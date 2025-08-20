சென்னை: தமிழ்நாட்டில் பிஇ, பிடெக் படிப்புகளில் இந்த ஆண்டு இதுவரை 1,45,481 மாணவ, மாணவிகள் சேர்ந்துள்ளனர்.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள பொறியியல் கல்லூரிகளில் பி.இ மற்றும் பி.டெக் படிப்புகளில் சேர்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் மே 7 ஆம் தேதி முதல் ஜூன் 6 ஆம் தேதி வரை பெறப்பட்டன. அதன் அடிப்படையில் ஜூன் 27 ஆம் தேதி தரவரிசைப் பட்டியல் வெளியானது. கலந்தாய்வில் பங்கேற்க 3,02,374 மாணவர்கள் பதிவு செய்தனர். அவர்களில் 2,41,641 மாணவர்களுக்கு தரவரிசை வெளியிடப்பட்டது. மேலும், அரசு பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீத இடஒதுக்கீட்டின் கீழ் 47,372 மாணவர்களுக்கு தரவரிசை வெளியிடப்பட்டது.
சிறப்புப் பிரிவு கலந்தாய்வை தொடர்ந்து, பொது பிரிவினருக்கான கலந்தாய்வு ஜூலை 14 ஆம் தேதி முதல் ஆகஸ்ட் 19 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது.
சிறப்புப் பிரிவு கலந்தாய்வு மற்றும் பொது கலந்தாய்வின் மூன்று சுற்றுகள் முடிவடைந்த நிலையில், அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான 7.5 சதவீதம் சிறப்பு ஒதுக்கீட்டில் 14,143 பேர், பொதுப் பிரிவில் 1,31,338 பேர் என 1,45,481 மாணவ, மாணவிகளுக்கு கல்லூரிகளில் இடம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. மொத்தம் உள்ள 421 கல்லூரிகளில் 1,90,160 இடங்களுக்கு மாணவர் சேர்க்கை நடத்த அண்ணா பல்கலைக்கழகம் அனுமதி அளித்தது.
இந்நிலையில் பொதுப்பிரிவு கலந்தாய்வு முடிந்த நிலையில், 44,979 இடங்கள் காலியாக உள்ளன. கடந்த ஆண்டை விட இதுவரை 22,450 மாணவ, மாணவிகள் கல்லூரிகளில் அதிகமாக சேர்ந்துள்ளனர். அரசுப் பள்ளி மாணவர்களுக்கான ஒதுக்கீட்டில் அனைத்து இடங்களும் நிரம்பின.
நடப்பாண்டில் அண்ணா பாெறியியல் கல்லூரியில் 15 சதவீதம் இடங்கள் அதிகரிக்கப்பட்டன. மேலும் தனியார் பொறியியல் கல்லூரிகளில் கட்டமைப்பு வசதிகள் அதிகம் உள்ள கல்லூரிகளில் மாணவர் சேர்க்கை இடங்களை உயர்த்தி அளிக்கப்பட்டது. வேலைவாய்ப்பை உருவாக்கும் வகையில் பாடத் திட்டத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்களும் மாணவர் சேர்க்கை அதிகரிக்க முக்கிய காரணம் என அண்ணா பல்கலைக்கழக அதிகாரி ஒருவர் தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: பாலியல் தொல்லையை தடுத்ததால் பிளேடு வெட்டு - ஓடும் ஆட்டோவில் இருந்து குதித்து தப்பிய பள்ளி மாணவி; இளைஞருக்கு வலைவீச்சு!
இதனை தாெடர்ந்து 12 ம் வகுப்பு துணைத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்களுக்கும், ஏற்கெனவே விண்ணப்பம் செய்யாமல் புதிதாக விண்ணப்பித்தவர்களுக்கும் துணை கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 21 முதல் 23 ஆம் தேதி வரை நடத்தப்படும். ஆதி திராவிடர் அருந்ததியருக்கான நிரப்பப்படாத இடங்களில் ஆதி திராவிடர் பிரிவினரை சேர்ப்பதற்கான கலந்தாய்வு ஆகஸ்ட் 25, 26 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.