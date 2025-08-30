BY - எஸ். ரவிச்சந்திரன்
சென்னை: ''திரைகடல் ஓடியும் திரவியம் தேடு'' என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப பல்வேறு நாடுகளில், பல்வேறு துறைகளில் சாதனை படைத்து வருகின்றனர் தமிழர்கள்.
தமிழ்நாட்டில் தற்போது பொறியியல் பட்டம் பெறும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை ஆண்டுதோறும் அதிகரித்து கொண்டே செல்கிறது. அதே நேரத்தில் எலெக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் ஆட்டோமொபைல் தொழில்நுட்பத்தில் சிறந்து விளங்கும் ஜப்பான், கொரியா மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் தமிழக இளைஞர்களின் எண்ணிக்கை இன்னும் குறைவாகவே இருந்து வருகிறது. காரணம், மொழிப் பிரச்சனை. இந்த நாடுகள் தாய்மொழிக்கு கூடுதல் முக்கியத்துவம் கொடுப்பதால் அவர்களது மொழி தெரியாதவர்களால் அங்கு சென்று பணியாற்ற முடியவில்லை.
இந்த நிலையில் ஜப்பான், கொரியா மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளில் உள்ள நிறுவனங்களின் கவனம் தற்போது அண்ணா பல்கலைக்கழகம் மீது விழுந்துள்ளது. காரணம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் ஆண்டுதோறும் சிறப்பான திறன் பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களை உருவாக்கி வெளியே அனுப்பி வைக்கிறது. அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் படித்திருந்தால் இரு கரம் நீட்டி பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் வேலைவாய்ப்புக்காக அள்ளிச் சென்று விடுகின்றன.
இதனையடுத்து, ஜப்பான், கொரியா மற்றும் ஜெர்மனி போன்ற நாடுகளைச் சேர்ந்த நிறுவனங்களும் அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கு அதிக அளவில் வேலைவாய்ப்பு வழங்க முன் வந்துள்ளன. ஆனால், அதற்காக அவர்கள் முன் வைத்த ஒரே நிபந்தனை. தங்களின் தாய் மொழி பற்றிய குறைந்தபட்ச அறிவு மாணவர்களுக்கு இருக்க வேண்டும் என்பது தான்.
மாணவர்கள் படித்து முடிப்பதற்கு முன்பே பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் வேலை... கை நிறைய சம்பளம்... போன்றவற்றை கருத்தில் கொண்டு அதிரடியாக ஒரு நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது அண்ணா பல்கலைக்கழகம். அதாவது, நடப்பு கல்வி ஆண்டு முதல் பிஇ, பிடெக் மற்றும் பிஆர்க் போன்ற படிப்புகளில் வெளிநாட்டு மொழிகளான ஜப்பனீஷ், கொரியன் மற்றும் ஜெர்மன் போன்றவற்றை பாடத் திட்டத்தில் சேர்த்துள்ளது.
|இதையும் படிங்க: அன்று 'கிரெடிட் கார்டு' விற்றேன்... இன்று 'டேட்டா சயின்டிஸ்ட்' - கல்வியால் வறுமையை வென்ற சென்னை மாணவர்!
அண்ணா பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் 2-வது செமஸ்டர் படிக்கும் போது மேற்கண்ட மொழிகளில் ஏதாவது ஒன்றை கட்டாயம் படிக்க வேண்டும். இந்த மொழியில் மாணவர்களுக்கு அடிப்படை சொல்லி தரப்படும்.
இது குறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புத்துறை இயக்குநர் சண்முகசுந்தரம் கூறும் போது, ''அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் கலந்துக் கொண்ட ஜப்பான், ஜெர்மனி, கொரியா நாட்டு நிறுவனங்கள் மாணவர்களை தேர்வு செய்வதற்கு முன்னர் அவர்களின் தாய் மாெழி கற்றுக் கொண்டால் பயன் அளிக்கும் என கூறினர்.
அதனைத் தொடர்ந்து மாணவர்களிடம் அண்ணா பல்கலைக்கழகம் சார்பில் கருத்துக் கேட்கப்பட்டது. அப்போது, 300-க்கும் மேற்பட்ட மாணவர்கள் வெளிநாட்டு மொழியை கற்றுக் கொள்ள ஆர்வம் தெரிவித்தனர். வெளிநாட்டு மொழியை தெரிந்து கொள்வதால், அந்த நாட்டு நிறுவனங்களில் உயர்ந்த பதவியிலும் அமர முடியும். மாணவர்களுக்கு நல்ல ஊதியத்துடன், நிரந்தரமான வேலைவாய்ப்பும் கிடைக்கிறது.
ஜப்பான், ஜெர்மனி நாட்டிற்கு செல்லும் போது, முதுநிலை பட்டங்களையும் அங்கு படிக்க முடியும் போன்ற பல்வேறு பலன்கள் மாணவர்களுக்கு கிடைக்கும் என்பதால் அறிமுகம் செய்துள்ளோம்'' என தெரிவித்தார்.