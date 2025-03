ETV Bharat / business

தமிழ்நாடு அரசுக்கு 1 ரூபாய் வரவும் -செலவும்... துறைவாரியாக நிதி ஒதுக்கீடு எவ்வளவு தெரியுமா? - RS 1 COMES AND GOES

1 ரூபாய் வரவும் - செலவும் ( ETV Bharat Tamilnadu )

Published : Mar 14, 2025, 5:01 PM IST | Updated : Mar 14, 2025, 5:23 PM IST

சென்னை: தமிழ்நாடு அரசின் நடப்பாண்டுக்கான (2025-2026) பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று (மார்ச் 14) சட்டப்பேரவையில் தாக்கல் செய்தார். இந்த நிதிநிலை அறிக்கை அவரது, 2வது பட்ஜெட் தாக்கல் ஆகும். காலை 9.30 மணிக்கு 'எல்லார்க்கும் எல்லாம்' என்ற கருப்பொருளில் தாக்கல் செய்ய தொடங்கிய அவர், 2.33 மணி நேரத்திற்கு பிறகு உரையை நிறைவு செய்தார். மேலும், இந்த பட்ஜெட்டில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு 1 ரூபாய் எவ்வாறு வருகிறது? அதனை அரசு எந்தெந்த வழிகளில் செலவிடுகிறது என்ற விவரம் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதனை தற்போது பார்க்கலாம்...

ஒரு ரூபாய் எவ்வாறு திரட்டப்படுகிறது? வருவாய் இனங்கள் மதிப்பு (பைசாவில்) மாநிலத்தின் சொந்த வரி வருவாய் 45.6 சொந்த வரி அல்லாத வருவாய் 5.9 மத்திய வரிகளின் பங்கு 12.0 ஒன்றிய அரசின் உதவி மற்றும் மானியங்கள் 4.9 கடன்கள் வசூல் மற்றும் மூலதன வரவுகள் 0.2 பொதுக்கடன் 31.4 ஒரு ரூபாய் எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது? செலவு இனங்கள் மதிப்பு (பைசாவில்) கடன்களை திருப்பி செலுத்துதல் 9.7 சம்பளம் 18.6 ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வு கால பலன்கள் 8.5 கடன் வழங்குதல் 1.8 உதவித்தொகைகளும், மானியங்களும் 31.6 வட்டி செலுத்துதல் 14.5 மூலதனச் செலவு 11.8 செயல்பாடுகளும், பராமரிப்புகளும் 3.5 முக்கியத் துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு விவரம் 2025-2026-ம் ஆண்டுக்கான பட்ஜெட்டில் துறைகளுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு தொடர்பான அறிவிப்புகள் வெளியாகியுள்ளன. அதில் முக்கியத் துறைகளுக்கு எத்தனை கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என்ற விவரம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதன்படி கல்வி, மக்கள் நல்வாழ்வு, சமூக நலன் உள்ளிட்ட முக்கிய 11 திட்டங்களுக்கான நிதி ஒதுக்கீடு குறித்த விவரங்களை தற்போது பார்க்கலாம்.... துறைகளின் பெயர் நிதி ஒதுக்கீடு (ரூபாய் கோடியில்) கல்வி 55,261 நகர்ப்புர வளர்ச்சி 34,396 ஊரக வளர்ச்சி 29,465 மக்கள் நல்வாழ்வு 21,906 எரிசக்தி 21,178 நெடுஞ்சாலைகள் 20,722 காவல் 13,342 போக்குவரத்து 12,965 நீர்வளம் 9,460 சமூக நலன் 8,597 தொழில் மற்றும் சிறு, குறு நடுத்தர நிறுவனங்கள் 5,833 ஆதி திராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நலன் 3,924

