மத்திய அரசுக்கு கிடைக்கும் 1 ரூபாயில் வரவும்...செலவும்... - RS 1 COMES AND GOES

By ETV Bharat Tamil Nadu Team Published : Feb 1, 2025, 2:16 PM IST | Updated : Feb 1, 2025, 5:49 PM IST

புதுடெல்லி: 2025-26 ஆம் ஆண்டுக்கான நிதி நிலை அறிக்கையை (Union Budget) மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இன்று (பிப்ரவரி 1) சனிக்கிழமை மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். இது நிதியமைச்சராக நிர்மலா சீதாராமன் பதவியேற்றுத் தாக்கல் செய்த 8-வது நிதிநிலை அறிக்கையாகும். பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நேற்று (ஜனவரி 31) ஆம் தேதி குடியரசு தலைவர் திரௌபதி முர்முவின் உரையுடன் தொடங்கிய நிலையில், கூட்டத் தொடரின் முதல் அமர்வு பிப்ரவரி 13 ஆம் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. தொடர்ந்து, இரண்டாவது அமர்வு மார்ச் 10 முதல் ஏப்ரல் 4 வரை நடைபெறும். இந்த நிலையில், இன்று நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்று காலை 11 மணிக்குத் துவங்கியது. அப்போது எதிர்க்கட்சியினரின் கடும் அமளிக்கு நடுவே நிர்மலா சீதாராமன் நிதிநிலை அறிக்கையை வாசிக்கத் துவங்கினார். அப்போது, "தேசம் என்பது மண் அல்ல, மக்கள்" என தெலுங்கு எழுத்தாளர் குரஜாடா அப்பாராவின் கவிதையை மேற்கோள்காட்டி பேசத் துவங்கிய அமைச்சர், வேளாண்மை, வேலைவாய்ப்பு உள்ளிட்ட 6 முக்கிய அம்சங்களுக்கு பட்ஜெட்டில் முக்கியத்துவம் அளித்துள்ளதாகத் தெரிவித்தார். மேலும் இந்த பட்ஜெட்டில், புதிய வருமான வரி நடைமுறையின்படி கணக்கை தாக்கல் செய்வோருக்கு வருமான வரி விலக்கு உச்சவரம்பு ரூ.7 லட்சத்தில் இருந்து ரூ.12 லட்சமாக உயர்த்தப்படுவதாக அவர் அறிவித்தார். மேலும் நிலைக் கழிவு ரூ.75,000-த்துடன் சேர்த்து ரூ.12.75 லட்சம் வரை ஆண்டு வருவாய் உள்ளோர் வருமான வரி செலுத்த தேவையில்லை.

இந்த பட்ஜெட்டில் 1 ரூபாயில் வரவும் செலவும் குறித்து தற்போது பார்க்கலாம். அதாவது மத்திய அரசுக்கு கிடைக்கும் 1 ரூபாய் என்னென்ன வழிகளில் கிடைக்கிறது.. 1 ரூபாய் எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது என்பதை பார்க்கலாம். 1 ரூபாய்: மத்திய அரசுக்கு எப்படி கிடைக்கிறது? கடன்கள் 24 பைசா வருமான வரி 22 பைசா வரி அல்லாத வருவாய் 9 பைசா கடன் அல்லாத முதலீட்டு வருவாய் 1 பைசா சுங்கம் 4 பைசா நிறுவனங்கள் வரி 17 பைசா ஜிஎஸ்டி மற்றும் இதர வரிகள் 18 பைசா மத்திய கலால் வரி 5 பைசா 1 ரூபாயை மத்திய அரசு எவ்வாறு செலவிடுகிறது? வட்டி 20 பைசா மத்திய அரசு நிறுவனங்கள் 16 பைசா மானியங்கள் 6 பைசா பாதுகாப்பு 8 பைசா வரி வருவாயில் மாநில அரசுகளுக்கு பங்கு 22 பைசா நிதி ஆணைய திட்டங்கள் 8 பைசா மத்திய அரசு திட்டங்கள் 8 பைசா மற்ற செலவுகள் 8 பைசா ஓய்வூதியம் 4 பைசா

