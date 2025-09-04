ETV Bharat / business

அதிரடி ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் - விலை குறையும், விலை அதிகரிக்கும் பொருட்களின் முழு பட்டியல் இதோ! - GST RATE CUTS

ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தத்தின்படி எந்தெந்த பொருட்களின் விலை குறையும்? எந்தெந்த பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கும்? என பார்க்கலாம்.

ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன்
ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டத்தில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 4, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read

புதுடெல்லி: சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை மாற்றியமைக்க ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் ஒப்புதல் அளித்திருக்கிறது. அதன்படி, 5 சதவீதம் மற்றும் 18 சதவீதம் வரி முறைகள் செப்டம்பர் 22 அமலுக்கு வரவுள்ள நிலையில், எந்தெந்த பொருட்களின் விலை குறையும்? எந்தெந்த பொருட்களின் விலை அதிகரிக்கும்? என்பது குறித்து பார்க்கலாம்.

சுதந்திர தின உரையில் தீபாவளிக்கு மக்களுக்கு மிகப் பெரிய பரிசு காத்திருப்பதாக பிரதமர் மோடி அறிவித்தபடி, வருகிற செப்டம்பர் 22 முதல் புதிய ஜிஎஸ்டி முறை அமலுக்கு வரவிருக்கிறது. அதன்படி 5,12,18,28 என நான்கு அடுக்குகளாக இருந்த ஜிஎஸ்டி, இரண்டு அடுக்குகளாக குறைக்கப்படுவதாகவும், 12, 28 சதவீத அடுக்குகள் நீக்கப்படுவதாகவும் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நேற்று அறிவித்தார். மேலும் 5, 18 சதவீத வரிகளுடன் 40 சதவீதம் என்ற சிறப்பு வரி விதிப்பும் அமலுக்கு வரவிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

இந்த புதிய வரி நடைமுறையின்படி, ரொட்டி, ஹேர் ஆயில், ஐஸ் கிரீம்கள் போன்ற பொருட்களுக்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது. மேலும், 18 சதவீதம் ஜிஎஸ்டியில் இருந்த தனிநபர் ஆயுள் காப்பீடு, சுகாதார காப்பீடு பிரிமியத்திற்கு விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.

அதே போல், உள்நாட்டு செலவினங்களை அதிகரிக்கும் வகையிலும், அமெரிக்க வரி விதிப்பை சமன் செய்யும் வகையிலும் நடுத்தர வர்க்கத்தினரின் விருப்பப் பொருட்களான தொலைக்காட்சி, ஏசி, வாஷிங் மெஷின் போன்றவற்றின் விலைகள் இந்த புதிய வரி விதிப்பின்கீழ் கணிசமாக குறையவுள்ளன. அதே சமயம், உயர் ரக கார்கள், புகையிலை, சிகரெட்டுகள் போன்ற பொருட்களுக்கு சிறப்பு வரியாக 40 சதவீதம் வரி விதிக்கப்படவுள்ளது.

எதற்கெல்லாம் விலை குறையும்?

அத்தியாவசிய பொருட்கள்

  • UHT பால், பனீர், புரோட்டா, பீட்சா பிரெட், காக்ரா மற்றும் ரொட்டிகளுக்கு விலக்கு
  • வெண்ணெய், நெய், சீஸ், ஜாம், சாஸ், சூப், பாஸ்தா, தின்பண்டங்கள் மற்றும் மிட்டாய் பொருட்களுக்கு முன்பு 12 முதல் 18 சதவீதமாக இருந்த ஜிஎஸ்டி 5 சதவீதமாக குறைப்பு
  • உலர் பழங்கள், பேரீச்சை மற்றும் சிட்ரஸ் பழங்களுக்கு 5 சதவீதம் வரி

மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவப் பொருட்கள்

  • உயிர் காக்கும் மருந்துகளான அகல்சிடேஸ் பீட்டா, ஓனாசெம்னோஜீன், டராடுமுமாப், அலெக்டினிப் ஆகியவற்றுக்கு வரி விலக்கு
  • மருந்துகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், பேண்டேஜ்கள், தெர்மோமீட்டர்கள் மற்றும் ஆக்சிஜன் போன்றவற்றிற்கு 12 முதல் 18 சதவீதம் இருந்த ஜிஎஸ்டி 5 சதவீதமாக குறைப்பு
  • தனிநபர் ஆயுள் காப்பீடு மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டு பிரிமியத்திற்கு முற்றிலும் வரி விலக்கு

அழகு சாதன பொருட்கள்

  • ஹேர் ஆயில், ஷாம்பு, டூத் பேஸ்ட், சோப், ஷேவிங் பொருட்கள், டால்கம் பவுடர், டூத் ப்ரஷ், மெழுவர்த்திகள் மற்றும் தீப்பெட்டிகளுக்கு 5 சதவீதம் மட்டும் ஜிஎஸ்டி
  • நோட்டு புத்தகம், பென்சில், ஷார்ப்பனர் மற்றும் அழிப்பான்களுக்கு வரி இல்லை

போக்குவரத்து மற்றும் வீட்டு வசதி பொருட்கள்

  • சிமெண்ட் வரி 28 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதமாக குறைப்பு
  • டிராக்டர், சைக்கிள், மோட்டார் சைக்கிள் (350cc-க்கு கீழ்), சிறிய கார்கள், மின்சாரம் மற்றும் ஹைப்ரிட் (hybrid) வாகனங்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்களுக்கு வரி குறைப்பு
  • பளிங்கு, கிரானைட் கற்கள் மற்றும் கட்டுமான பொருட்களுக்கு 5 சதவீதம் வரி

எதற்கெல்லாம் விலை அதிகரிக்கிறது?

புகையிலை பொருட்கள்

  • பான் மசாலா, குட்கா, புகையிலை பொருட்கள் மற்றும் சிகரெட்டுகளுக்கு 28-ல் இருந்து 40 சதவீதமாக அதிகரிப்பு
  • கார்பன்னேற்றம் / காற்றேற்றப்பட்ட குளிர்பானங்காள், கஃபைன் கலந்த பானங்கள் மற்றும் fizzy பழச்சாறுகளுக்கு 40 சதவீதம் வரி

ஆடம்பர பொருட்கள்

  • 1200cc/1500ccக்கு மேல் எஞ்சின் திறன் கொண்ட SUV கார்கள் மற்றும் பெரிய ரக கார்களுக்கு 40% ஜிஎஸ்டி
  • 350 ccக்கு மேலுள்ள பைக்குகள், படகுகள், தனியார் விமானங்களுக்கும், ரிவால்வர்கள், மற்றும் கைத்துப்பாக்கிகளுக்கும் 40 சதவீதம் வரி

பிற விலை உயர்வுகள்

  • நிலக்கரி, பழுப்பு நிலக்கரி, கரி ஆகியவற்றுக்கு 5 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதம் வரி உயர்வு
  • பயோ டீசலுக்கு 12 சதவீதத்திலிருந்து 18 சதவீதம் வரி உயர்வு
  • ரூ. 2,500-க்கு மேலுள்ள பிரீமியம் ஆடைகள் மற்றும் ஜவுளிகளுக்கும், உயர் ரக காட்டன் போர்வைகளுக்கும் 18 சதவீதம் வரி
  • கிராஃப்ட் பேப்பர்கள் உட்பட குறிப்பிட்ட சில காகிதங்களுக்கு 18 சதவீதம் வரி

இதில் பான் மசாலா, குட்கா, சிகரெட், புகையிலைப் பொருட்கள், புகையிலை, பீடி போன்றவை தவிர, மற்ற அனைத்துப் பொருட்களுக்குமான புதிய வரி விதிப்பானது செப்டம்பர் 22 முதல் அமலுக்கு வரவுள்ளதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார்.

