இனி ''Come After Lunch'' க்கு இடமில்லை... UPI வசதியுடன் முதல் டிஜிட்டல் வங்கி வந்தாச்சு! - UPI BASED BANK IN BENGALURU

UPI வசதியுடன் முதல் டிஜிட்டல் வங்கி ( X/@peakbengaluru )

Published : July 7, 2025 at 8:37 PM IST | Updated : July 7, 2025 at 9:06 PM IST

பெங்களூரு: பயனாளிகள் வாங்கும் பொருளுக்கான தொகையை மூன்று தவணைகளில் கட்ட விரும்பினால் அதற்கு எந்த வட்டியும் கிடையாது. இதற்கு ''Slice in 3'' என்னும் திட்டத்தையும் ஸ்லைஸ் வங்கி அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. இந்தியாவிலேயே UPI வசதியுடன் இயங்கும் முதல் டிஜிட்டல் வங்கி கிளையை ஸ்லைஸ் தொடங்கியுள்ளது. கர்நாடகாவின் கோரமங்கலாவில் தொடங்கப்பட்டுள்ள இந்த கிளை முழுக்க முழுக்க டிஜிட்டல் முறையிலேயே இயங்கும். பயனாளிகள் சேமிப்பு கணக்கை தொடங்கவும், டெப்பாசிட் மற்றும் பணம் எடுத்தல் ஆகிய அனைத்தையும் UPI மூலமாகவே பூர்த்தி செய்துகொள்ள முடியும். மேற்கண்ட வேலைகளுக்கு ஃபார்ம் நிரப்புவது, டெபிட் கார்டுகளை பயன்படுத்துவது போன்ற நடைமுறைகள் எதுவும் இந்த கிளையில் இருக்காது. அனைத்தையும் UPI செயலிகள் மூலம் ஸ்கேன் செய்து பயனடையலாம். புதிதாக வரும் பயனாளிகளுக்கு ஏதேனும் சந்தேகம் இருந்தால் உதவி செய்வதற்கு கிளையில் ரோபோ வசதியும் உள்ளது. மனித உருவ ரோபோ இதுகுறித்து ஸ்லைஸ் வங்கி தெரிவிக்கையில், '' இந்த கிளை பயனர்கள் கணக்கு தொடங்கவும், பண வைப்பு மற்றும் திரும்பப் பெறுதல் போன்ற முக்கிய வங்கி சேவைகளை டிஜிட்டல் முறையிலேயே வழங்கும். கிளைக்கு வருகை தரும் வாடிக்கையாளர்கள் வளாகத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள டேப்லெட்டுகளைப் பயன்படுத்தி சேமிப்புக் கணக்கைத் தொடங்கலாம். பயனர்கள் UPI செயலிகளுடன் இணைக்கப்பட்ட QR குறியீடுகளை ஸ்கேன் செய்து பணப் பரிவர்த்தனைகளை மேற்கொள்ள முடியும். வங்கி செயல்முறையை விளக்க ஒரு மனித உருவ ரோபோ கிளையில் இருக்கும். அது பயனாளிகளின் சந்தேகங்களை தீர்க்க உதவும்'' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

July 7, 2025 at 9:06 PM IST