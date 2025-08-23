ETV Bharat / business

ஒரே கப்பலில் 101 காற்றாலை இறகுகள் ஏற்றுமதி! சாதனைப் படைத்த தூத்துக்குடி துறைமுகம்! - WIND TURBINE EXPORT IN THOOTHUKUDI

ஒரே கப்பலில் 101 காற்றாலை இறகுகள் ஏற்றுமதி செய்ததன் மூலம் வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் (Renewable Energy) சார்ந்த சரக்குகளை (Cargo) கையாளுவதில் புதிய முன்னேற்ற பாதையை உருவாக்கியுள்ளது.

ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட காற்றாலை இறகுகள்
ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட காற்றாலை இறகுகள் (X/@vocpa_tuticorin)
தூத்துக்குடி: ஒரே கப்பலில் 101 காற்றாலை இறகுகள் ஏற்றுமதி செய்து தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுகம் புதிய சாதனை படைத்ததுள்ளது.

தூத்துக்குடி வ.உ.சிதம்பரனார் துறைமுக ஆணையம் வருடத்திற்கு 81.05 மில்லியன் டன் சரக்குகளைக் கையாளும் திறனுடன் தென்தமிழகத்தில், பொது சரக்குகளைக் கையாளுவதிலும் சரக்குப் பெட்டகங்களைக் கையாளுவதிலும் முன்னணி துறைமுகமாக திகழ்கிறது.

2024-25-ம் நிதியாண்டில், ஜூலை மாதம் 25-ம் தேதி வரை வ.உ.சி துறைமுகம் 13.17 மில்லியன் டன்கள் சரக்குகளை கையாண்டு 5.29 சதவிகித வளர்ச்சியும், சரக்குப் பொட்டகங்களை பொருத்தவரையில் 2.47 டிஇயுக்களையும் கையாண்டு 4.73 சதவித வளர்ச்சியும் அடைந்துள்ளது. அந்த வகையில் இந்த துறைமுகம் உலக அளவிலான வர்த்தகம் மற்றும் வேளாண்மை சந்தைகளை இணைக்கும் வகையில் செயல்பட்டு வருகிறது.

இந்நிலையில், தூத்துக்குடி வ.உ.சி துறைமுகம் நேற்று முன்தினம் (ஆகஸ்ட்21) ஒரே கப்பலில் 101 காற்றாலை இறகுகளை வெற்றிகரமாக ஏற்றுமதி செய்ததன் மூலம் புதிய சாதனை படைத்துள்ளது. துறைமுகத்திலிருந்து இத்தனை அதிக எண்ணிக்கையிலான காற்றாலை இறகுகள் ஒரே கப்பலில் ஏற்றுமதி செய்யப்படுவது இதுவே முதல் முறை.

சாதனையை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய வெஸ்டாஸ் நிறுவன அதிகாரிகள் மற்றும் துறைமுக அதிகாரிகள்
சாதனையை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய வெஸ்டாஸ் நிறுவன அதிகாரிகள் மற்றும் துறைமுக அதிகாரிகள் (X/@vocpa_tuticorin)

இதற்கு முன்னதாக கடந்த மார்ச் 25-ம் தேதி 75 காற்றாலை இறகுகள் ஏற்றுமதி செய்து சாதனை படைத்ததும் குறிப்பிடத்தக்கது. இதன்மூலம் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் (Renewable Energy) சார்ந்த சரக்குகளை (Cargo) கையாளுவதில் இந்த துறைமுகம் ஒரு புதிய முன்னேற்ற பாதையை உருவாக்கியுள்ளது.

இதற்கு வெஸ்டாஸ் நிறுவனத்தினால் தயாரிக்கப்பட்ட இந்த காற்றாலை இறகுகள் MV BBC Santiago கப்பலின் மூலம் அமெரிக்காவிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகிறது. இந்த சரக்கு ஏற்றுமதி கூடுதல் தளம் ஒன்று நிறுவனம் மூலம் இயக்கப்படும். இரண்டு பளு தூக்கி இயந்திரங்களின் HMC மூலமும் பாதுகாப்பாகவும் திறமையாக சரக்குகளால் கையாளப்பட்டது. பெரிய சரக்குகளை பாதுகாப்பான முறையில் சேமிப்பதற்கு துறைமுகத்திற்குள் சுமார் ஒரு லட்சம் சதுர மீட்டர் நிலப்பரப்பினை ஒதுக்கியுள்ளது.

ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட காற்றாலை இறகுகள்
ஏற்றுமதி செய்யப்பட்ட காற்றாலை இறகுகள் (X/@vocpa_tuticorin)
இது குறித்து துறைமுக ஆணைய தலைவர் கசாந்த குமார் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “இந்த புதிய சாதனை வ.உ.சி துறைமுகத்தின் செயல் திறனையும் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இலக்கை அடையும் அர்ப்பணிப்பையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது போன்ற முயற்சிகளை தொடர்வோம்” என தெரிவித்துள்ளார்.

இது குறித்து துறைமுக ஆணைய தலைவர் கசாந்த குமார் புரோஹித் வெளியிட்டுள்ள செய்தி குறிப்பில், “இந்த புதிய சாதனை வ.உ.சி துறைமுகத்தின் செயல் திறனையும் இந்தியாவின் புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் இலக்கை அடையும் அர்ப்பணிப்பையும் எடுத்துக்காட்டுகிறது. இது போன்ற முயற்சிகளை தொடர்வோம்” என தெரிவித்துள்ளார்.

