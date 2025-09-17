நேற்று ஏறியது ரூ.560... இன்று குறைந்தது வெறும் ரூ.80 - ஆட்டம் காட்டும் தங்கம் விலை!
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 82,160க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Published : September 17, 2025 at 11:06 AM IST
சென்னை: ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நேற்று சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்த நிலையில், இன்று சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்துள்ளது. அதன்படி, கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,270-க்கும், ஒரு சவரன் ரூ.82,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச பொருளாதார சந்தைகளில் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து மாறிக் கொண்டே வருகிறது. அதன்படி, செப்டம்பர் மாத தொடக்கத்தில் இருந்து ஏறு முகத்தில் இருந்து வந்த தங்கம் விலை இன்று சற்று குறைந்துள்ளது. மாத தொடக்கத்தில் ரூ.77 ஆயிரத்தில் இருந்த தங்கம் விலை, கடந்த 17 நாட்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ. 4,520 அதிகரித்து தற்போது ஒரு சவரன் ரூ. 82 ஆயிரத்தை தாண்டி விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
நேற்றைய நிலவரப்படி 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.70 அதிகரித்து ஒரு கிராம் ரூ.10,280-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.560 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ.82,240-க்கும் விற்பனையானது. இந்த நிலையில், இன்று (செப்.17) தங்கம் விலை கணிசமாக குறைந்துள்ளது.
தங்கம் விலை
22 காரட் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.10 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.10,270-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.82,160-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதே போல், 24 காரட் தங்கம் விலை கிராமுக்கு ரூ.16 குறைந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.11,203-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.88 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.89,624-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. பொதுவாக தங்கம் விலை அதிகரிக்கும்போது அதிரடியாக ரூ.500, ரூ.300 என அதிகரித்து, குறையும்போது மட்டும் ரூ.100, ரூ.80 என குறைந்து நகை பிரியர்களை அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்துகிறது.
வெள்ளி விலை
வெள்ளி விலை இன்று அதிரடியாக கிராமுக்கு ரூ.2 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.142-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரு.1,42,000 -க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை எவ்வளவு?
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 கிராம்: ரூ.10,270
ஆபரணத் தங்கம் (22 காரட்) 1 சவரன்: ரூ.82,160
வெள்ளி 1 கிராம்: ரூ.142
வெள்ளி 1 கிலோ: ரூ.1,42,000
கடந்த 10 நாட்களுக்கான 22 காரட் தங்கத்தின் விலை
|தேதி
|கிராம் விலை
|சவரன் விலை
|செப்டம்பர் 17
|ரூ.10,270
|ரூ.82,160
|செப்டம்பர் 16
|ரூ.10,280
|ரூ.82,240
|செப்டம்பர் 15
|ரூ.10,210
|ரூ.81,680
|செப்டம்பர் 14
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 13
|ரூ.10,220
|ரூ.81,760
|செப்டம்பர் 12
|ரூ.10,240
|ரூ.81,920
|செப்டம்பர் 11
|ரூ.10,150
|ரூ.81,200
|செப்டம்பர் 10
|ரூ.10,150
|ரூ.81,200
|செப்டம்பர் 9
|ரூ.10,150
|ரூ.81,200
|செப்டம்பர் 8
|ரூ.10,060
|ரூ.80,480