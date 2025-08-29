ETV Bharat / education-and-career

2024-25ஆம் கல்வியாண்டின் இளநிலை பொறியியல் மாணவர்கள் 70 சதவீதம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என்று அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (கோப்புப்படம்)
அண்ணா பல்கலைக்கழகம் (கோப்புப்படம்) (ETV Bharat Tamil Nadu)
Published : August 29, 2025 at 10:09 PM IST

சென்னை: அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 2024-25 ஆம் கல்வியாண்டில் 1,503 மாணவர்களில் 1,052 மாணவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு குறைந்தபட்சமாக 9 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 399 சம்பளத்திலும், அதிகபட்சமாக 32 லட்சம்சம்பளத்திலும் வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது என அண்ணா பல்கலைக்கழகம் தெரிவித்துள்ளது.

இதுகுறித்து அண்ணா பல்கலைக்கழக வேலைவாய்ப்புத்துறை இயக்குநர் சண்முக சுந்தரம் கூறியதாவது; '' அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் 2024-25ஆம் கல்வியாண்டில் இளநிலை பொறியியல் மாணவர்களுக்கு 70 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பு ஏற்படுத்தி தரப்பட்டுள்ளது. 2024-25 ஆம் கல்வியாண்டில் 1,503 மாணவர்களில் 1,052 மாணவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு குறைந்தபட்சமாக 9 லட்சத்து 87 ஆயிரத்து 399 சம்பளத்திலும், அதிகபட்சமாக 32 லட்சம் சம்பளத்திலும் வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.

2023-24ம் கல்வியாண்டில் 1,278 மாணவர்களுக்கு ஆண்டிற்கு சராசரியாக 10 லட்சத்து 75 ஆயிரம் சம்பளத்தில் வேலைவாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது.
மாணவர்கள் இளநிலை முடித்த பின்னர் முதுநிலை பட்டப்படிப்பில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். மேலும் கல்வி உதவித்தொகையுடன் ஐஐடி, என்ஐடி போன்ற நிறுவனங்களில் வாய்ப்பு கிடைப்பதால் பல மாணவர்கள் முனைவர் பட்டம் வரையில் செல்ல விருப்பப்படுகின்றனர். வங்கி, ஆட்டோமாெபைல், சேவை, உற்பத்தி உள்ளிட்ட துறைகளிலும், வேதியியல் தொடர்பான துறைகளிலும் வேலைவாய்ப்பை தேர்வு செய்து உள்ளனர்.

கிண்டி பொறியியல் கல்லூரியில் படித்த 690 மாணவர்களில் 500 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. இதில் மைனிங் பாடப்பிரிவை படித்த 24 மாணவர்களின் 23 பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கி தரப்பட்டுள்ளது. கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படித்த 133 மாணவர்களில் 125 மாணவர்கள் வேலைக்கு சென்றுள்ளனர். பிரின்டிங் டெக்னாலஜி படித்த 31 மாணவர்களில் 29 மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். எலக்ட்ரிக்கல் அண்ட் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பாடப்பிரிவு படித்த 28 மாணவர்களின் 25 மாணவர்கள் நிறுவனங்களுக்கு தேர்வாகியுள்ளனர்.

உற்பத்தி துறையில் இன்ஜினியரிங் படித்த 40 மாணவர்கள் 15 மாணவர்கள் வேலை வாய்ப்பு பெற்றுள்ளனர். மெட்ராஸ் தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் படித்த 522 மாணவர்களின் 408 பேர் அதாவது 78.2 சதவீதம் வேலைவாய்ப்பினை பெற்றுள்ளனர். இன்பர்மேஷன் டெக்னாலஜி படித்த 106 மாணவர்களில் 98 பேரும், கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் மற்றும் இன்ஜினியரிங் படித்த 118 மாணவர்களில் 108 மாணவர்களும், மெக்கானிக்கல் படித்த 45 மாணவர்களில் 35 மாணவர்களும், எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் இன்ஸ்ட்ருமென்டேஷன் பிரிவில் 43 மாணவர்களில் 33 பேரும், ஏரோநாட்டிக்கல் பிரிவில் 29 பேரில் 7 பேரும் என வேலைவாய்ப்பினை பெற்றுள்ளனர்.

அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மாணவர்களுக்கு திறன்களை வளர்க்க தேவையான வகையில் பாடத்திட்டத்தில் மாற்றம் செய்து வருகிறோம். மேலும் ஒவ்வொரு துறையிலும் திறன்களை வளர்ப்பதற்கு நிறுவனங்கள் வருகின்றன. அதன் மூலமும் பயிற்சி அளிக்க உள்ளோம். மாணவர்கள் படிக்கும்போதே பணியிடை பயிற்சி என்பதை கொண்டு வந்துவிட்டோம். அவர்கள் 4 செமஸ்டர் தேர்வினை எழுதி முடித்த உடன் இந்த பணியிடை பயிற்சியை எடுக்கலாம் அல்லது 6 செமஸ்டர் முடித்து வேலைக்கு தேர்வானப் பின்னரும் பயிற்சிக்கு செல்லலாம்'' எனவும் தெரிவித்தார்.

