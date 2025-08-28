ETV Bharat / business

ஏற்றுமதியில் சாதனை! 52.07 பில்லியனுடன் 3-ம் இடத்தில் தமிழ்நாடு! - TN THIRD RANKS OF EXPORTS

ரூ.9.83 லட்சம் கோடி ஏற்றுமதியுடன் குஜராத் மாநிலம் இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது.

சென்னை: 2024-25 ஆம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முன்னணி ஏற்றுமதி மாநிலங்களின் தரவரிசை பட்டியலில் தமிழ்நாடு மூன்றாவது இடத்தைப் பிடித்துள்ளது.

இந்திய ஏற்றுமதி நிறுவனங்களின் கூட்டமைப்பு (FIEO) இது தொடர்பாக வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ரூ.9.83 லட்சம் கோடி ஏற்றுமதியுடன் குஜராத் மாநிலம் இந்த பட்டியலில் முதலிடத்தில் உள்ளது. இது நாட்டின் மொத்த ஏற்றுமதியில் 26.6% என்று தெரிவித்துள்ளது.

மேலும், கடந்த ஆண்டுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு குஜராத் மாநிலம் ஏற்றுமதியில் சற்று சரிவை சந்தித்தாலும், தொடர்ந்து 5-வது ஆண்டாக முதலிடத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டுள்ளது.

குஜராத் மாநிலத்தை தொடர்ந்து ரூ.5,57,271 கோடி ஏற்றுமதியுடன் இரண்டாவது இடத்தில் மகாராஷ்டிரா மாநிலம் உள்ளது. மகாராஷ்டிராவை விட மொத்த ஏற்றுமதியில் ரூ.4.3 லட்சம் கோடி அளவுக்கு குஜராத் மாநிலம் கூடுதலாக ஏற்றுமதி செய்துள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாடு 52.07 பில்லியன் ஏற்றுமதியுடன் தொடர்ந்து 5-வது ஆண்டாக மூன்றாவது இடத்தில் இருந்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டை தொடர்ந்து அதிகப்படியான ஏற்றுமதியில் கர்நாடகா, உத்தரப்பிரதேசம், ஆந்திரா மற்றும் தெலங்கானா மாநிலங்கள் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன. இந்தியாவில் மொத்தம் ஏற்றுமதியான 169 பொருட்களில் 158 பொருட்கள் குஜராத் மாநிலத்தில் இருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் இருந்து மட்டும் குஜராத்தை விட அதிகமாக 163 பொருட்கள் ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன.

2024-25 ஆம் ஆண்டில் தமிழ்நாட்டின் மொத்த ஏற்றுமதியில் முதல் 10 பொருட்கள் மட்டும் 59.09% அளவுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட்டுள்ளன. மேலும் அமெரிக்கா, நெதர்லாந்து, இங்கிலாந்து மற்றும் ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் உள்ளிட்ட நாடுகளுக்கு தமிழகத்தில் இருந்து மிக அதிக அளவுக்கு ஏற்றுமதி இருப்பதாகவும் அந்த அமைப்பு தெரிவித்துள்ளது.

குறிப்பாக, தொலைத்தொடர்பு கருவிகள், பருத்தி, மோட்டார் வாகனம், ஆட்டோ உதிரி பாகங்கள், மின் வாகன உதிரி பாகங்கள், பால் பொருட்கள், ஒப்பனை பொருட்கள், பெட்ரோலிய பொருட்கள், தொழில் துறை இயந்திரங்கள், ஜவுளி பொருட்கள் உள்ளிட்டவை தமிழகத்தில் இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அதிகம் ஏற்றுமதி செய்யப்படுள்ளது.

மேலும், வெளிநாடுகளுக்கான ஏற்றுமதியில் தமிழ்நாட்டில் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் 44% உடன் முதலிடத்தில் உள்ளது. சென்னை 14.84% உடன் இரண்டாம் இடத்திலும், திருப்பூர் 8.38% உடன் மூன்றாம் இடத்திலும் உள்ளன. கோவை 6.75%, திருவள்ளூர் 6.33% உடன் அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளன.

