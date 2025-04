ETV Bharat / business

மக்கள் மனதை நான்கு நாள் இதமாக்கிய தங்கம் விலையில் திடீர் ஏற்றம்! - TODAY GOLD RATE INCREASE

Published : April 9, 2025

சென்னை: கடந்த நான்கு நாட்களாக சரிந்து வந்த தங்கத்தின் விலை, இன்று அதிரடியாக அதிகரித்துள்ளது. அதாவது, ஒரு சவரன் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ரூ.520 உயர்ந்துள்ளது. அந்த வகையில், 22 கேரட் தங்கத்தின் விலை இன்று ரூ.66,320ஆக சென்னையில் விற்பனையாகி வருகிறது. சேமிப்பு என்றால் மக்களுக்கு முதலில் நினைவுக்கு வருவது அசையா சொத்துக்கள் மற்றும் தங்கம் உள்ளிட்ட ஆபரணங்கள் தான். ஏனென்றால், நாளுக்கு நாள் உயரும் தங்கத்தில் சேமிப்பது, மக்களின் எதிர்கால தேவை மற்றும் அவசரத் தேவைக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது. இந்தியாவில் தங்கத்திற்கான மதிப்பு எப்போதுமே குறையாமல் காணப்படும், ஏனென்றால் பெண்களுக்கு தங்கத்தின் மீது ஒரு இணைபிரியாத மோகம் இருக்கும். இந்தியாவிலேயே தமிழ்நாட்டில் தங்கம் அதிகம் விற்கப்படுவதாகக் கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், விலை குறைவோ, ஏற்றமோ நகைக்கடைகளில் மட்டும் கூட்டம் குறையாமல் காணப்படும். கடந்த 10 நாட்களில் தங்கம் விலை: வ.எண் தேதி தங்கம் விலை (22 K) 1. ஏப்ரல் 8 ரூ.8,225 2. ஏப்ரல் 7 ரூ.8,285 3. ஏப்ரல் 6 ரூ.8,310 4. ஏப்ரல் 5 ரூ.8,310 5. ஏப்ரல் 4 ரூ.8,400 6. ஏப்ரல் 3 ரூ.8,560 7. ஏப்ரல் 2 ரூ.8,510 8. ஏப்ரல் 1 ரூ.8,510 9. மார்ச் 31 ரூ.8,450 10. மார்ச் 30 ரூ.8,360

