இனி 75% வருகைப் பதிவு இருந்தால் மட்டுமே பொதுத்தேர்வுக்கு அனுமதி - சிபிஎஸ்இ திட்டவட்டம்! - CBSE NEW RULES

CBSE New Rules: மாணவர்கள் தொடர்ந்து வருகை புரியாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், பள்ளியிலிருந்து நீக்கம் செய்வது உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சிபிஎஸ்இ எச்சரித்துள்ளது.

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 7, 2025 at 7:11 AM IST

சென்னை: மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்களில் (CBSE Schools) 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கு, இனி 75 சதவீதம் வருகைப் பதிவு கட்டாயம் என்றும், நிர்ணயிக்கப்பட்ட வருகைப் பதிவு இல்லாதவர்கள் சிபிஎஸ்சி பொதுத்தேர்வில் கலந்துகொள்ள அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள் எனவும் சிபிஎஸ்இ திட்டவட்டமாகத் தெரிவித்துள்ளது.

சிபிஎஸ்இ படிக்கும் மாணவர்கள் நீட், ஜேஇஇ உள்ளிட்ட மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்களில் சேர்வதற்கான நுழைவுத் தேர்வுகளுக்கு படிப்பதற்காக பள்ளிக்கு வராமல் உள்ளதாக, தொடர்ந்து குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்து வருகின்றன. இந்த நிலையில், கடந்தாண்டு முதலே பள்ளி மாணவர்களுக்கு 75 சதவீதம் வருகைப் பதிவேடு கட்டாயம் இருக்க வேண்டும் என சிபிஎஸ்இ அறிவித்தது.

அதனைத் தொடர்ந்து 2025-26ஆம் கல்வியாண்டில் பொதுத் தேர்விற்கான வருகைப்பதிவு குறித்து, சிபிஎஸ்இ பள்ளிகளின் முதல்வர்களுக்கு மத்திய இடைநிலை கல்வி வாரியத்தின் தேர்வு கட்டுப்பாட்டு அலுவலர் சன்யம் பரத்வாஜ் கடிதம் அனுப்பியுள்ளார்.

அந்த கடிதத்தில், “பொதுத் தேர்வுகளில் பங்கேற்பதற்கு 10 மற்றும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு குறைந்தபட்சம் 75 சதவீதம் வருகைப் பதிவு இருக்க வேண்டும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நடைமுறை கடந்த ஆண்டு முழுமையாக செயல்படுத்தப்பட்டது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டு பொதுத்தேர்விலும், இந்த விதிமுறை முழுமையாக செயல்படுத்தப்படும். 75 சதவீதம் வருகைப் பதிவு இல்லாத மாணவர்கள் பொதுத்தேர்வுக்கு அனுமதிக்கப்பட மாட்டார்கள்.

மருத்துவ காரணம், தேசிய மற்றும் சர்வதேச விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மாணவர்கள் பங்கேற்பது போன்ற குறிப்பிடத்தக்க நிகழ்வுகளுக்கு மட்டும் 25 சதவீதம் சலுகை அளிக்கப்படும். உரிய காரணங்கள் இல்லாமல் வருகைப் பதிவு குறைவாக இருந்தால், சிபிஎஸ்சி பொதுத் தேர்வு எழுத அனுமதிக்கப்படாது.

பள்ளி நிர்வாகம், இதுகுறித்து மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோர்களுக்கு முறையாக தெரிவிக்க வேண்டும். குறிப்பாக, விடுப்பு எடுக்கும் மாணவர்கள் அதற்கான ஆதாரங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். மேலும், சிபிஎஸ்இ திடீர் ஆய்வு மேற்கொள்ளும்போது, மாணவர் முறையான அனுமதி பெறாமல் விடுப்பில் இருந்தாலும், அந்த மாணவர் தாெடர்ந்து விடுப்பு எடுத்ததாகவும், போலியானவர் என்றும் கருதப்படும்.

மாணவர்கள் தொடர்ந்து விடுப்பு எடுத்தால், அதுகுறித்து பெற்றோர்களுக்கு தெரிவிக்க வேண்டியது பள்ளியின் கடமை. பள்ளியில் மாணவர்கள் தொடர்ந்து வருகை புரியாமல் இருப்பது கண்டறியப்பட்டால், அவரை உடனடியாக பள்ளியில் இருந்து நீக்கம் செய்வது உள்ளிட்ட கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்,” எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

