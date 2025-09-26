முழுசா இந்திய நிறுவனமாக மாறிய CMF; 1,800 பேருக்கு வேலை ரெடி!
இனி CMF மொபைல் போன்கள் இந்தியாவில் தயாரிக்கப்பட்டு, உலகளவில் ஏற்றுமதி ஆகும் என கார்ல் பெய் தெரிவித்துள்ளார்.
ஹைதராபாத்: லண்டனை தலைமையிடமாக கொண்டு செயல்பட்டு வரும் நத்திங் நிறுவனத்தின் இணை நிறுவனமான சி.எம்.எஃப் (CMF) முழுமையான இந்திய நிறுவனமாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
இதற்காக நிறுவனம் ஆப்டிமஸ் நிறுவனத்துடன் இணைந்து, சுமார் 887 கோடி ரூபாயை ($100 million) முதலீடு செய்துள்ளது. இந்த புதிய முதலீட்டின் வாயிலாக, சுமார் 1,800 வேலைவாய்ப்புகள் உள்நாட்டில் உருவாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த முதலீட்டை உறுதி செய்யும் விதமாக, மின்னணு மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப அமைச்சர் அஸ்வினி வைஷ்ணவ் உடனான ஒரு படத்தை நத்திங் தலைமை நிர்வாக அலுவலரும், அதன் இணை நிறுவனருமான கார்ல் பெய் வெளியிட்டுள்ளார்.
அதனுடனான பதிவில், “நத்திங் உடனான எங்களது பயணத்தைக் குறித்தும், இந்தியாவை தலைமையிடமாகக் கொண்ட ஒரு துணை நிறுவனமாக CMF-ஐ நிறுவுவதற்கான எங்களது திட்டங்களை குறித்தும் விவாதித்தோம். இதை இந்தியாவின் பிராண்டாக உருவாக்கி, உலகளாவிய நுகர்வோர் தொழில்நுட்ப பிராண்டாக உயர்த்துவோம். இந்த தயாரிப்புகள் இந்தியாவில் இருந்து உலகம் முழுவதும் பயணிக்க போகிறது,” என்று கார்ல் பெய் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
ஒன்பிளஸ் நிறுவனத்தின் தலைமை பொறுப்பைவிட்டு விலகிய பின், தொழில்நுட்ப துறையில் பல புதுமைகளை அறிமுகம் செய்வதாக முனைப்புடன் களத்தில் இறங்கிய கார்ல் பெய், ‘நத்திங்’ பெயரில் பல வித்தியாசமான ஸ்மார்ட்போன்களை சந்தையில் அறிமுகம் செய்தார். இந்த சூழலில், பட்ஜெட் விரும்பிகளின் ஏக்கத்தை நிவர்த்தி செய்ய, நத்திங் தன் சொந்த இணை நிறுவனமான சி.எம்.எஃப்-ஐ கடந்த 2023-ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதத்தில் நிறுவியது.
பட்ஜெட்டுக்கு ஏற்ற, சிறந்த வடிவமைப்பு சார்ந்த டெக் கேட்ஜெட்டுகளை பயனர்களுக்கு வழங்க இந்த நிறுவனம் உருவாக்கப்பட்டதாக கார்ல் பெய் அப்போது தெரிவித்திருந்தார். பின்னர், ஜூலை 2024 மாதத்தில் இவர்களின் முதல் தயாரிப்பான சி.எம்.எஃப் ஃபோன் 1 (CMF Phone 1) அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
நத்திங் நிறுவனம் முன்னதாக இந்தியாவில் சுமார் 1,600 கோடி ரூபாய் முதலீடு செய்துள்ளது. இந்நிலையில், நிறுவனத்தின் தற்போதைய புதிய முதலீடு, அயல்நாட்டு நிறுவனங்கள் இந்திய உற்பத்தி துறையில் வைத்திருக்கும் நம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கும் வகையில் அமைந்திருக்கிறது.
இது தொடர்பாக பேசியிருக்கும் ஆப்டிமஸ் தலைவர் அசோக் குப்தா, வெளிநாட்டு நிறுவனங்கள் தங்கள் பொருட்களின் தயாரிப்பு பணிகளுக்காக இந்தியாவைத் தேர்ந்தெடுப்பது, மேக் இன் இந்தியா மற்றும் ஆத்மநிர்பர் பாரத் ஆகிய திட்டங்களின் தொலைநோக்கு பார்வைக்கு சான்றாக அமைந்துள்ளது என்று தெரிவித்துள்ளார்.