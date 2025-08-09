கோயம்புத்தூர்: இந்தியா அமெரிக்காவுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு சுமுக உடன்பாட்டை ஏற்படுத்தவில்லை என்றால் ஜவுளித்துறை கடுமையாக பாதிக்கப்படும் என இந்திய ஜவுளி கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபு தாமோதரன் எச்சரித்துள்ளார்.
ஆகஸ்ட் 1-ந் தேதி முதல், இந்தியாவில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கு 25% வரி விதிக்கப்படும் என்று அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் அறிவித்தார். இந்நிலையில், ரஷ்யாவிடம் இருந்து அதிகளவில் இந்தியா கச்சா எண்ணெய் வாங்குவதை விமர்சித்த டிரம்ப், கூடுதலாக 25% வரி விதித்து கடந்த சில நாட்களுக்கு முன் அடுத்த அதிர்ச்சி அளித்தார். இதனால், இந்தியாவிலிருந்து ஏற்றுமதி செய்யப்படும் பொருட்களுக்கான வரி 50% ஆக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
இது இந்திய தொழில் துறையினர் மத்தியில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த வரி விதிப்பால் ஐவுளித் துறையினர் பெரும் நெருக்கடிக்குத் தள்ளப்படுவார்கள் என இந்திய ஜவுளி கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபு தாமோதரன் கூறியுள்ளார்.
இது குறித்து நமது ஈடிவி பாரத் செய்தியாளரிடம் பேசிய அவர், “அமெரிக்கா தனது போட்டி நாடுகளை விட இந்தியாவுக்கு 30 சதவீத வரி கூடுதலாக விதித்துள்ளது. இது ஏற்றுக் கொள்ளும் விதமாக இல்லை. இந்தியாவில் இருந்து ஏற்றுமதியாகும் பொருட்களில் கிட்டதட்ட 33 சதவீதம் வரை ஆடைகள். அதில் ஹோம் டெக்ஸ்டைல் மூலம் 48 முதல் 50 சதவீதம் வரை ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. ஆகையால் இந்த வரி விதிப்பு ஜவுளித் துறையில் பெரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும்“ என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “வரி விதிப்பை அமெரிக்கா அமலுக்குக் கொண்டு வர இன்னும் 21 நாட்கள் உள்ளன. அதற்குள் அமெரிக்காவுடன் இந்தியா பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒரு சுமுக உடன்பாட்டை ஏற்படுத்த வேண்டும். ரஷ்யாவை வழிக்கு கொண்டு வரும் முயற்சியாக அமெரிக்கா இது போல் செய்து வருகிறது. ஆகையால், ரஷ்யா - அமெரிக்கா இடையேயான பேச்சுவார்த்தை இன்று நடைபெற இருப்பதால், இதில் உடன்பாடு ஏற்பட்டால் சாதகமான நிலை உருவாகும் வாய்ப்புள்ளது.
21 நாட்கள் கழித்தும் தீர்வு இல்லை எனில் ஜவுளித் துறையில் கடுமையான பாதிப்புகள் இருக்கும். ஆகையால், இந்த சூழலை அரசு போர்க்கால அடிப்படையில் கையாள வேண்டும்.
ஜவுளித் துறை நெருக்கடிகளை சந்திக்காமல் இருக்கும் வகையில் வங்கிகள் மூலமாக ஆதரவு அளிப்பது உள்ளிட்ட அனைத்தையும் முன்னுரிமை அடிப்படையில் மத்திய அரசு மேற்கொள்ள வேண்டும். மேலும், ஏற்றுமதிக்கான மானியங்களை வழங்குவதற்கான திட்டங்களைச் செயல்படுத்த வேண்டும்“ என்றார்.
மேலும், ஒட்டு மொத்த ஏற்றுமதி துறைக்கும் ஒரு நெருக்கடியான நிலை ஏற்பட்டுள்ளதால், இந்த சூழலை அனைத்து தொழில்துறையினரும் இணைந்து எதிர் கொள்ள வேண்டும். இப்போதே குழப்பமான சூழல் உருவாகி உள்ளது. வெளிநாட்டு கொள்முதலாளர்கள் (Buyers) நாம் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய பொருட்களை வாங்கிக் கொள்வார்களா? அல்லது உற்பத்தியை நிறுத்த வேண்டுமா? என்பது உள்ளிட்ட எந்த தெளிவும் இல்லாமல் ஒரு குழப்பமான சூழல் நிலவுகிறது.
இனி மேல் தான் வெளிநாட்டைச் சேர்ந்த கொள்முதலாளர்களிடம் பேச வேண்டும். அப்போது தான் ஒரு தெளிவு கிடைக்கும். ஏற்கனவே, கொடுத்த ஆர்டர்களை எடுத்துக் கொள்வார்களா? இல்லையா? என்பதையும் இனி மேல் கேட்க வேண்டும். இந்த வரி என்பது சாதாரணமானது கிடையாது. இதை யாராலும் சமாளிக்க முடியாது. இந்த வரி விதிப்பை வெளிநாட்டு கொள்முதலாளர்கள் எப்படி எடுத்துக் கொள்ளப் போகிறார்கள் என தெரியவில்லை என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பினார்.
தொடர்ந்து பேசிய இந்திய ஜவுளி கூட்டமைப்பின் ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரபு தாமோதரன், “இது புதிய அனுபவமாக உள்ளது. இதனை அரசும், தொழில்துறையும் இணைந்து எதிர் கொள்ள வேண்டும். 21 நாட்களில் தீர்வு கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது. இந்த வரி விதிப்பு அமெரிக்க மக்களையும் கடுமையாக பாதிக்கும். கையிருப்பு எல்லாம் தீர்ந்து, புதிய பொருட்களை வாங்கும் போது அமெரிக்க மக்களின் எதிர்ப்பு எப்படி இருக்கும் என்பது தெரிய வரும்” என கூறினார்.
