மும்பை: மும்பையில் நடந்த மிகப்பெரிய சுற்றுலாக் கண்காட்சியில் ராமோஜி குழுமத்தால் அமைக்கப்பட்டிருந்த அரங்கிற்கு ‘சிறப்பு அலங்கார விருது’ வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது.
ஜியோ வேர்ல்டு சென்டரில் நடைபெற்ற இந்த சுற்றுலாக் கண்காட்சி நேற்று நிறைவடைந்தது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் நடத்தப்படும் இந்த கண்காட்சியில் நாடு முழுவதிலுமிருந்து சுற்றுலாத் துறையில் பணிபுரியும் குழுக்கள் மற்றும் நிறுவனங்கள் இந்தக் கண்காட்சியில் பங்கேற்றன. இந்த கண்காட்சியில் ராமோஜி குழுமத்தின் சார்பில் போடப்பட்டிருந்த அரங்கு பார்வையாளர்களின் கவனத்தை வெகுவாக ஈர்த்துள்ளது.
குறிப்பாக, இந்த கண்காட்சியில் ராமோஜி குழுமத்தின் அரங்கிற்கு, ‘பெஸ்ட் பூத் ஃபார் டெக்கரேஷன்’ என்ற விருது வழங்கி கெளரவிக்கப்பட்டது. இதில் பங்கேற்ற ஆயிரக்கணக்கான ஹோட்டல்கள் மற்றும் பயண நிறுவனங்கள் அமைத்த ஸ்டால்களில் இருந்து ராமோஜி குழுமத்தின் அரங்கு தனிச்சிறப்புகளுடன் இருந்ததாக பார்வையாளர்கள் தெரிவித்தனர்.
ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டியில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சிகள் குறித்து தெளிவான விளக்கத்தை அளிக்கும் எல்இடி திரைகள் அரங்கில் நிறுவப்பட்டிருந்தன. பொதுவாக இந்த கண்காட்சிக்கு வரும் சாமானிய மக்களுக்குக் கூட எளிதாக விளங்கக்கூடிய வகையில் ராமோஜி குழும ஸ்டால் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தது.
ஆகஸ்ட் 11 முதல் ஆகஸ்ட் 13 வரை நடைபெற்ற இந்த மூன்று நாள் கண்காட்சியின் போது, ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் ராமோஜி குழும ஸ்டாலைப் பார்வையிட்டதாக அதன் மும்பை மேற்கு பொறுப்பாளரான மோபின் மேக்ராஜ் தெரிவித்தார்.
|இதையும் படிங்க: ராமோஜி ஃபிலிம் சிட்டிக்கு வருகை தந்த உலக அழகி போட்டியாளர்கள்!
நம்மிடம் பேசிய அவர், “பல பயண நிறுவனங்களுக்கு ராமோஜி குழுமம் குறித்த தகவல்கள் வழங்கப்பட்டன. ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் பார்க்க வேண்டிய விஷயங்கள் என்ன? அதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ள சாகச விளையாட்டுகள் என்ன, பாகுபலி திரைப்பட அரங்கின் தொகுப்பு ஆகியவற்றின் தகவல்கள் பயண முகவர்கள் பெற்று சென்றுள்ளனர்.
ராமோஜி பிலிம் சிட்டியில் தங்குமிடம் உள்ளது பலருக்கும் தெரியாமல் இருந்திருக்கிறது. இந்தத் தகவலை நாங்கள் பயண நிறுவனங்களுக்கு வழங்கினோம். இதன் காரணமாக, பல்வேறு பயண நிறுவனங்களிடமிருந்து நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றோம்” என்று தெவித்தார்.
ஈடிவி பாரத் வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் இணைய இங்கே கிளிக் செய்யவும்
அண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள, கூகுள் நியூஸ், யூடியூப், பேஸ்புக், இன்ஸ்டாகிராம், எக்ஸ் போன்ற சமூக வலைதள பக்கங்களில் பின் தொடருங்கள்.