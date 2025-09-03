- By செ. சிவக்குமார்
பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் ''தீபாவளி பரிசு'' எனப்படும், ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்த அறிவிப்பால் தமிழ்நாட்டில் கார்கள் விற்பனை சரிவை சந்தித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஆனாலும் வரி குறைப்புக்கு பிறகு கார் வாங்குவதை காட்டிலும் தற்போது கார் நிறுவனங்கள் வழங்கக் கூடிய சலுகைகளை பயன்படுத்தி கார் வாங்குவது லாபகரமாகவே இருக்கும் என கார் விற்பனையாளர்கள் ஆலோசனையை அள்ளி தெளிக்கின்றனர்.
நாடு முழுவதும் உள்ள மக்கள் தாங்கள் உபயோகிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு வரி செலுத்துவது அவசியம். அதன்படி மத்திய மாநில அரசுகள் பொதுமக்கள் உபயோகிக்கும் பொருட்களுக்கு வரிகளை வசூலித்து வருகின்றன. 5 முதல் 28 % வரை ஜி.எஸ்.டி எனப்படும் சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை பொதுமக்கள் தாங்கள் உபயோகிக்கக்கூடிய பொருட்களுக்கு செலுத்தி வருகின்றனர்.
ஜிஎஸ்டி வரி விகிதத்தில் உள்ள வேறுபாடு
பொதுமக்கள் உபயோகிக்கும் நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு பல்வேறு வகையில் வரிகள் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. நான்கு சக்கர வாகனங்களை பொறுத்தவரை அதன் நீளம், திறன், வடிவம், எரிபொருள் ஆகிய வேறுபாடுகளின் அடிப்படையில் வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. அனைத்து வகை கார்களும் சொகுசு பொருட்களின் பட்டியலில் வருவதால் அதற்கு பொதுவாக 28% ஜி.எஸ்.டி வரி செலுத்த வேண்டியது அவசியம். இதில் 14% மாநில அரசுக்கும், 14% மத்திய அரசுக்கும் செல்கிறது. மேலும் ஜி.எஸ்.டி தவிர்த்து, செஸ் (CESS - Central Excise and Service Tax), டிசிஎஸ் (TCS - Tax collective at source) மற்றும் சாலை வரிகள் (Road Tax) ஆகியவை நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு கூடுதல் வரிகளாக செலுத்த வேண்டியுள்ளது. இவை வாகனங்களின் எக்ஸ் ஷோரூம் விலையை பொறுத்து மாறுபடுகிறது.
வாகன இஞ்சின் திறனுக்கு ஏற்ப வரி வசூல்
4 மீட்டர் நீளத்திற்கும் குறைவாக 1200 சி.சி எஞ்சின் திறனுக்குள் இருக்கும் கார்களுக்கு ஜிஎஸ்டி 28%, செஸ் 1% என மொத்தம் 29% வரி செலுத்த வேண்டும். 4 மீட்டருக்கு குறைவாக 1500 சிசி எஞ்சின் திறனுக்குள் இருக்கும் டீசல் எரிபொருள் கொண்ட கார்களுக்கு ஜி.எஸ்.டி 28%, செஸ் 3% என மொத்தமாக 31% வரி வசூலிக்கப்படுகிறது.
4 மீட்டருக்கு மேல், 1200 சி.சி இஞ்சின் திறனுக்கும் மேல் உள்ள பெட்ரோல் கார்கள் அல்லது 4 மீட்டருக்கு மேல் 1500 சி.சி எஞ்சின் திறனுக்கு குறைவாக இருக்கும் டீசல் கார்கள் ஆகியவற்றிர்க்கு ஜி.எஸ்.டி 28%, செஸ் 17% என மொத்தமாக 45% வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. 4 மீட்டருக்கும் அதிகமான 1500 சி.சி எஞ்சின் திறனுக்கு மேல் உள்ள அனைத்து பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் கார்களுக்கும் ஜி.எஸ்.டி 28%, செஸ் 22% என மொத்தமாக 50% வரி செலுத்த வேண்டும்.
சாலை வரி பொருந்தாத வாகனங்கள் எவை?
இது தவிர்த்து 10 லட்சத்திற்கு மேல் விலை கொண்ட வாகனத்திற்கு 1% TCS வசூலிக்கப்படும். இது தவிர்த்து மாநில அரசால் வசூலிக்கப்படும் சாலை வரிகள் அனைத்து கார்களுக்கும் செலுத்த வேண்டியுள்ளது. சாலை வரியை பொறுத்தவரை 5 லட்சத்திற்கும் குறைவான விலை கொண்ட வாகனங்களுக்கு 12%, 5 முதல் 10 லட்சம் விலை கொண்ட வாகனங்களுக்கு 13%, 10 முதல் 20 லட்சம் விலை கொண்ட வாகனங்களுக்கு 18% மற்றும் 20 லட்சத்திற்க்கு மேல் விலை கொண்ட வாகனங்களுக்கு 20% மற்றும் சாலை வரி வசூலிக்கப்படுகிறது.
ஆனால் மின்சார வாகனங்களுக்கு மேற்கண்ட சதவிகித வரிகள் எதுவுமே பொருந்தாது. மின்சார வாகனத்திற்கு நீளம், திறன், வடிவம் என்ற எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லை. வெறும் 5% ஜிஎஸ்டி மட்டுமே வசூலிக்கப்படுகிறது. செஸ் மற்றும் சாலை வரிகள் கிடையாது. மின்சார வாகனங்களின் பயன்பாட்டை அதிகரிக்கவே மின்சார வாகனங்களுக்கான சாலை வரிகளில் விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பை குறைக்கும் சீர்திருத்தம்
இது இவ்வாறு இருக்க கடந்த ஆகஸ்ட் 15 ஆம் தேதி சுதந்திர தினத்தன்று டெல்லி செங்கோட்டையில் பேசிய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளி பரிசு வழங்குவதாகவும், சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் சீர்திருத்தங்கள் நாட்டு மக்களுக்கு தீபாவளி பரிசாக அமையும் என்றும் தெரிவித்தார். இதன்படி ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பில் சீர்திருத்தம் செய்யப்படும் என்பது அனைவரும் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. அவ்வாறு ஜி.எஸ்.டியில் சீர்திருத்தம் செய்யும்பட்சத்தில் வாகனங்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி வரி விகிதம் குறைய வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
அவ்வாறு ஜி.எஸ்.டி குறைக்கப்பட்டால் சிறிய ரக நான்கு சக்கர வாகனங்களுக்கு (4 மீட்டருக்கு குறைவான 1200 சி.சி எஞ்சின் திறனுக்கு உட்பட்ட பெட்ரோல் கார்கள் மற்றும் 4 மீட்டருக்கு குறைவான 1500 சி.சி எஞ்சின் திறனுக்கு உட்பட்ட டீசல் கார்கள்) வசூலிக்கப்படும் வரி 28%லிருந்து 18% ஆகவும், சொகுசு மற்றும் பெரிய ரக கார்களுக்கு (4 மீட்டருக்கும் 1500 சி.சி எஞ்சின் திறனுக்கும் அதிகமான பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் கார்கள்) ஜி.எஸ்.டி 50% லிருந்து 40% ஆகவும் குறைக்கப்படும் என்று கூறப்படுகிறது. மின்சார வாகனங்களுக்குக்கான ஜி.எஸ்.டி வரியில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.
இது நடந்தால் பைக்குகளின் விலை உயர வாய்ப்பு
ஜி.எஸ்.டி வரி சீர்திருத்தம் செய்யப்பட்டால் மின்சார வாகனம் தவிர்த்து அனைத்து கார்களுக்கும் 10% ஜி.எஸ்.டி குறையும். பொதுவாக 5 முதல் 15 லட்சம் வரையில் விற்பனை செய்யக் கூடிய கார்களுக்கு ரூபாய் 60,000 முதல் 1 லட்சம் வரை விலை குறையக்கூடும். அதுவே ரூ.15 லட்சம் முதல் ரூ.40 லட்சம் வரையில் விற்பனை செய்யும் கார்களுக்கு ரூ.2 லட்சம் முதல் ரு.3 லட்சம் வரையில் விலை குறையக்கூடும். இவ்வாறு ஜி.எஸ்.டி சதவிகிதம் குறைந்தால் வாகனத்தின் எக்ஸ் ஷோரூம் விலையில் இருந்து வசூலிக்கப்படும் சாலை வரிகள் (ROAD TAX) மற்றும் TCS வரிகள் குறையும்.
இரு சக்கர வாகனங்களை பொறுத்தவரை 350 சி.சி எஞ்சினுக்கு குறைவாக உள்ள பைக்குகளுக்கு வசூலிக்கப்படும் 28% ஜி.எஸ்.டி 18% ஆக குறையும். இதனால் 350 சி.சிக்கு குறைவாக உள்ள பைக்குகளின் எக்ஸ் ஷோரூம் விலையில் இருந்து ரூ.12,000 முதல் ரூ.20,000 வரை குறையும். ஆனால் 350 சி.சி க்கும் மேல் உள்ள பைக்குகளுக்கு தற்போது 28% ஜி.எஸ்.டியும், 3% செஸ் என மொத்தமாக 31% வரி வசூலிக்கப்படுகிறது. வரியில் சீர்திருத்தம் நடந்தால் அதை 40% ஆக உயர்த்தப்படலாம். இதனால் 350 சி.சிக்கும் மேல் உள்ள பைக்குகளின் விலை உயர வாய்ப்பு உள்ளது.
கார்கள் விற்பனை குறைய இது தான் காரணம்
ஆகஸ்ட் 15 அன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தீபாவளி பரிசு எனும் ஜிஎஸ்டி சீர்திருத்தம் குறித்த அறிவிப்பால் தமிழ்நாட்டில் கார்களின் விற்பனை சரிவை சந்தித்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஜி.எஸ்.டி சீர்திருத்தங்களுக்கு பிறகு சிறிய கார்கள் மற்றும் இரு சக்கர வாகனங்களின் விலை 8-10% வரை குறையக்கூடும் என்ற எதிர்பார்ப்பில் தற்போது கார்களை வாங்குபவர்கள் கூட அதனை தள்ளி வைக்க தொடங்கியுள்ளனர்.
பிரதமரின் அறிவிப்பால் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் கார்களின் விற்பனை 7% ஆக குறைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. இதனால் தற்போது கார்கள் வாங்குபவர்களுக்கு ஏராளமான சலுகைகளை கார் நிறுவனங்கள் அறிவித்து வருகின்றன. வரி குறைப்புக்குப் பிறகு கார் வாங்குவதை காட்டிலும் தற்பொழுது கார் நிறுவனங்கள் வழங்கக்கூடிய சலுகைகளை பயன்படுத்தி கார் வாங்குவது லாபகரமாகவே இருக்கும் என்கின்றனர் கார் விற்பனையாளர்கள்.
ஜி.எஸ்.டி வரி சீர்திருத்தத்தின் முக்கிய நோக்கம்:
வரி குறைப்புக்கான காரணம் மற்றும் வாகன விற்பனையின் நிலை குறித்து, இந்திய தொழில்முனைவோர் சங்கத்தின் தேசிய தலைவர் கே.இ.ரகுநாதன் கூறுகையில், ''கடந்த 6 மாத காலமாகவே மக்கள் வாகனங்களை வாங்க ஆர்வம் காட்டாததால் வாகனங்களின் விற்பனை மந்தமாகவே உள்ளது. மின்சார வாகனத்தின் உற்பத்தி அதிகரிப்பால் ஐ.சி எஞ்சின் வாகனங்களின் விற்பனையில் தேக்க நிலை உள்ளது.
மேலும் பெட்ரோல், டீசலுக்கான இறக்குமதி செலவினத்தை குறைக்கும் நோக்கில் ஐ.சி எஞ்சின்களை குறைத்து மின்சார வாகன பயன்பாட்டை அதிகரிப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை அரசு செயல்படுத்தி வரும் சூழலில் இதுபோன்ற வரி சீர்திருத்தங்கள் நிகழ்வது இயல்பு தான். பெரும்பாலானோர் மின்சார வாகனங்கள் வாங்குவதில் ஆர்வம் காட்டுகின்றனர்.
வாகன பயன்பாட்டில் நாம் தற்போது ஒரு பரிமாற்றத்தை நோக்கி பயணித்து வருகிறோம். வாகனங்களுக்கான ஜி.எஸ்.டி குறைப்பால் பெரிய மாற்றம் நிகழாது. மாறாக ஐ.சி எஞ்சின் கார்களுக்கும், மின்சார வாகனங்களுக்கும் இடையேயான இடைவெளி குறையும்'' என அவர் தெரிவித்தார்.