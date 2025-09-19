ETV Bharat / business

ஐபோன் 17 விற்பனை தொடக்கம்: நடுநிசியில் கடை வாசலில் காத்திருந்த வாடிக்கையாளர்கள்!

புதிதாக அறிமுகம் செய்யப்பட்ட ஆப்பிள் ஐபோன் 17 போனின் விற்பனை இன்று தொடங்கிய நிலையில், பயனர்கள் அதை வாங்க போட்டிப்போட்டுக் கொண்டு முண்டியடித்து செல்லும் காட்சி இணையத்தில் அதிகம் பகிரப்பட்டு வருகிறது.

ஆப்பிள் ஐபோன் வாங்குவதற்காக கடையின் வாசலில் குவிந்த வாடிக்கையாளர்கள்
ஆப்பிள் ஐபோன் வாங்குவதற்காக கடையின் வாசலில் குவிந்த வாடிக்கையாளர்கள் (ANI)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 19, 2025 at 12:06 PM IST

ஹைதராபாத்: ஆப்பிள் ஐபோன் 17 விற்பனை இந்தியாவில் இன்று தொடங்கிய நிலையில், முதல் நபராக ஐபோனை வாங்க வாடிக்கையாளர்கள் அனைவரும் சாரை சாரையாக கடைகளுக்கு முண்டி அடித்து செல்லும் காட்சி வியப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஆப்பிள் நிறுவனம் தங்களின் ஐபோன் 17, ஐபோன் 17 ஏர், ஐபோன் 17 ப்ரோ, ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ் ஆகிய ஸ்மார்ட்போன்கள் உள்பட ஏர்பாட்ஸ் 3, வாட்ச் சீரிஸ் 11, வாட்ச் எஸ்இ3, வாட்ச் அல்ட்ரா 3 கேட்ஜெட்களையும் செப்டம்பர் 9 அன்று உலகளவில் அறிமுகம் செய்தது. ஆப்பிள் தயாரிப்புகள் வெளியாகும் போது பயனர்கள் எவ்வாறு உற்சாகத்தில் திளைப்பார்களோ, அதேபோன்று தான் தற்போதைய ஐபோன் 17 சீரிஸ் வெளியீட்டின்போது நிகழ்ந்துள்ளது.

இந்தியாவில் இன்று முதல் (செப்டம்பர் 19) ஆப்பிள் வெளியிட்ட புதிய தயாரிப்புகளின் முன்பதிவு மற்றும் விற்பனை தொடங்குகிறது என்பதால், நள்ளிரவு முதலே ஆப்பிள் விரும்பிகள், அதன் விற்பனையகங்களில் முற்றுகையிட்டுள்ளனர். மும்பை, டெல்லி, சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் ஆப்பிள் ஐபோன் 17 மாடல்களை வாங்க பெரிய வரிசையில் பயனர்கள் காத்திருக்கும் காணொளி காட்சிகள் இணையத்தில் வெளியாகியுள்ளன.

முதலில் ஐபோனை வாங்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்துடன் காலை 5 மணி முதலே ஆப்பிள் ஸ்டோர் வாசலில் வாடிக்கையாளர்கள் தஞ்சம் புகுந்துள்ளனர். மும்பையில் உள்ள ஆப்பிள் ஸ்டோர் வெளியே கூடிய கூட்டத்திற்கு இடையில் தள்ளுமுள்ளும் ஏற்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பான காணொளிகளும் தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வெளியாகி பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

ஆப்பிளின் புதிய போனை வாங்க அகமதாபாத்திலிருந்து மும்பைக்கு வந்த மோகன் யாதவ், காலை 5 மணி முதல் காத்திருப்பதாக தெரிவித்தார். பாதுகாப்பு இல்லாததால், மக்கள் பெரும்பாலும் வரிசைகளில் நிற்காமல், முண்டியடித்துக் கொண்டு அதை கடந்து வருவதாக தனது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தியுள்ளார்.

இதையும் படிங்க: ஆப்பிள் ஐபோன் 17 சீரிஸ் அறிமுகம்! மொத்தமாக களமிறங்கிய 4 மாடல்கள்

மும்பையில் ஐபோன் வாங்க வந்த பயான் கபூர் என்ற வாடிக்கையாளர் கூறுகையில், “இணையத்தில் புதிய ஐபோன் 17 சீரிஸ் குறித்து நல்ல விமர்சனங்கள் வந்துள்ளன. இந்த கூட்டத்திற்கு இடையில் புதிய ஐபோனை என்னால் வாங்க முடியுமா என்று தெரியவில்லை. ஆப்பிள் தயாரிப்புகள் மீதான மக்களின் மோகம் அதிகரிக்குமா அல்லது குறையுமா என்பதை பொறுத்திருந்து தான் பார்க்க வேண்டும்” என்றார்.

ஐபோன் 17 சீரிஸ் இந்திய விலை மற்றும் சிறப்புகள் என்ன?
இம்முறை புதிய ஐபோன் 17 சீரிஸ் மாடல்களின் விலை சற்று அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஐபோன் 17 ஏர் எனும் மெல்லிய புதிய மாடல் ஒன்றையும் ஆப்பிள் நிறுவனம் அறிமுகம் செய்துள்ளது. ஐபோன் 17 சீரிஸ் போன்கள் சூப்பர் ரெட்டினா XDR திரை, செராமிக் ஷீல்ட் 2 பாதுகாப்பு, ஏ19 சிப்செட் போன்ற பல அம்சங்களை கொண்டிருக்கின்றன.

வகைஸ்டோரேஜ்தொடக்க விலை (இந்தியா)
ஐபோன் 17256ஜிபிரூ.82,900
ஐபோன் 17 ஏர்256ஜிபிரூ.1,19,900
ஐபோன் 17 ப்ரோ256ஜிபிரூ.1,34,900
ஐபோன் 17 ப்ரோ மேக்ஸ்256ஜிபிரூ.1,49,900

அடிப்படை மாடலான ஐபோன் 17-இன் 256ஜிபி வகையின் ஆரம்ப விலை ரூ.82,900 என நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது. முறையே ஐபோன் 17 ஏர் 256ஜிபி ரூ.1,19,900 ஆகவும், ஐபோன் 17 ப்ரோ 256ஜிபி ரூ.1,34,900 என்ற தொடக்க விலையிலும் விற்பனைக்குக் கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன.

