ETV Bharat / business

டாடா குழும தலைவர் என்.சந்திரசேகரனுக்கு பிரிட்டிஷ் அரசின் உயரிய விருது! - N CHANDRASEKARAN RECEIVING UK AWARD

மும்பை: டாடா சன்ஸ் நிறுவனத்தின் தலைவர் என்.சந்திரசேகரனுக்கு பிரிட்டிஷ் அரசின் மிகவும் கெளரவமிக்க தி மோஸ்ட் எக்ஸ்சலண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் தி பிரிட்டிஷ் எம்பயர் (சிவில் டிவிஷன்) [The Most Excellent Order of the British Empire (Civil Division)] விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து கருத்துத் தெரிவித்துள்ள என்.சந்திரசேகரன், "இந்த விருது மிகப் பெரும் மதிப்புமிக்க அங்கீகாரம் ஆகும். நான் மிகவும் பணிவுடன் இதனை ஏற்றுக்கொள்கிறேன். இதற்காக நான் மன்னர் சார்லஸுக்கு நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். தொழில்நுட்பம், வாடிக்கையாளர்கள், விருந்தோம்பல், எஃகு, ரசாயனப் பொருட்கள் மற்றும் வாகனத் துறைகளில் இங்கிலாந்துடன் மிகவும் வலுவான உத்திசார் செயல்பாட்டு உறவைக் கொண்டிருப்பதில் டாடா குழுமம் பெருமை கொள்கிறது என்பதை நான் மனமாற தெரிவிக்க விரும்புகிறேன்.

இதையும் படிங்க: "3 மாதங்களில் இன்னும் அதிக மகளிருக்கு உரிமைத்தொகை வழங்க நடவடிக்கை" -திருமண விழாவில் துணை முதலமைச்சர் உதயநிதி பேச்சு!