பெற்றுள்ளன. அதுமட்டுமின்றி ரூ.12,000 கோடி ரூபாய் அளவுக்கு இந்நிறுவனங்கள் முதலீடுகளை ஈர்த்துள்ளன.
தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ள புதுமையான கண்டுபிடிப்புகள் மற்றும் தொழில் முனைவுக்கான பள்ளிக்கு சாந்தி ஸ்வரூப் பட்நாகர் விருது பெற்றவரும், சென்னை ஐஐடி இயந்திரப் பொறியியல் துறையின் ஆசிரியருமான பிரபு ராஜகோபால் தலைமை தாங்குவார் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்தப் பள்ளி தொழில்முனைவுத் துறையில் குறுகிய காலப் படிப்பையும், எம்.எஸ்
(தொழில்முனைவு) பட்டம் ஆகியவற்றை வழங்கும். மேலும், பி.எச்டி முனைவர் பாடத்திட்டத்தைத் தவிர, ஆராய்ச்சிக்கு பங்களிக்கும் புதிய பாடத்திட்டங்களையும், தொழில்முனைவை தொழிலாகத் தொடர விரும்பும் நிபுணர்களை ஆதரிக்கும் வகையில் பிரத்யேக இல்லத் தொழில்முனைவோர் (Entrepreneur-in-Residence) பாடத்திட்டதையும் இங்கு பயிலலாம்.
இளங்கலை மற்றும் முதுகலையில் பயிற்சி சார்ந்த பட்டங்கள், தொழில்துறையில் வரையறுக்கப்பட்ட முனைவர் பட்டம் ஆகியவையும் இதில் அடங்கும்.
இதுதொடர்பாக பேசிய சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, “இந்த பள்ளியில் சேர்ந்து படிக்கும் பட்டதாரிகள் பட்டம் பெற்றதும், அவர்களின் முயற்சிகளுக்கு உதவிடும் வகையில் உதவித்தொகைகள், வணிகப் பயிற்சி, சந்தை இணைப்பிற்கான பயண வழிகாட்டல், எம்எஸ் தொழில்முனைவு பட்டப்படிப்பு, புதுமை முயற்சிகள் போன்ற ஆதரவுகள் வழங்கப்படும்.
வெற்றிகரமான கண்டுபிடிப்புகளை மேற்கொண்டு வரும் சென்னை ஐஐடியின் கேலக்ஸ்ஐ ஸ்பேஸ் (GalaxEye Space) நிறுவனம் போன்றவற்றுக்கு உதவிவரும், தொழில் ஊக்குவிப்பு மையமான நிர்மாண் மாணவர்கள், ஊழியர்கள், ஆசிரியர்களிடையே ஸ்டார்ட்அப் கலாச்சாரத்திற்கான வாய்ப்பை கட்டமைத்து வருகின்றனர்” என்று தெரிவித்தார்.
