லட்சக்கணக்கான மக்களின் நிதி ஆதாரமாக சிட் ஃபண்ட்கள் திகழ்கின்றன! மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் பேச்சு!
இந்தியாவில் வங்கிகளை எளிதில் அணுக முடியாத லட்சக்கணக்கான மக்களின் நிதி ஆதாரமாக சிட் ஃபண்ட்கள் திகழ்வதாக மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் பெருமிதம் தெரிவித்தார்.
Published : September 13, 2025 at 9:18 PM IST
பெங்களூரு: இந்தியாவில் சிட் ஃபண்ட் துறையை வலுப்படுத்த டிஜிட்டல் சீர்திருத்தம் மேற்கொள்ள வேண்டும், ஜிஎஸ்டியை குறைக்க வேண்டும் என மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் வலியுறுத்தினார்.
கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவில் அகில இந்திய சிட் ஃபண்ட் உச்சி மாநாடு 2025 நடைபெற்று வருகிறது. இதில் நாட்டில் உள்ள முக்கிய நிதி நிறுவனங்களை சேர்ந்த நிர்வாகிகள், நிதி மேலாண்மை நிபுணர்கள் கலந்து கொண்டு சிறப்புரையாற்றினர். இந்நிகழ்ச்சியில் இந்தியாவின் மிக முக்கிய சிட் ஃபண்ட் நிறுவனங்களில் ஒன்றான மார்கதர்சி சிட் ஃபண்ட் நிர்வாக இயக்குநர் ஷைலஜா கிரண் கலந்து கொண்டு உரையாற்றினார்.
விழாவில் பேசிய அவர், "இந்தியாவில் வங்கிகளை எளிதில் அணுக முடியாத லட்சக்கணக்கானவர்களின் நிதி ஆதாரமாக சிட் ஃபண்ட் இன்றளவும் இருந்து வருகின்றன. ஏழை எளிய மக்களின் முதல் நம்பிக்கையாக பல ஆண்டுகளாக இருந்து வரும் சிட் ஃபண்ட்கள் தற்போதைய காலக்கட்டத்தில் பல்வேறு விதமான சிக்கல்களை சந்தித்து வருகின்றன. தற்போது சிட் ஃபண்ட் நிதிக்கு 18% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது. இந்திய மக்களின் முக்கிய நிதி சேர்க்கை ஆதாரங்களில் ஒன்றான சிட் ஃபண்ட் நிதிகளுக்கு விதிக்கப்படும் வரி மிக அதிகமாக உள்ளது. இந்த ஜிஎஸ்டியை 5% ஆகவோ அல்லது முற்றிலும் விலக்கு அளிக்க அரசு முன் வர வேண்டும்" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "பதிவு செய்யப்படாமல் இயங்கும் சில சிட் ஃபண்ட் நிறுவனங்களால் பொதுமக்கள் கடுமையாக பாதிப்பதுடன், முறையாக இயங்கும் நிறுவனங்களின் நம்பிக்கை குறித்து கேள்வி எழுப்பப்படுகிறது. இதை மத்திய அரசு தீவிரமாக கண்காணித்து கடும் நடவடிக்கை எடுத்தால் மட்டுமே, போலி நிதி நிறுவனங்களை சமூகத்தில் இருந்து அகற்ற முடியும். அதற்கான முயற்சிகளை உடனே தொடங்கப்பட வேண்டும். இல்லையென்றால் நிதி நிறுவனங்கள் மீதான பொதுமக்களின் நம்பிக்கை குறையும். நாங்கள் எங்களுக்கு என்று எந்த சிறப்பு சலுகையும் கேட்கவில்லை. ஆனால், பதிவு செய்யப்பட்ட சிட் ஃபண்ட் நிறுவனங்கள் நியாயமாகவும், பொறுப்புடனும் செயல்படக்கூடிய வகையில் ஒரு சரிசமமான களத்தை மட்டுமே கேட்கிறோம். அதை எங்களுக்கு ஏற்படுத்தி தர அரசு சரியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" என்றும் வலியுறுத்தினார்.
மேலும் பேசிய சைலஜா கிரண், 'சிட் ஃபண்ட் சட்டம் 1982' தொடர்பாக மூன்று முக்கிய திருத்தங்களை பரிந்துரை செய்தார். குறிப்பாக, தற்போது உள்ள சட்டப்படி சிட் ஃபண்ட் பரிவர்தனைகள் குறைந்தது இரண்டு சந்தாதாரர்கள் நேரில் இருக்க வேண்டும் என்ற நிபந்தனை உள்ளது. இந்த டிஜிட்டல் யுகத்தில் அது நடைமுறைக்கு சிரமமானது. அதற்கு பதிலாக ஆன்லைன் மூலம் சரிபார்க்கப்பட்ட பங்கேற்பை அனுமதிக்க வேண்டும். இது சிட் ஃபண்ட் நிறுவனங்களின் பணியை எளிதாக்கும்.
அதேபோல், தற்போது அனைத்து சந்தாதாரர்களின் கோரிக்கைகள் தீர்க்கப்பட்ட பிறகே ஒரு சீட்டின் வைப்பு தொகையை விடுவிக்க முடியும். ஒரு சந்தாதாரர் தனது உரிமையை (claim) வலியுறுத்தினால் முழு செயல்முறையும் தாமதமாகிறது. இது தவிர்க்கப்பட வேண்டும். மேலும், உரிமை கோரப்படாத நிதிகளை தனியாக வைப்பதற்கு நிறு நிறுவனங்கள் அனுமதிக்கப்பட வேண்டும்" என்றார்.
மேலும், இருப்புநிலைக் கணக்கை தாக்கல் செய்வதற்கான காலக்கெடுவை மூன்று மாதங்களில் இருந்து ஆறு மாதங்களாக அதிகரிக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கோரிக்கை விடுத்தார்.