மீண்டும் மீண்டுமா?.. ரூ.75 ஆயிரத்தை நெருங்கும் தங்கம் விலை - இன்று எவ்வளவு உயர்வு தெரியுமா? - TODAY GOLD PRICE CHENNAI

கோப்புப்படம் ( Getty Image )

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : June 14, 2025 at 11:00 AM IST | Updated : June 14, 2025 at 11:21 AM IST 1 Min Read

சென்னை: சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து, ரூ.74,560-க்கும், கிராம் ரூ.9,320-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கடந்த குறைந்து வந்த தங்கத்தின் விலை இந்த வாரம் அதிரடியாக உயரத் தொடங்கியது. அந்த வகையில், கடந்த நான்கு நாட்களில் மட்டும் சவரனுக்கு ரூ.3 ஆயிரம் அதிகரித்துள்ளது. இப்படியே உயர்ந்து கொண்டே சென்றால், விரைவில் தங்கம் விலை ஒரு பவுன் ஒரு லட்சத்தை எட்டும் என பொருளாதார நிபுணர்கள் கணித்துள்ளனர். இதனால், நகை வாங்க வேண்டும் என நடுத்தர மக்கள் ஆசையும் எட்டாக்கனியாக மாறி வருவதாக நகைப்பிரியர்கள் புலம்புகின்றனர். அந்த வகையில், இன்று ரூ.200 அதிகரித்து சவரன் ரூ.75 ஆயிரத்தை நெருங்கியுள்ளது. சென்னையில் இன்று (ஜூன் 14) 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை, கிராமுக்கு ரூ.25 அதிகரித்து, ரூ.9,320க்கும்; சவரனுக்கு ரூ.200 அதிகரித்து, ரூ.74,560-க்கும் விற்பனையாகிறது. மேலும், வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றம் இல்லாமல், ஒரு கிராம் ரூ.120-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.1,20,000-க்கும் விற்பனையாகி வருகிறது. இன்றைய தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்

