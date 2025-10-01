ETV Bharat / business

இதுக்கு இல்லையா சார் ஒரு எண்டு? 87 ஆயிரத்தை கடந்த தங்கம் விலை!

தொடந்து உச்சத்தை தொட்டு வந்த தங்கத்தின் விலை இன்று மீண்டும் சவரனுக்கு ரூ.240 அதிகரித்து ரூ.87,120க்கும் விற்பனையாகிறது.

கோப்புப்படம்
கோப்புப்படம் (Getty image)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2025 at 10:05 AM IST

2 Min Read
சென்னை: இன்று ஆயுத பூஜை மற்றும் மாத தொடக்க நாளில் தங்கம் விலை புதிய உச்சமாக 87 ஆயிரத்தை கடந்து அனைவரையும் அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

விலை உயர்ந்த பொருட்கள் வரிசையில் வைரம், எல்லாம் முந்தியடித்துக் கொண்டு தங்கம் முன்வரிசையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. உலக பொருளாதார சூழல், அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பின் வீழ்ச்சி உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து அதிரடியாக உயர்ந்து வருகிறது.

புதிய உச்சம்

அந்த வகையில் இன்று மாத தொடக்கத்தில் தங்கத்தின் விலை இதுவரை இல்லாத உச்சத்தை அடைந்துள்ளது. இன்று சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.30 அதிகரித்து ரூ.10,890க்கும், சவரனுக்கு ரூ.240 அதிகரித்து ரூ.87,120க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

தங்கம் விலை கடந்து வந்த பாதை

செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் சவரன் ரூ.77,640 இருந்த தங்கம் விலை படிபடியாக உயர்ந்து செப்.23 ஆம் தேதி புதிய உச்சமாக ரூ.85 ஆயிரத்தை தாண்டியது. மேலும், செப்.29ஆம் தேதி சவரன் ரூ.86,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து 4 நாட்களாக ஏறு முகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சவரன் ரூ.87 ஆயிரத்தை கடந்து தங்க நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்தியுள்ளது. இப்படியே போனால் ஆண்டில் தொடக்கத்தில் கணிக்கப்பட்டதுபோல், தங்கம் விலை அடுத்த ஆண்டு தொடக்கத்துக்குள் ஒரு லட்சத்துக்கு விற்பனையாகும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.

நேற்றைய நிலவரப்படி ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராம் ரூ.10,860-க்கும், சவரம் ரூ.86,880க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதுவே, 24 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு கிராம் ரூ. 11,847க்கும், ஒரு சவரன் ரூ. 94,776 -க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்நிலையில் இன்று ஆயுத பூஜை மற்றும் மாத தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை மீண்டும் அதிகரித்து கட்டி தங்கம் (24 காரட்) கிராமுக்கு ரூ.32 அதிகரித்து ரூ.11,880க்கும், சவரனுக்கு ரூ.256 அதிகரித்து ரூ.95,040க்கும் விற்பனையாகிறது. அதுபோல், ஆபரண தங்கம் கிராமுக்கு ரூ.30 அதிகரித்து ரூ.10,890க்கும், சவரனுக்கு ரூ.240 அதிகரித்து ரூ.87,120க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. வெள்ளி விலை இன்று கிராமுக்கு ரூ.1 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.161-க்கும், 1 கிலோ வெல்ளி 1,61,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வெள்ளி மோதிரங்கள் கோப்புப்படம்
வெள்ளி மோதிரங்கள் கோப்புப்படம் (Getty image)

தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,890

ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.87,120

வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.161

வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,61,000

கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை

தேதிகிராம் விலைசவரன் விலை
அக்டோபர் 1ரூ.10,890ரூ.87,120
செப்டம்பர் 30ரூ.10,860ரூ.86,880
செப்டம்பர் 29ரூ.10,770ரூ.86,160
செப்டம்பர் 28ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 27ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 26ரூ.10,550ரூ.84,400
செப்டம்பர் 25ரூ.10,510ரூ.84,080
செப்டம்பர் 24ரூ.10,600ரூ.84,800
செப்டம்பர் 23ரூ.10,640ரூ.85,120
செப்டம்பர் 22ரூ.10,430ரூ.83,440

