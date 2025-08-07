சென்னை: பி.இ., பி.டெக்., படிப்பிற்கான 3ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு இன்று முதல் தொடங்கியுள்ளது.
பி.இ., பி.டெக்., பட்டப்படிப்புகளில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கான 3ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு இன்று (ஆகஸ்ட் 7) முதல் ஆகஸ்ட் 20 ஆம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. இதில் கட்ஆப் மதிப்பெண் 143 முதல் 77.500 வரையில் பெற்று பொது தரவரிசை பட்டியலில் 13,7,711 முதல் 23,9,299 வரையில் உள்ள மாணவர்கள் கலந்து கொள்ள அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
3ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு
மேற்குறிப்பிட்ட மாணவர்கள் தாங்கள் விரும்பும் கல்லூரி மற்றும் பாடப்பிரிவுகளின் விவரத்தை ஆகஸ்ட் 7ஆம் தேதி முதல் 9ஆம் தேதிக்குள் பதிவு செய்ய வேண்டும் என பொறியியல் மாணவர் சேர்க்கைக் குழு அறிவித்துள்ளது. மேலும் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களில் கட்ஆப் மதிப்பெண் 143 முதல் 77.500 வரையில் பெற்ற பொது தரவரிசைப் பட்டியலில் 1,8,922 முதல் 46,848 வரை பெற்ற மாணவர்கள் பங்கு பெறுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னதாக, 2ஆம் கட்ட கலந்தாய்வின் முடிவில் 92,423 இடங்கள் நிரம்பி உள்ளன. தற்போது 3ஆம் கட்ட கலந்தாய்வின் துவக்கத்தில் ஒரு லட்சம் இடங்கள் உள்ளன.
இந்த 3ஆம் கட்ட கலந்தாய்வை தொடர்ந்து, ஆகஸ்ட் 21 ஆம் தேதி முதல் 23 ஆம் தேதி வரை 12ஆம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கும், ஏற்கெனவே பொறியியல் படிப்பில் சேர விண்ணப்பம் செய்யாமல் இருந்து இப்போது விண்ணப்பித்த மாணவர்களுக்கான துணைக் கலந்தாய்வு நடத்தப்படும். பின்னர், ஆகஸ்ட் 25,26 ஆகிய தேதிகளில் ஆதிதிராவிடர் அருந்ததியருக்கான நிரப்பப்படாத இடங்களில் ஆதிதிராவிடர் பிரிவினரை சேர்ப்பதற்கான கலந்தாய்வு நடைபெறும்.
கலந்தாய்வு விவரம்
நடப்பு கல்வியாண்டின் தமிழ்நாடு பொறியியல் கலந்தாய்வில் பங்கேற்க 3,02,374 மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். அவர்களில் 2,41,641 மாணவர்களுக்கு தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 47,372 மாணவர்களுக்கும் தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியிடப்பட்டு உள்ளது.
முதல் மற்றும் 2ஆம் கட்ட கலந்தாய்வு
சிறப்புப் பிரிவு கலந்தாய்வைத் தொடர்ந்து, பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஜூலை 14ஆம் தேதி தொடங்கி ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்று வருகிறது. முதல்கட்ட கலந்தாய்வு நிறைவடைந்து, 30,096 மாணவர்கள் பொறியியல் கல்லூரிகளில் சேர இறுதி ஒதுக்கீடு அளிக்கப்பட்டு கல்லூரியில் சேர்ந்துள்ளனர். இதன் தொடர்ச்சியாக 2ஆம் கட்ட கலந்தாய்வின் இறுதி ஒதுக்கீடு வெளியிடப்பட்டது. அதில் கல்வியியல் பிரிவில் 36,921 மாணவர்களுக்கு இறுதி ஒதுக்கீடும், 15,461 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக இடஒதுக்கீடும் அறிவிக்கப்பட்டது.
அதேபோல், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் 6,235 மாணவர்களுக்கு இறுதி ஒதுக்கீடும், 2,748 மாணவர்களுக்கு தற்காலிக ஒதுக்கீடும் என 61,365 இடங்கள் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டன. மாணவர்கள் தங்களுக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட கல்லூரிகளில் ஆகஸ்ட் 4ஆம் தேதிக்குள் சேர வேண்டும் எனவும் மாணவர் சேர்க்கைக்கு குழு தெரிவித்திருந்தது. மேலும், 2ஆம் கட்ட கலந்தாய்வின் அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான இடஒதுக்கீட்டில் 9,633 பேரும், பொதுப்பிரிவில் 52,694 பேரும் என 62,327 மாணவர்களுக்கு இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
