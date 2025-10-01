ரெப்போ வட்டி விதிதத்தில் மாற்றமா? ஆர்பிஐ முக்கிய அறிவிப்பு!
ரெப்போ வட்டி விகிதம் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், 5.5% என்ற அளவில் தொடர்ந்து நீடிப்பதாக ஆர்பிஐ அறிவித்துள்ளது.
மும்பை: குறுகிய கால கடன்கள் மீதான ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் எவ்வித மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை என ரிசர்வ் வங்கி ஆளுநர் சஞ்சய் மல்கோத்ரா தெரிவித்துள்ளார்.
நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி, பண வீக்கம் முதலியவற்றை கருத்தில் கொண்டு ரிசர்வ் வங்கி குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு ஒருமுறை ரெட்போ வட்டி விகிதத்தை மாற்றியமைக்கும். அதன்படி, இதற்கான ஆலோசனை கூட்டம் இன்றும் நடைபெற்றது. ஆலோசனைக்கு பிறகு செய்தியாளர்களை சந்தித்த ஆர்பிஐ ஆளுநர், "ரெப்போ வட்டி விகிதம் மாற்றமின்றி தொடரும்" என்றார். இதன் மூலம் ரெப்போ வட்டி விகிதம் 5.5% என்ற அளவில் தொடர்ந்து இருந்து வருகிறது.
ரெப்போ வட்டி விகித்தத்தில் மாற்றம் இல்லை என்பதால் வீடு, வாகன கடன்கள், தனிநபர் கடன்கள், தங்க நகை கடன்களுக்கான வட்டி விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் இருக்காது. கடந்த ஆகஸ்ட் மாதம் நடைபெற்ற ரிசர்வ் வங்கியின் எம்பிசி (Monetary Policy Committee) கூட்டத்தில் ரெப்போ வட்டி விகிதம் மாற்றம் செய்யப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அப்போதும் வட்டி விகிதம் மாற்றம் செய்யப்படவில்லை. முன்னதாக, கடந்த பிப்ரவரி மற்றும் ஏப்ரல் மாதங்களில் 0.50% என்ற அளவில் ரெப்போ வட்டி விகிதம் குறைக்கப்பட்டது.
இந்த முறை நிச்சயம் ரெப்போ வட்டி விகிதத்தில் மாற்றம் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், வட்டி விகிதம் மாற்றம் செய்யப்படாதது ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஏனென்றால், அமெரிக்க மத்திய வங்கி அண்மையில் வட்டி விதிதத்தை குறைத்து நடவடிக்கை எடுத்தது. அதே போன்று ரிசர்வ் வங்கியும் நடவடிக்கை எடுக்கும் என எதிர்பார்ப்பு நிலவியது. இந்நிலையில், அமெரிக்காவின் இறக்குமதி வரிவிதிப்பு இந்திய பொருளாதாரத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதால், இந்த சூழ்நிலையை ரிசர்வ் வங்கி கவனமாக கையாள விரும்புவதாக பொருளாதார நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, இந்த நிதியாண்டில் பணவீக்கம் 2.6% ஆக இருக்கும் என ரிசர்வ் வங்கி கணித்துள்ளது. மேலும், இந்தியாவின் அந்நிய செலாவணி கையிருப்பு 700.2 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர்களாக உள்ளது. இது 11 மாத இறக்குமதியை ஈடுகட்ட போதுமானது என்றும் ஆர்பிஐ ஆளுநர் தெரிவித்துள்ளார். மேலும், பொருளாதார வளர்ச்சியை கருத்தில் கொண்டு ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.