பொறியியல் மாணவர்களுக்கு 'ஈஸி'யாக வேலைவாய்ப்பு - சென்னை ஐஐடியின் புதிய இணையதளம்!

வேலைக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்யும் நிறுவனங்கள் எளிதில் தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்ய உதவும் வகையில் சென்னை ஐஐடி இணையதளம் ஒன்றை உருவாக்கியிருக்கிறது.

சென்னை ஐஐடியின் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்
சென்னை ஐஐடியின் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 23, 2025 at 4:48 PM IST

Updated : September 23, 2025 at 6:12 PM IST

BY எஸ். ரவிச்சந்திரன்

சென்னை: பொறியியல் படிப்பை முடித்த மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து திறனை மதிப்பீடு செய்து வேலைவாய்ப்பை பெற்று தரும் வகையில் புதிய இணையதளத்தை துவக்கி உள்ளதாக சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி தெரிவித்துள்ளார்.

பன்னாட்டு நிறுவனங்களில் மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தரும் வகையில் சென்னை ஐஐடி ஆன்லைன் மூலம் பயிற்சி மற்றும் தேர்வு நடத்தி சான்றிதழ்கள் வழங்கவுள்ளது. இதனால் வேலைக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்யும் நிறுவனங்கள் எளிதில் தகுதியானவர்களை தேர்வு செய்ய முடியும் என கூறுகிறார் சென்னை ஐஐடியின் இயக்குநர் காமகோடி.

இதற்காக சென்னை ஐஐடியில் செப்டம்பர் 21 ஆம் தேதி நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் முன்னிலையில் 3 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. அதில் முக்கியமானது பொறியியல் மாணவர்களுக்கு பயிற்சி அளித்து திறன் மதிப்பீடு செய்து வழங்குவதாகும்.

இந்த புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் குறித்து சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி ஈடிவி பாரத் தமிழ்நாடு ஊடகத்திற்கு அளித்த சிறப்பு பேட்டியில், “சென்னை ஐஐடியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மத்திய கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் முன்னிலையில் 3 புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டன. அதில் முக்கியமானது நேஷனல் இன்டர்ன்ஷிப் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரெய்னிங் அண்ட் அசெஸ்மென்ட் (NATIONAL INTERNSHIPS PLACEMENT TRAINING AND ASSESSMENT(NIPTA) என்ற புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம்.

சென்னை ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாணவர்கள் படித்து முடித்து விட்டு வேலை அல்லது இன்டர்ன்ஷிப் பயிற்சிக்கு செல்லும் போது யாரை வேலைக்கு தேர்வு செய்வது என்பதில் நிறுவனங்களுக்கு சிக்கல்கள் உள்ளன. பல நிறுவனங்கள் வேலைக்கு எடுப்பதற்கு முன்னரே பல தேர்வுகளை வைக்கின்றன. ஆனால் பல நிறுவனங்கள் அது போன்று செய்வதில்லை. எனவே இது போன்ற சூழலில் நிறுவனங்கள் ஆட்களை வேலைக்கு தேர்வு செய்வதற்கு உதவும் வகையில் நேஷனல் இன்டர்ன்ஷிப் பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரெய்னிங் அண்ட் அசெஸ்மென்ட்(NATIONAL INTERNSHIPS PLACEMENT TRAINING AND ASSESSMENT (NIPTA) என்ற இணையதளம் துவக்கப்பட்டுள்ளது“ என்றார்.

இதையும் படிங்க: ஜி.எஸ்.டி. குறைப்பு தொடர்பான பிரதமர் மோடியின் 'இனிப்பு' பேச்சை சாடிய முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின்!

தொடர்ந்து இணைய தளம் குறித்து விவரித்த காமகோடி, “இந்த போர்டலில் மாணவர்கள் தங்களை பதிவு செய்து கொண்டால், அவர்களுக்குரிய துறைரீதியான பயிற்சி, தொடர்பு மாெழிக்கான பயிற்சி உள்ளிட்டவற்றை அளிக்கவுள்ளோம். இதில் மாணவர்களின் திறனை அறிந்து கொள்வதற்காக கம்ப்யூட்டர் மூலம் தேர்வு நடத்தப்படும். அதில் மாணவர்கள் பெற்ற மதிப்பெண்களை போர்டலில் போட்டு வைத்திருப்போம். அதிலிருந்து நிறுவனங்கள் மாணவர்களை தேர்வு செய்து கொள்ளலாம். இதற்காக மாணவர்களுக்கு மதிப்பெண் சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும்.

நகர் மற்றும் கிராமப்புற மாணவர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கி கொடுக்கவே இந்த போர்டலை உருவாக்கியுள்ளோம். இதில் பயிற்சி பெற மாணவர்களிடம் கட்டணம் வசூலிக்கப்படாது. ஆன்லைன் தேர்வுக்கு மட்டுமே கட்டணம் செலுத்த வேண்டும்“ என்றார்.

மேலும் பேசிய ஐஐடி இயக்குநர் காமகோடி, “சென்னை ஐஐடியில் மெடிக்கல் பிசிக்ஸ் என்ற பிரிவை உருவாக்கியுள்ளோம். மருத்துவத்தில் பயன்படுத்தப்படுகிற அனைத்து பரிசோதனைகளும் தொழில்நுட்பத்தை சார்ந்தவை. எனவே, பொறியியல் கல்வி பயின்றவர்கள் மருத்துவத்திலும் கவனம் செலுத்த வேண்டும். சிறப்பு மருத்துவப் படிப்புகளான எம்டி, எம்எஸ், டிஎம் போன்றவற்றை படிக்கும் மருத்துவர்கள், சென்னை ஐஐடியின் முனைவர் பட்டப்படிப்பையும் சேர்த்து படித்து ஆராய்ச்சி பட்டம் பெறலாம். மருத்துவத்தில் செய்யப்படும் அனைத்து பரிசோதனைகளிலும் தொழில்நுட்பம் உள்ளது.

புதிய கண்டுபிடிப்புகள் அதிக அளவில் வருகின்றன. அந்த கண்டுப்பிடிப்புகளை பொருட்களாக மாற்றம் செய்யவதற்கான முதலீடுகளை செய்வதற்கு யாரும் முன் வருவதில்லை. முதலீடு செய்ய வருபவர்கள் எந்த தொழில்நுட்பத்தில் முதலீடு செய்யலாம் என்பதற்கான ஆலோசனைகளை வழங்கும் வகையில் ஒரு தரவு இணையத்தை உருவாக்க உள்ளோம். இந்த இணையதளத்தில் பொறியியல் கல்லூரிகள் தங்கள் கல்லூரியில் உள்ள புதிய கண்டுபிடிப்புகளை பதிவு செய்து கொள்ளலாம். இதன் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்தில் அனைத்து தகவல்களும் கிடைக்கும் அதனை பயன்படுத்தி முதலீடு செய்ய விரும்புபவர்கள் முதலீடு செய்ய முடியும்.

தமிழ்நாடு அரசிற்கு ஏற்கனவே தொழில் குறித்து இணையதளம் உருவாக்கி தந்துள்ளோம். அதே போன்று அகில இந்திய அளவிலும் ஒரு இணையதளம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது“ என காமகோடி தெரிவித்தார்.

