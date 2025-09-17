ETV Bharat / education-and-career

தமிழ்நாட்டில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பில் கூடுதலாக 250 இடங்களுக்கு அனுமதி!

முதல் சுற்றுக் கலந்தாய்வு முடிந்து கல்லூரியில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் செப்டம்பர் 22 ந் தேதி துவக்கப்பட வேண்டும் என தேசிய மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம்
Published : September 17, 2025 at 5:32 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் புதிதாக 200 எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கும், 50 பிடிஎஸ் இடங்களுக்கும் மாணவர் சேர்க்கை நடத்த தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் எம்பிபிஎஸ், பிடிஎஸ் படிப்பில் மாணவர்கள் சேர்வதற்கான 2ம் கட்ட கலந்தாய்வு தொடங்கியுள்ளது. 2ம் கட்டக் கலந்தாய்வில் மாணவர்கள் விரும்பும் கல்லூரிகளை வரும் 19 முதல் 22ஆம் தேதி வரையில் பதிவு செய்யலாம். ஏற்கெனவே இடங்களை தேர்வு செய்த மாணவர்களும் வேறுக் கல்லூரிக்கு செல்வதற்கு பதிவு செய்யலாம். இவர்களுக்கான இடங்கள் 24ஆம் தேதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டு, 30ஆம் தேதிக்குள் கல்லூரியில் சேர வேண்டும்.

மாணவர்களுக்கான முதல் கட்ட கலந்தாய்வு முடிந்த பின்னர், 2ம் கட்டக் கலந்தாய்விற்கு அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் பிடிஎஸ் படிப்பில் அரசு பல் மருத்துவக்கல்லூரியில் 3 இடங்களும், தனியார் பல்மருத்துவக் கல்லூரியில் 16 இடங்களும் உள்ளன. அரசு ஒதுக்கீட்டின் கீழ் எம்பிபிஎஸ் படிப்பில் அரசு மருத்துவக்கல்லூரியில் 159 இடங்களும், கேகே நகர் இஎஸ்ஐசி மருத்துவக்கல்லூரியில் 2 இடமும், 22 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் 249 இடங்களும், 4 தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் 67 இடங்களும் உள்ளன. அதே போல நிர்வாக ஒதுக்கீட்டின் கீழ் 22 தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியில் 616 இடங்களும், 4 தனியார் பல்கலைக்கழகங்களில் 156 இடங்களும் உள்ளன.

பிடிஎஸ் படிப்பில் 3 அரசு பல் மருத்துவக் கல்லூரியில் 73 இடங்களும், 20 தனியார் பல் மருத்துவக்கல்லூரியில் அரசு ஒதுக்கீட்டில் 635 இடங்களும், நிர்வாக ஒதுக்கீட்டில் 319 இடங்களும் உள்ளன.

இந்நிலையில், தமிழ்நாட்டில் நடப்பாண்டில் புதிதாக 200 எம்பிபிஎஸ் இடங்களுக்கும், 50 பிடிஎஸ் இடங்களுக்கும் மாணவர் சேர்க்கை நடத்த தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு தேசிய மருத்துவ ஆணையம் அனுமதி அளித்துள்ளது.

இந்த இடங்களுக்கான கலந்தாய்வு, தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக் குழுவின் மூலம் நடத்தப்பட உள்ளது. அது குறித்து தமிழ்நாடு மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு அறிவிப்பு வெளியிடும். முதல் சுற்றுக் கலந்தாய்வு முடிந்து கல்லூரியில் சேர்ந்த மாணவர்களுக்கு முதலாம் ஆண்டு வகுப்புகள் செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி துவக்கப்பட வேண்டும் என தேசிய மருத்துவ மாணவர் சேர்க்கைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

